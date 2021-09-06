تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً
بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي لبنان 2021 أخبار

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

تشير الأرقام إلى تفوق واضح للثنائي اللبناني روجيه فغالي وجوزيف مطر في تاريخ رالي لبنان الدولي، فالأوّل أحرز لقب السائقين 15 مرة في والثاني أحرز لقب الملاحين 8 مرات.

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

أحرز روجيه فغالي اللقب 15 مرة في مسيرته، وهو رقم قياسي:

 2000، 2003، 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

وفاز إلى جانب ابن وادي شحرور كل من:

 ـ زياد شهاب مرتين عامي 2000 و2003

ـ نبيل نجيم 5 مرات أعوام 2004، 2006، 2007، 2009 و2010

ـ الإيطالي جيوفاني بيرناكيني مرة عام 2008

ـ  جوزيف مطر 7 مرات أعوام  2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

يُعتبر الإماراتي "الطائر" محمد بن سليّم ثاني أنجح السائقين مع 4 ألقاب حققها أعوام 1987، 1991، 1998 و1999، ويليه جان بيار نصرالله مع 3 ألقاب أعوام 1995 و1997 و2002

الملاحون:

فاز جوزيف مطر في نسخة 2021 محرزًا اللقب 8  مرات خلال مسيرته، وهو رقم قياسي:

ـ مع جان بيار نصرالله في عام 1997  (لانسيا دلتا إتش أف انتغرال)

ـ مع روجيه فغالي 7 مرات أعوام : 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.

يُعتبر نبيل نجيم ثاني أنجح ملاح مع 5 ألقاب فاز بها جميعها مع روجيه فغالي، يليه الإيرلندي رونان مورغان مع 3 ألقاب حققها جميعها مع محمد بن سليّم أعوام  1991، 1998 و1999.

المشاركات
التعليقات
رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً

المقال السابق

رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022

1 س
2
فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

5 س
3
فورمولا 1

رسميًا: بوتاس ينتقل إلى ألفا روميو بدءًا من موسم 2022

2 س
4
فورمولا 1

مرسيدس شعرت "أنها متأخرة" في زاندفورت بعد معاناة يوم الجمعة

4 س
5
فورمولا 1

برون يأمل استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل في زاندفورت في 2022

47 دقيقة
أحدث الأخبار
إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين
MERC

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

7 س
رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً
MERC

رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً

05-09-2021
رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15
MERC

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

05-09-2021
رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"
MERC

رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

05-09-2021
رالي لبنان: ماذا قال ناصر صالح العطية مع نهاية اليوم الثاني؟
MERC

رالي لبنان: ماذا قال ناصر صالح العطية مع نهاية اليوم الثاني؟

04-09-2021

الأكثر شعبية اليوم

وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

رسميًا: بوتاس ينتقل إلى ألفا روميو بدءًا من موسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

رسميًا: بوتاس ينتقل إلى ألفا روميو بدءًا من موسم 2022

مرسيدس شعرت "أنها متأخرة" في زاندفورت بعد معاناة يوم الجمعة
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس شعرت "أنها متأخرة" في زاندفورت بعد معاناة يوم الجمعة

برون يأمل استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل في زاندفورت في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

برون يأمل استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل في زاندفورت في 2022

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

أحدث الأخبار

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.