إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

أحرز روجيه فغالي اللقب 15 مرة في مسيرته، وهو رقم قياسي:

2000، 2003، 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

وفاز إلى جانب ابن وادي شحرور كل من:

ـ زياد شهاب مرتين عامي 2000 و2003

ـ نبيل نجيم 5 مرات أعوام 2004، 2006، 2007، 2009 و2010

ـ الإيطالي جيوفاني بيرناكيني مرة عام 2008

ـ جوزيف مطر 7 مرات أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

يُعتبر الإماراتي "الطائر" محمد بن سليّم ثاني أنجح السائقين مع 4 ألقاب حققها أعوام 1987، 1991، 1998 و1999، ويليه جان بيار نصرالله مع 3 ألقاب أعوام 1995 و1997 و2002

الملاحون:

فاز جوزيف مطر في نسخة 2021 محرزًا اللقب 8 مرات خلال مسيرته، وهو رقم قياسي:

ـ مع جان بيار نصرالله في عام 1997 (لانسيا دلتا إتش أف انتغرال)

ـ مع روجيه فغالي 7 مرات أعوام : 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

يُعتبر نبيل نجيم ثاني أنجح ملاح مع 5 ألقاب فاز بها جميعها مع روجيه فغالي، يليه الإيرلندي رونان مورغان مع 3 ألقاب حققها جميعها مع محمد بن سليّم أعوام 1991، 1998 و1999.