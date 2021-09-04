رالي لبنان: ... واستعرت "حرب الثواني" بين روجيه وناصر

من دون أدنى شك سيكون العنوان الأبرز في النسخة 43 من رالي لبنان الدولي، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري، "حرب الثواني" بين صاحب الأرض والضيف المرحب به دائماً العطية، حيث يحاول الأوّل استعادة لقب رالي بلاده الذي خسره لصالح الثاني في عام 2019، عندما أقيمت النسخة الاخيرة من الرالي الدولي قبل أن يتم إلغاء نسخة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ليل أمس الجمعة هدرت المحركات إيذانًا بانطلاق المنافسات وترقب الجميع المنافسة المنتظرة على الرغم من أنها لم تكن سوى في لباس "المنافسات الاستعراضية"، لكن غالباً ما تكون الندية والإثارة المشهد الرئيسي بين الفغالي والعطية في "جس نبض" قبل الاستحقاق المنتظر اليوم.

وكما كان متوقعاً تخطت المنافسة كونها البداية، فقد فتسلح القطري بملاحه المعتاد الفرنسي ماثيو بوميل (يشارك برخصة قيادة من أندورا) وبسيارته "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5" في نسختها الاخيرة والتي أدخل عليها تعديلات على الرغم من أن مجموعة فولكسفاكن أوقفت تطوير السيارة، كما قيل أنه تم اعتماد أجهزة تعليق طورت خصيصاً لمسارات إسفلتية تشبه كثيراً مسارات رالي لبنان.

في المقابل، تسلح روجيه بدوره بسيارة "شكودا فابيا رالي2 إيفو" استقدمها خصيصاً لرالي لبنان وأعاد إلى جانبه في المقعد الساخن ملاحه المعتاد جوزيف مطر، بعدما كان خاض جولتي البطولة المحلية (راليا الربيع وجزين) على متن سيارتين مصنفتين ضمن المجموعة "ن" ومع ملاحين مختلفين (سليم واكيم وزياد شهاب).

وبلغت الإثارة ذروتها ليل أمس عندما كان روجيه ثاني آخر المنطلقين في عكس التراتبية وتمكن من تحقيق الرقم القياسي للمرحلة البالغة 2.52 كيلومترين والذي حققه عام 2019 بتسجيله 1.48.3 دقيقة، غير أن الجميع كانوا بانتظار ردة فعل العطية الذي كان آخر المنطلقين وختم المنافسات بتحطيم رقم فغالي بفارق 0.04 ثانية حيث سجل 1.47.9 دقيقة.

ومع كتابة هذه السطور انتهت المرحلة الثاني "عين عيا - دير بيللا" حيث استعاد روجيه فغالي الذي كان الأسرع بعد 21.40 كيلومتراً صدارة الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 11.49.2 دقيقة مقابل 11.50.5 دقيقة للعطية.

وانطلقت المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة ( 26.12 كلم) وهي "صورات - ضهر ابي ياغي" حيث تمكن روجيه أن يكون أسرع مرة ثانية مسجلاً 14.19.52 دقيقة مقابل 14.38.88 للعطية الذي تأخر في المركز الثاني في الترتيب العام بفارق حوالي 20 ثانية.

وبالعودة إلى المرحلة الإستعراضية، وفي منافسات ضمن المنافسات، أي سيارات المجموعة "ن" حلّ أليكس فغالي، نجل روجيه، ثالثاً متأخرًا بفارق 9 ثوانٍ عن الأسرع وتلاه شادي فقيه رابعاً فرودريك الراعي خامساً ضمن لائحة من 20 سيارة أخذت شارة الإنطلاق.

وكان الرالي انطلق على وقع منع السائقين جوزيف هندي (لإيفو10) وجوزيف سالم (بيجو 208) وعاصم عارف (رينو كليو آر أس) من المشاركة بسبب عدم تطابق خزان الوقود مع القوانين المرعية الإجراء، حيث لم تتمكن السيارات من اجتياز الفحص الفني حيث بعد تقرير من قبل الفاحص الفني المنتدب من الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" أصدرت اللجنة التحكيمية المؤلفة من الثلاثي هاني شعبان وخالد زكريا وفادي عون بدورها قراراً بعدم المشاركة.

وسبق المرحلة الاستعراضية الأولى، التي بلغ طولها 2.52 كلم، والتي أقيمت في باحة النادي المنظّم عرض للسيارات الكلاسيكية فعرض لبطل لبنان السابق للراليات وسباقات تسلّق الهضبة نبيل(بيلي) كرم على سيارة "لانسيا دلتا انتغرال اتش أف" .كما عرض في الانجراف (الدريفت) للسائقين بول قصيفي وروني درعاوي

وتنطلق السبت المنافسة الفعلية للرالي الذي تبلغ مسافته الاجمالية 478.83 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة العشر للسرعة.

وأخذت الأطقم شارة إنطلاق المرحلة الاولى بعدما توجهت ليلاً إلى جبيل وصولاً إلى موقف بلدية جبيل لتنهي الجزء الأول في الموقف المغلق قبل انطلاق المرحلة الثانية من الجزء الثاني من الرالي نهار السبت 4 أيلول عند الساعة 9.03 صباحاً.

ترتيب الـ 10 الأوائل للمرحلة الاستعراضية:

1_ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا) ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5/ 1.47.9 دقيقة

2ـ روجيه فغالي (لبنان)ـ جوزيف مطر (لبنان)ـ شكودا فابيا رالي2 إيفو/ 1.48.3 د.

3ـ أليكس فغالي (لبنان) ـ جورج دعيبس (لبنان) ـ إيفو10/ 1.56.9 د.

4ـ شادي فقيه (لبنان) ـ سامر صفير (لبنان) ـ إيفو9/ 1.58.3 د.

5ـ رودريك الراعي (لبنان) ـ جورج ناضر (لبنان) ـ إيفو9/ 1.59.0 د.

6ـ أحمد خالد (لبنان) ـ موسى دجهيريان (الأردن) ـ إيفو10/ 1.59.2 د.

7ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ ناصر سعدون الكواري (قطر) ـ إيفو10/ 1.59.7 د.

8ـ طارق يونس (لبنان) ـ روني بو عبدو (لبنان) ـ إيفو 9/ 2.00.6 د.

9ــ إلياس الدهني (لبنان) ـ أمين عقل (لبنان)/ سيتروين دي أس3/ 2.02.4 د.

10ـ باسل أبو حمدان (لبنان) ـ فراس إلياس (لبنان) ـ سيتروين دي أس3/ 2.02.5 د.