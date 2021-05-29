فوزٌ تاريخي: العطية يفوز برالي الأردن الدولي للمرة الـ 14 في مسيرته

سجَّل ناصر بن صالح العطية مع ملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل في سيارة فولكس فاغن "بولو جي تي آي – آر 5" أسرع الأوقات في جميع مراحل الرالي طوال يومين من المُنافسات (عشرة مراحل خاصة)، والتي أُقيمت ضمن منطقَتي البحر الميت وجبل نيبو، الأمر الذي ساعده في تعزيز صدارته للترتيب العام المُؤقت للبُطولة، إذ يسعى لتسجيل رقم قياسي جديد هذا الموسم بالفوز بها للمرة الـ 17 في مسيرته، كما شهِد الرالي تسجيل القَطَري لفوزه الـ 78 في البُطولة، في حين سجَّل ملّاحه الفِرنسي فوزه الـ 27.

وقال العطية: "إنه شعورٌ رائع، يومٌ لطيف، كان راليًا جيدًا بالنسبة لنا، فُزنا به مُجددًا، إنه الفوز الـ 14 لي في الأردن، كما إننا نتصدر بُطولة الشرق الأوسط للراليات بفارق جيد، الخُطوة التالية هي الاشتراك في رالي لُبنان الدولي ومُحاولة الدفاع عن اللقب".

وحلّ السائق الكُويتي مشاري الظفيري (ميتسوبيشي) الرالي ثانيًا في الترتيب العام، وكان ذلك كافيًا بالنسبة له للفوز بلقب الفئة الثانية في البُطولة المُخصصة لسيارات الإنتاج التجاري، التي تُعرف باسم (المجموعة "أن")، بدأ الظفيري اليوم مُتقدِّمًا بـ 40.8 ثانية في هذه الفئة وتمكَّن من السيطرة على مُنافسات هذه الفئة بعد أن قرَّرَ أقرب مُنافسيه السائق اللُبناني أليكس فغالي في سيارة شبيهة القيادة بحذر في اليوم الأخير من الرالي من أجل الحفاظ على مركز الثالث في الترتيب العام، وهذه أول منصة تتويج للبُناني في البُطولة، حيث يسير على خُطى والده السائق الشهير روجيه.

قال فغالي: "كان الرالي جيدًا إجمالًا، والحمد للـه تمكنّا من اجتياز كل المراحل والوصول لخطّ النهاية، إنها المرة الأولى التي أُنهي فيها هذا الرالي وعلى منصة التتويج، لذا هذا شيءٌ رائع".

لم يتمكَّن السائق الأردني شادي شعبان (ميتسوبيشي) من الفوز بالجولة الثانية من الرالي الوطني – التي أُقيمت بمُوازاة اليوم الأخير من الرالي الدولي، حيث ذهبَ الفوز في الجولة الثانية إلى مُواطنه خالـِد جُمعَة (ميتسوبيشي). لكن شعبان كان سعيدًا بكونه أنهى الرالي الدولي في المركز الرابع في الترتيب العام، وهذه أفضل نتيجة له لغاية الآن. كما أنه يتصدَّر الترتيب العام في البُطولة المحلية بعد أن أنهى الجولة الثانية في المركز الثاني.

خسِرَ السائق اللُبناني شادي الفقيه (ميتسوبيشي) كثيرًا من الوقت خلال أول مرحلتين من اليوم بسبب انثقاب أحد إطارات سيارته كما تعرَّضَ لمشاكل في التُرس التفاضلي الأمامي، وتراجع خلف السائق القطري ناصر بن خليفة العطية (فورد)، حيث حصَل على عُقوبات زمنية بسبب خروجه مُتأخرًا من منطقة الصيانة كما تجاوز الوقت المُحدَّد لإنهاء المرحلة الخاصة التاسعة "نهر الأردن 2"، وبذلك تمكَّن ناصر بن خليفة العطية مع ملّاحه الإيطالي جيوفانِّي بِرناكِّيني من إنهاء الرالي في المركز الخامس في الترتيب العام.

عادَ السائق السعودي صالح السيف إلى مُنافسات اليوم الأخير من الرالي عبر قانون "الرالي 2"، علمًا بأنه اضطر للانسحاب في المرحلة الخامسة يوم أمس [الجُمعة] بسبب كسر في محور نقل الحركة في مركبته الصحراوية الخفيفة "كان – أم"، وتمكَّن السيف اليوم من إنهاء الرالي في المركز السادس على حساب السائقين الأردنيين إيهاب الشُرفا (ميتسوبيشي) وعاصم عارف (رينو)، علمًا بأن الأخير فاز بلقب الفئة الثالثة المُخصصة لسيارات الدفع الثُنائي.

