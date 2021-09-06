إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين
تشير الأرقام إلى تفوق واضح للثنائي اللبناني روجيه فغالي وجوزيف مطر في تاريخ رالي لبنان الدولي، فالأوّل أحرز لقب السائقين 15 مرة في والثاني أحرز لقب الملاحين 8 مرات.
أحرز روجيه فغالي اللقب 15 مرة في مسيرته، وهو رقم قياسي:
2000، 2003، 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.
وفاز إلى جانب ابن وادي شحرور كل من:
ـ زياد شهاب مرتين عامي 2000 و2003
ـ نبيل نجيم 5 مرات أعوام 2004، 2006، 2007، 2009 و2010
ـ الإيطالي جيوفاني بيرناكيني مرة عام 2008
ـ جوزيف مطر 7 مرات أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.
يُعتبر الإماراتي "الطائر" محمد بن سليّم ثاني أنجح السائقين مع 4 ألقاب حققها أعوام 1987، 1991، 1998 و1999، ويليه جان بيار نصرالله مع 3 ألقاب أعوام 1995 و1997 و2002
الملاحون:
فاز جوزيف مطر في نسخة 2021 محرزًا اللقب 8 مرات خلال مسيرته، وهو رقم قياسي:
ـ مع جان بيار نصرالله في عام 1997 (لانسيا دلتا إتش أف انتغرال)
ـ مع روجيه فغالي 7 مرات أعوام : 2011، 2012، 2013، 2015، 2017، 2018 و2021.
يُعتبر نبيل نجيم ثاني أنجح ملاح مع 5 ألقاب فاز بها جميعها مع روجيه فغالي، يليه الإيرلندي رونان مورغان مع 3 ألقاب حققها جميعها مع محمد بن سليّم أعوام 1991، 1998 و1999.