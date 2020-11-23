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أبريليا تُحدّد ثلاثة درّاجين لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

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أبريليا تُحدّد ثلاثة درّاجين لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

حدّدت أبريليا ثلاثة أسماء لتشكيلتها لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي، لكنّ مقعد أليكس إسبارغارو يبقى الوحيد المؤكّد، بينما سيكون لورينزو سافادوري أو برادلي سميث زميله.

أصبحت أبريليا مضطرّة لإيجاد بديلٍ لأندريا يانوني لموسم 2021 بعد تأكيد حظره من المشاركة لأربعة أعوام في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

وفي حين أنّ أندريا دوافيزيوزو وكال كراتشلو كانا خيارَين، إلّا أنّ تلك الخطط لم تُفلح في النهاية.

وحاولت أبريليا تعاقد مع ماركو بيزيكي أحد أفضل درّاجي فئة الموتو 2 للعام المقبل، لكنّ فريقه في.آر46 رفض تلك الخطوة.

وأكّدت أبريليا الآن ثلاثة يافعين حصلوا على فرصة الترقية للموتو جي بي، لكنّها زعمت أنّهما شعروا بأنّهم غير جاهزين للانتقال إلى الفئة العليا.

وبعد الكشف عن القائمة الأوليّة للمشاركين في موسم 2021 صباح اليوم الإثنين، وُضع اسم سافادوري إلى جوار إسبارغارو.

وأكّد الفريق الآن أنّ سافادوري وسميث سيبقيان مع الفريق في العام المقبل، وسيتمّ اتّخاذ القرار بشأن أيّهما سيكون الدرّاج الثاني وأيّهما سيلعب دور سائق التجارب، وذلك على إثر إتمام التجارب الشتويّة.

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