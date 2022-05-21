ناصر العطية بطلًا لرلي الأردن الدولي للمرّة الـ 15

سجَّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية فوزًا مريحًا برالي الأردن الدولي 2022، الجولة الرابعة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات، وذلك بعد إنهاء اليوم الأخير بسلام. "حلَّقَ" ناصر إلى لقبه الـ 15 في الأردن في سيارة فولكس واجن "بولو جي تي آي" يُساعده الملّاح الفِرنسي - الأندوري ماتيو بوميل، وسجَّلا أسرع الأوقات في 11 مرحلة خاصة من أصل 12 مرحلة تضمنَّها الرالي هذا العام. إنه الفوز الـ 81 في مسيرته في البُطولة الشرق أوسطية. أنهى العطية الرالي بتوقيت 2:18:01.3 ساعتين.

تألَّف اليوم الأخير للرالي من ست مراحل خاصة، ثلاثٌ منها صباحًا، المرحلة الخاصة السابعة "بحاث 1" بطول 12.69 كيلومترًا، والمرحلة الخاصة الثامنة "سويمة 1" بطول 11.08 كيلومترًا، والمرحلة الخاصة التاسعة "ماعين 1"، بطول 17 كيلومترًا، عادت بعدها السيارات إلى منطقة الصيانة. تبعها خوض القسم الأخير من الرالي، المرور الثاني على المراحل الصباحية. بلغت المسافة الإجمالية للرالي 598.22 كيلومترًا، منها 205.54 كيلومترات مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

جديرٌ بالذكر أن رياحًا شديدةً هبت رافقها انتشار الغبار أدت لإغلاق الطريق بين عمّان والبحر الميت لدواعي السلامة، وكان هنالك خشية من إلغاء المرحل الخاصة الأخيرة "ماعين 2"، لكن قرّر القائمون على تنظيم الرالي خوضها، وسارت الأمور جيدًا.

تضمنت قائمة المُنسحبين ممن لم يُشاركوا في اليوم الأخير للرالي السائقين الأردنيان شاكر جويحان وبدر الفايز، والقطري ناصر بن خليفة العطية، الذي عانى من الإعياء جرّاء الحرارة الشديدة وصعوبة الرالي.

سجَّل ناصر أسرع توقيت في خمس مراحل، في حين سجّل السائق العُماني عبد اللـه الرُواحي أسرع توقيت في المرحلة الخاصة التاسعة "ماعين 1". أنهى ناصر المراحل الصباحية متقدمًا بـ 7:55.7 دقائق عن أليكس فغالي.

قال ناصر: "سعيدٌ حقًا بالفوز برالي الأردن، لدينا الكثير من الخبرة وشاركت كثيرًا هنا، ليس من السهل الفوز بلقب رالي 15 مرة، ولكن عمل فريقنا بجدّ. نعرف بنه يمكننا أن نكون أقوياء في كل رالي، نحتاج لـ (ناصر العطية) آخر في البُطولة، ونحتاج لأن يُتابع الآخرون مسيرة بُطولة الشرق الأوسط للراليات، وهذا مهمٌ لنا".

جديرٌ بالذكر أن ناصر بات قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب البُطولة، إذ يحتاج لنقطتين أو ثلاث نقاط إضافية، يتوقَّع أن يتمكن من تسجيلهما في رالي لبنان وقبرص الدوليان.

إلى ذلك، سجَّل السائق اللبناني أليكس فغالي أفضل نتيجةٍ له في الأردن، إذ أنهى الرالي في المركز الثاني، بفارق عشر دقائق تقريبًا عن العطية، في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"، وفاز مع ملّاحه ومواطنه جوزيف مطر بلقب الفئة الثانية من البُطولة "ميرك 2" المُخصصة لسيارات الإنتاج التجاري. علمًا بأنه أنهى نُسخة 2021 في المركز الثالث، وقال أليكس: "كان راليًا ممتعًا، تركزت خطتنا اليوم على الحفاظ على الوقت وهذا ما فعلناه تمامًا. من الرائع الحصول على المركز الثاني، إنها أول مرة أصل بها لهذا المركز، وفزنا بلقب الفئة". جديرٌ بالذكر أن أليكس عانى من عطلٍ طفيف في جهاز شاحن الهواء "توربو" في السيارة في المرحلة الخاصة التاسعة "ماعين 1".

اكتفى السائق الكويتي مشاري الظفيري بالمركز الثالث، في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"، إذ لم يتمكن من اللحاق بمنافسه الرئيس أليكس فغالي، لكنه حصدّ، وملّاحه القطري ناصر الكُواري، غلةً ثمينة من القاط ستكون مفيدةً بلا شكّ في البُطولة، علمًا بأن مشاري حامل لقب الفئة الثانية "ميرك 2" الموسم الماضي، خاصةً مع انسحاب منافسه الرئيس في هذه الفئة السائق الأردني عيسى أبو جاموس، إثر تضرر سيارته ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"، وذلك في المرحلة الخاصة السابعة "بحاث 1". كما كان قلقًا من تأثير الحرارة المرتفعة وخسر عدة ثواني جرّاء خروجه عن المسار في المرحلة الخاصة التاسعة "ماعين 1".

