ناصر العطيّة يُحقّق الفوز بالمرحلة الخاصة في عمان

دخلت الفرق في معترك المرحلة الأولى من رالي عمان، ضمن الرالي الأوّل في السلطنة تحت مظلّة "فيا" منذ خمسة أعوام.

قاد العطيّة سيارته فولكسفاغن ليحصل على أفضليّة 5.9 ثانية أمام السائق المحليّ عبدالله الرواحي الذي حلّ ثانيًا.

وواصل الكويتي مشاري الظفيري أداءه القويّ اللافت في الفئة الثانية بالدخول في الموسم الجديد ليُحقّق ثالث أسرع الأزمنة ويتصدّر مقطع قاعة العرض على متن سيارته ميتسوبيشي. وأكمل السائق الكويتي المرحلة بفارق 10.9 ثانية أمام العمانيّ الآخر زكريا العوفي.

أمّا الثنائيّ اللبناني هنري كاهي وروني مارون فقد قدّما أداءً واعدًا على متن سيارة سكودا ثنائيّة الدفع.

وستتّجه الفرق إلى عبورَين من ثلاثة مراحل خاصة غدًا الجمعة.

الترتيب العام لرالي عمان الدولي بعد المرحلة الأولى:

1 - ناصر صالح العطيّة: 3 دقائق و25.6 ثانية

2 - عبدالله الرواحي: 3 دقائق و31.5 ثانية

3 - مشاري الظفيري: 3 دقائق و35 ثانية

4 - ناصر خليفة العطيّة: 3 دقائق و42.4 ثانية

5 - زكريا العوفي: 3 دقائق و45.9 ثانية