كما عادَ السائق اللُبناني هِنري قاعي (سكودا) – بطل فئة الدفع الثُنائي في الموسم الماضي – إلى المُنافسات عبر ذات القانون، وأنهى الرالي في المركز التاسع في الترتيب العام.

مُجريات يوم السبت:

سيطر السائق القطري ناصر بن صالح العطية على المُرور الأول في مرحلتي اليوم، المرحلة الخاصة "نهر الأردن 1" الصعبة وطولها 31.57 كيلومترًا، والمرحلة الخاصة "الجوفة 1" ذات الطابع السريع وطولها 26.01 كيلومترًا، حيث وسَّع تقدُّمه في الترتيب العام إلى 12:02.5 دقيقة.

قال ناصر بن صالح العطية: "لقد أحببنا هاتين المرحلتين، طويلتان وقد بذل المُنظِّمون جُهودًا رائعةً بحقّ، كانت المرحلة الثانية بعكس البارحة، رأينا جميع الآليات في المراحل، إنه عملٌ عظيم من طرف المُنظِّمين. عملت السيارة جيدًا، بقي أمامنا مرحلتان على نهاية الرالي".

تعهَّد السائق اللُبناني أليكس فغالي بالهجوم في اليوم الأخير سعيًا لمُزاحمة السائق الكُويتي مشاري الظفيري على المركز الثاني في الترتيب العام – والأول في الفئة الثانية، وحاول تقليص الفارق مع الكُويتي، والذي يبلغ 40.8 ثانية، ولكن اللُبناني قرَّر القيادة بهدوء وخسِرَ 32.5 ثانية أمام الكُوَيْتي في المرحلة الخاصة الأولى لليوم، ألحقها بخسارة 13 ثانية في المرحلة الخاصة الثانية لليوم، وهكذا ارتفع الفارق بينهما إلى 1:26.5 دقيقة مع انتصاف اليوم، والعودة لمنطقة الصيانة في البحر الميت.

قال أليكس فغالي: "قررنا القيادة بهدوء سعيًا للاحتفاظ بالمركز الثالث في الترتيب العام، لن نسعى لمُطاردة الظفيري، هدفنا الآن اكتساب الخبرة من أجل الراليات المُقبلة، إنه أول رالي مع أول منصة تتويج، سيكون هذا جميلًا".

سجَّل السائق القطري ناصر بن خليفة العطية رابع أسرع توقيت في المُرور الأول على مراحل اليوم، علمًا بأنه عانى كثيرًا البارحة بسبب انثقابين في الإطارات والإجهاد بسبب الجو الحار، حيث أراد الضغط على السائق اللُبناني شادي الفقيه في المركز الخامس في الترتيب العام، تعرَّضَ الفقيه لانثقاب في الإطارات بعد اجتياز أول 16 كيلومتر من المرحلة الأولى لليوم، وقاد سيارته على العجلة المعدنية حتى خطّ النهاية، ثم غيرّها، كما تعرَّضَ لمشاكل في التُرس التفاضلي الأمامي في المرحلة الخاصة الثانية.

جديرٌ بالذكر أن السائق الأردني شادي شعبان احتل المركز الرابع في الترتيب العام، لكنه عانى من مشكلة في المُحرِّك تمثلت بدخول الماء إليه من تحت لوح الحماية خلال المرحلة الأولى اليوم.

قال ناصر بن خليفة العطية: "ضغطنا في أول مرحلة اليوم من أجل اللحاق بشادي الفقيه في مُنتصف المرحلة، لم تكُن الرُؤية واضحةً بسبب الغُبار لذا سرنا على بعض الأعشاب خارج المسار، خسرنا حوالي نصف دقيقة لكننا عُدنا وحاولنا اللحاق به مُجدَّدًا وخسرنا حوالي دقيقة خلال المُرور عبر الغُبار، ولكننا تمكنّا من تجاوزه في نهاية المرحلة، كما لحقنا به في المرحلة الثانية".