قال مشاري: "كان من الجيد إنهاء الرالي، خسرنا الكثير من الوقت أمس، ضغطت اليوم بأقصى استطاعتي لتعويض ما يمكن، فزت بست مراحل في فئتنا، وفاز أليكس بنفس العدد. أسعى لأن أتحضر جيدًا للفوز العام المقبل إن شاء اللـه".

انسحاب عيسى عوضه إنهاء مواطناه السائق خالـِد جُمعة وملّاحه طارق الطاهر الرالي في المركز الرابع، في سيارة سوبارة "إمبريزا دبليو آر أكس"، كما فازَ بلقب الرالي الوطني الذي يُقام بموازاة الجولة الدولية، خاضَ خالد منافسةً محمومةً مع السائق الفلسطيني حمادة عودة، الذي أنهى الرالي خامسًا في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"، بفارق نصف ثانية خلف خالد. تبعهم السائق الأردني شادي شعبان في المركز السادس، في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9".

عادَ السائق العُماني عبد اللـه الرُواحي إلى المُنافسات وفق قاعدة "رالي 2"، مع ملّاحه الأردني عطا الحمود، وذلك إثر انسحابهما من مراحل الأمس، تألَّق عبد اللـه اليوم، إذ تمكَّن من اختراق هيمنة ناصر، وتسجيل أسرع توقيت في مرحلةٍ واحدة، الخاصة التاسعة، في سيارته شكودا "فابيا آر 2 إيفو"، وتمكن بفضل تأديته الممتازة اليوم من إنهاء الرالي في المركز السابع في الترتيب العام، والأهم من ذلك أنه أخَّر، حسابيا، تتويج ناصر بلقب البُطولة حتى الجولة المقبلة.

قال عبد اللـه: "كان مهمًا جمع بعض النقاط، خاصةً وأننا انسحبنا من رالي الكويت، واجهتنا لحظات مثيرة، ولكن تمكنا من العودة وكان اليوم الأخير جيدًا، وكانت معايير ضبط السيارة أفضل، وكذلك التأدية، وجود ناصر [العطية] في البطولة يعطينا معيارًا لنقارن نفسنا به، إنه سائقٌ عالمي الطراز، وكل مرةٍ أسعى لأن أقترب منه، كما إنه يدعمنا، آمل أن نتمكن من تسجيل إنجازاتٍ مثله مستقبلًا".

أنهى السائق الكويتي محمد الظفيري الرالي ثامنًا، وساعده الملّاح مواطنه سليمان هلال في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"، وأنهى السائق الأردني إيهاب الشُرَفا الرالي في المركز التاسع بمساعدة مواطنه الملّاح يوسُف جُمعة سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"، وأنهى السائق الكويتي يوسُف الظفيري الرالي عاشرًا، بمساعدة الملّاح الأردني عـَبدُ الرَّحمن الشقاقوة، سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10".

تُقام الجولة الخامسة – المُقبلة، رالي لُبنان الدولي 2022، في المُدّة ما بين الثاني والرابع من أيلول (سبتمبر) المُقبل إن شاء اللـه، يتبعها الجولة السادسة – الأخيرة من موسم 2022، رالي قُبرُص الدولي في المُدة ما بين 23 و 25 أيلول (سبتمبر).

رالي الأردن الدولي 2022: الترتيب العام بعد انتهاء الرالي:

ا لسائق والملاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (أندورا) – فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5" - 2:18:03.7 ساعتان

02- أليكس روجيه فغالي (لبنان)/ جوزيف مطر (لبنان) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 2:28:01.3 ساعتان

03- مشاري الظفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) – ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 2:38:23.4 ساعتان

04- خالد جمعة (الأردن)/ طارق الطاهر (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 2:37:27.3 ساعتان

05- حمادة عودة (فلسطين)/ يزن جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 2:37:27:8 ساعتان

06- شادي شعبان (الأردن)/ سامر عيسى (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 2:39:30.4 ساعتان

07- عبد اللـه الرواحي (عمان)/ عطا الحمود (الأردن) - شكودا "فابيا آر 2 إيفو" - 2:39:41.9 ساعتان

08- محمد الظفيري (الكويت)/ سليمان الهلال (الكويت) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 2:48:11.4 ساعتان

09- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 2:52:43.1 ساعتان

10- يوسف الظفيري (الكويت)/ عَبدُ الرَّحمن الشقاقوة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 4:04:27.4 ساعات