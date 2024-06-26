أبريليا: التأقلم مع التشكيلة الجديدة بالكامل في 2025 هي "علامة الاستفهام" الوحيدة أمامنا

قالت أبريليا أن التأقلم مع تشكيلة جديدة بالكامل في الموسم المُقبل من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ما يزال "علامة الاستفهام" الوحيدة للفريق بينما يتحضّر لاستقبال خورخي مارتن وماركو بيزيكي قادمين من دوكاتي في 2025.

ويتجه برنامج أبريليا في الموتو جي بي لأن يشهد مراجعة كبيرة في الموسم المُقبل، وذلك مع مغادرة دراجَين لعبا دورًا كبيرًا في تحويل دراجة آر اس-جي بي لواحدة فائزة.

حيث أن أليكس إسبارغارو الذي كان أحد أحجار الزاوية في مشروع أبريليا سيعتزل المنافسات وسيتجه لشغل دور دراج الاختبار لدى هوندا، بينما سينتقل مافيريك فينياليس إلى فريق تيك3 الرديف لكاي تي ام بعد أكثر من 3 سنوات مع الصانع الإيطالي.

وقد تم تعويض الدراجين بآخرين من الطراز الرفيع متثملين في مارتن وبيزيكي القادمين من معسكر دوكاتي، لكن ذلك يعني أن أبريليا سيتعين عليها أن تبدأ صفحة جديدة في 2025.

وعليه اعترف ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لأبريليا بأن وجود دراجين جديدين في 2025 لن يكون مثاليًا للفريق المصنعي.

لكنه في الوقت ذاته يعتقد بأن كلا من مارتن وبيزيكي هما الاختيارات الصائبان لقيادة الفريق ضمن هذه المرحلة الانتقالية.

حيث قال: "تلك هي علامة الاستفهام الوحيدة لدينا، كونه ليس من المثالي أن تغير الدراجَين في ذات الوقت".

وأضاف: "لكن ومع مثل هاتين الموهبتين فإننا نراهن على الحصانين الفائزين. لن يكون الوضع مثاليًا في البداية، لكننا نملك كذلك فريقًا رديفًا وآمُل أن يمنحنا ذلك بعض الاستمرارية".

وتابع: "من جديد، الوضع لن يكون مثاليًا، ولكن عندما يكون لديك ثنائي مثل مارتن وبيزيكي، فعليك أن تكون سعيدًا".