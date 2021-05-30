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عاجل: وفاة دوباسكييه درّاج الموتو3 متأثرًا بإصاباته جرّاء حادثه المروّع في موجيللو

توفّي درّاج الموتو3 السويسري جايسون دوباسكييه بشكل مأساوي متأثرًا بإلإصابات التي تعرّض لها جرّاء حادثه المروّع في نهاية تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة موجيللو يوم أمس السبت.

عاجل: وفاة دوباسكييه درّاج الموتو3 متأثرًا بإصاباته جرّاء حادثه المروّع في موجيللو

تعرّض صاحب الـ 19 عامًا لحادثة عنيف عند منعطف أرابياتا الأيمن في نهاية حصة التصفيات لجولة الموتو3 في موجيللو بينما كان ضمن لفّة سريعة.

وكان أيومو ساساكي درّاج "تيك3 كاي تي ام" في ملاحقة دوباسكييه في ذلك الوقت ولم يتّمكن من تفاديه ليصطدم به، وتطير درّاجة ساساكي في الهواء.

وبينما نهض ساساكي وابتعد عن مكان الحادث، توجبت معالجة دوباسكييه في جانب الحلبة من قِبَل الفريق الطبي لنحو نصف ساعة قبل أن يتم نقله بالمروحية إلى المستشفى في فلورنس.

وقد أصدر الاتحاد الدولي للدراجات النارية بيانًا يوم أمس جاء فيه أنّ دوباسكييه "في حالة خطرة جدًا" في المستشفى، قبل أن يُسلم السويسري الروح بعد تأكيد من "الموتو جي بي" صباح اليوم.

وجاء في البيان: "تعرض دوباسكييه لحادث مع عدة دراجين بين المنعطفين التاسع والعاشر، حيث توقفت الحصة عقب ذلك. وقد تدخل الفريق الطبي للاتحاد على الفور وتمّ تفقّد الدرّاج السويسري على الحلبة قبل أن يتم نقله عبر المروحية الطبية، في حالة مستقرة، إلى مستشفى كاريجي في فلورنس. وبالرُغم من جهود الفريق الطبي للحلبة وتلك التي بُذلت بعد ذلك، فقد أعلنت المستشفى اليوم وفاته متأثرًا بإصاباته".

وأضاف البيان: "يتقدم الاتّحاد، آي آر تي أيه، ام اس ام أيه، ودورنا سبورتس بخالص التعازي لعائلة دوباسكييه، أصدقائه، فريقه ومحبيه".

جديرٌ بالذكر أنّ دوباسكييه قد تغلغل ضمن منافسات السوبرموتو السويسرية المحلية، حيث فاز بالعديد من البطولات قبل أن يترقّى إلى سباقات الطرقات في 2016، والتي فاز فيها ببطولة "أيه دي أيه سي" للموتو3، قبل أن ينتقل إلى بطولة العالم "سي إي في" لناشئي الموتو3 بدءًا من 2017.

وقد شارك في كأس ريد بُل للناشئين في 2019 وحل ثامنًا في البطولة، ليحصد مكانًا في بطولة العالم للموتو3 العام الماضي مع فريق "بروستل جي بي".

هذا وسيقوم بادوك الموتو جي بي بدقيقة صمت حدادًا على الراحل دوباسكييه في الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي في موجيللو.

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كينت متصدّر موتو 3 يجري محادثات للإنتقال إلى الموتو جي بي

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