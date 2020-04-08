أبريليا: استعمال دراجات 2020 للموسم المقبل ليست "فكرة جنونية"

يعاني موسم 2020 في "موتو جي بي" من انقطاع إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي وباء "كوفيد19-" في جميع أنحاء العالم، حيث باتت الحلبات تعلن تعليق السباقات واحدة تلو الأخرى.

قلة السباقات هذه وضعت الفرق أمام مشاكل مالية متصاعدة، حيث أعلنت الجهة المروجة "دورنا" حزمة مساعدات مالية بلغت 9 مليون يورو لجميع فرق البطولة المستقلة.

من جهته، أثنى ريفولا على قرار الفورمولا واحد بتأجيل اعتماد قوانين 2021 لعام إضافي، ضمن مساعي خفض النفقات على الفرق. حيث يرى أنه بوسع "موتو جي بي" أتباع مقاربة مماثلة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في الوضع الراهن، ما زال الضوء في نهاية النفق غير مرئي، التفكير في الأداء لوحده قد يكون خاطئاً".

وأكمل: "علينا أن نفهم وضع العالم الحالي، وأعتقد أن الفورمولا واحد اتبعت مقاربة صحيحة، لذا تلك فكرة يمكننا النظر فيها".

وتابع: "المشاركة في موسم 2021 بدراجات 2020. لا أرى في ذلك فكرة جنونية، إن كانت تسمح لنا بخفض النفقات".

واستكمل: "لكن هناك خيارات أخرى متعددة ومختلفة كذلك".

وستبقى قوانين "موتو جي بي" التقنية ثابتة لموسم 2021، حيث تعمل البطولة على خفض العمل على النواحي التطويرية مثل الإلكترونيات والمحرك خلال الموسم.

ونتيجة لتوسيع الروزنامة، التي كان من المفترض أن تضم 20 جولة لهذا الموسم، ستخفض "موتو جي بي" من التجارب للعام المقبل.