أبريليا: إيقاف يانوني الطويل قد يؤثر على عقده

تلقى يانوني صاحب الـ 30 عاماً عقوبة الإيقاف المؤقت في "موتو جي بي" بعد فشله باجتياز اختبار المنشطات ضمن عينة من البول تمّ أخذها خلال جائزة ماليزيا الكبرى.

ويعني ذلك أن حظوظه في التواجد خلال منافسات موسم 2020 باتت ضئيلة للغاية.

وستعقد جلسة الاستماع يوم 4 شباط/فبراير المقبل أي قبل ثلاثة أيام فقط من بداية التجارب الشتوية الرسمية لموسم 2020 في سيبانغ.

واعترف ريفولا أن الإيقاف الطويل قد يؤثر على عقد أبريليا مع الدراج الإيطالي.

حيث قال: "سأتفاجأ إن لم يتلق عقوبة، لأنني أعتقد أن الاتحاد الدولي للدراجات ’فيم’ سيمتثل لمطالب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وأكمل: "إن تلقى عقوبة إيقاف لعام أو عامين، فمن الواضح أن علاقته معنا ستنتهي. لكن إن تلقى ثلاثة أشهر مثلاً، فذلك يعني إعلاناً ببراءته حتى ولو تلقى عقوبة".

لكن، عبّر ريفولا عن ثقته ببراءة يانوني، حيث أوضح أنّه نصحه بخسارة بعض الوزن في بداية الموسم المنصرم.

فقال: "أبريليا قريبة من دراجيها. قيل لنا عدة مرات أن نتائجَ إيجابية لفحوصاته أمرٌ اعتيادي لأنه يعمل كذلك في مجال العروض التسويقية للملابس الداخلية، ويعمل على تنمية عضلاته (لذا يستعمل مكملات غذائية)".

وأكمل: "العام الماضي خلال الفحص الأول، نظرتُ إلى الميزان وقلت له ’الوزن ليس ملائماً، وزن زميلك (أليكس أسبارغارو) أقل بعشرة كيلوغرامات، عليك باتباع حمية وتغيير نظام تدريباتك البدنية’".

واختتم: "لكن بحلول شهر يوليو/تموز خسر 6.5 كيلوغرامات. لماذا سيأخذ مكملات غذائية وهرمونات بنائية للعضلات، إن كان يخسر الوزن؟".

يشار أنه لم يتم تحديد هوية بديل يانوني في حال لم يتمكن من المشاركة في الموسم، لكن التكهنات تشير إلى برادلي سميث كبديل عن الإيطالي في التجارب الشتوية الرسمية، إضافة إلى لورينزو سافادوري كذلك.