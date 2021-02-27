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بطولة الشرق الأوسط للراليات / نبذة عن الراحل

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

فقدت رياضة السيارات الكويتية والعربية عموماً البطل الكويتي صلاح بن عيدان الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

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رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

تميز بن عيدان بسرعته داخل المراحل الخاصة بسرعته وبأخلاقه ودماثة روحه خارجها، حيث نجح في الفوز ببطولة الشرق الأوسط لسيارات المجموعة "ن" عام 2015 بعدما أحرز لقب فئته في راليات قطر والكويت وشيراز وعُمان.

وحلّ بن عيدان في المركز الأوّل برصيد 100 نقطة متقدماً على القطري راشد النعيمي (54) ومواطنه مشاري الظفيري (35). 

كما أحرز بن عيدان لقب بطولة الكويت المحلية للراليات مرتين عامي 2014 و2015 مع الملاح القطري ناصر سعدون الكواري (فورد آر5).

وإلى جانب مشاركاته في البطولة الإقليمية، دأب بن عيدان على المشاركة في سباقات تسلق الهضبة في لبنان وفي سباقات السرعة والعديد من الأحداث الرياضية في الدول العربية والأوروبية، وكان قد تعرض في أحد الراليات لحادث كبير أدى إلى إصابة في ظهره تعافى منها ليعود أقوى إلى عالم السرعة.

ولعب الفقيد دوراً مهماً في تأسيس نادي باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات (نادي الربع ميل) سابقاً، كما عكس خلال مشاركاته في أكبر المحافل العالمية صورة مميزة عن الرياضي الكويتي. 

وكان بن عيدان كتب على صفحته على فايسبوك قبل وفاته كلمات نابعة من القلب جاء فيها "يوم وفاتي أزيلوا ما بصدوركم عليّ واعفوا عن زلاتي وسامحوني واذكروني بدعوه فإن الموت لا يطلب رأياً، ربما يكون يومي قريباً، اللهم إني أسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة".

ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت "بطل رياضة سباق السيارات وأحد روادها محلياً وإقليمياً المتسابق صلاح بن عيدان الذي وافته المنية اليوم الجمعة (26-2-2021) بعد رحلة حافلة بالعطاء حقق خلالها العديد من الإنجازات".

كما نعاه النادي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية و"تقدم من أسرة الراحل بخالص التعازي.

أسطورة المحركات الكويتية في ذمة الله البطل/صلاح عثمان بن عيدان

إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورثى سائقو وأبطال الشرق الأوسط والأندية العربية للسيارات فقيدهم الغالي بن عيدان على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب مواطنه مشعل النجادي بطل الشرق الأوسط السابق لسيارات الـ 1600 سي سي رسالة مؤثرة جاء فيها:

"فقدنا اليوم بطلاً من أبطال رياضة المحركات وكان الأشرس وأصعب منافسيَّ على مر السنوات وكان هو الند والخصم، أصبحنا دوتو نتنافس في كل الجولات و لكن بنفس الوقت هو الأخ والصديق اللي يصعب تعويضه، كريم بعطائه لبلده الكويت حقق لها الإجازات الكثيره لسناوت طويلة، أهدر من ماله و وقته وصحته لهذي الرياضة، وداعاً بوخالد، وداعاً بوعائشه وربي يتقبلك برحمته الواسعه قلوبنا تدمع لفراقك والله يصبرنا ويصبر أهلك، الله يرحمك ويغمد روحك الجنة إنا لله وإنا ليه راجعون، دعواتكم لفقيد الرياضة الكويتية البطل صلاح بن عيدان".

أسرة موقع "موتورسبورت.كوم" تتقدم من أسرة الفقيد والأسرة الرياضية الكويتية والعربية بأحر التعازي داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

العطية يحقق فوزه الـ 15 في رالي قطر الدولي ويرفع عدد انتصاراته الإقليمية إلى 77 

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