عاد السائق السُعودي صالح السيف إلى المُنافسات وفق قوانين "الرالي 2"، وذلك بعد انسحابه يوم أمس بسبب تضرر محور نقل الحركة في مركبته "كان – أم"، سجَّل السعودي تأديةً سريعةً وتمكَّن من التقدُّم للمركز السابع في الترتيب العام على حساب الأردنيين إيهاب الشُرَفا وعاصم عارف خلال المُرور الأولى في مراحل اليوم. كما استفاد السائق اللُبناني هِنري قاعي من هذا القانون للعودة للمُنافسات في آخر الترتيب، في حين لم يتمكَّن السائقان اللُبناني أحمد خالد (ميتسوبيشي) والعُماني عبد الله الرُواحي (شكودا) من العودة للمُنافسات بسبب فداحة الأضرار في مُحرِّك سيارتَيهما.

في فئة الرالي الوطني، حيث أُقيمَت اليوم الجولة الثانية منه، تقدَّم الأردن خـَالـِد جُمعة على مُواطنه شادي شعبان بـ 3:16.9 دقائق.

قادَ ناصر بن صالح العطية بحذرٍ خلال المُرور الأخير على مراحل اليوم، حيث كان أبطأ بـ 1.4 ثانية في مرحلة الخاصة التاسعة "نهر الأردن 2"، في حين تفاقمَت مشاكل شادي الفقيه وتعرَّضَ لعُقوبةٍ زمنية لتأخره في مُغادرة مركز الصيانة من أجل القسم الأخير من الرالي، وتراجع للمركز السادس في الترتيب العام خلف العطية، وتضاعفت خسائره عندما اضطر للانسحاب من المُنافسات في ذات المرحلة التاسعة.

أدارَ ناصر بن صالح العطية بحِكمة تأديته خلال المرحلة الخاصة العاشرة – الأخيرة، "الجوفة 2"، ليجتاز خطّ نهاية الرالي بلباس الفائز. كما حافظَ مشاري الظفيري على مركز الثاني في الترتيب العام – والأول في فئته، رغم المسارات الزلقة في المرحلة الأخيرة، وأنهاها بفارق 2:25.8 دقيقتان عن مُطارده أليكس فغالي.

فازَ خالد جُمعَة بلقب الجولة الثانية من رالي الأردن الوطني، وأنهى مُواطنه شادي شعبان الرالي في المركز الرابع في الترتيب العام والأول بين الأردنيين.

المحطة التالية لبُطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 ستكون في لُبنان، مع رالي لُبنان الدولي الذي سيُقام في الفترة ما بين الثالث والخامس من أيلول (سبتمبر).

رالي الأردن الدولي 2021: الترتيب العام (نتائج غير رسمية):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5" 2:49:06.0 ساعتان

02- مشاري الظفيري (الكُوَيْت)/ ناصر الكُواري (قطر) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10" 3:06:10.8 ساعات

03- أليكس فغالي (لُبنان)/ جورج دعيبس (لُبنان) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10" 3:08:36.6 ساعات

04- شادي شعبان (الأردن)/ عِماد جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9" 3:24:38.9 ساعات

05- ناصر بن خليفة العطية (قطر)/ جيوفانِّي بِرناكِّيني (إيطاليا) فورد "فييستا – آر 5" 3:39:13.1 ساعات

06- صالح السيف (السعودية)/ فيصل السُويِح (السعودية) “كان – أم" "مافِريك أكس 3" 3:52:03.5 ساعات

07- إيهاب الشُرفا (الأردن)/ يوسُف جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9" 3:56:33.1 ساعات

08- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) رينو "كليو آر أس" 4:12:33.0 ساعات

09- هِنري قاعي (لُبنان)/ كارلوس حنّا (لُبنان) شكودا "فابيا 1.6" 4:48:49.4 ساعات

رالي الأردن الوطني الأول 2021: الترتيب العام للجولة الثانية (نتائج غير رسمية):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- خـَالـِد جُمعة (الأردن)/ يزَن جُمعة (الأردن) يتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 8" 1:39:19.2 ساعة

02- شادي شعبان (الأردن)/ عِماد جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9" 1:45:48.2 ساعة

03- أمجد العناسوة (الأردن)/ عامِر موسى (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 7" 1:51:11.8 ساعة

04- سامي فليفل (الأردن)/ محمد العطاري (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 5" 1:52:12.8 ساعة

05- إيهاب الشُرفا (الأردن)/ يوسُف جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9" 1:54:48.6 ساعة

06- طارق الطاهر (الأردن)/ سامر عيسى (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9" 1:55:09.1 ساعة

07- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) رينو "كليو آر أس" 2:07:36.8 ساعة

08- الحسن الخطيب (الأردن)/ غيث قُبطي (الأردن) تويوتا "أف جاي كروزر" 2:20:28.4 ساعتان