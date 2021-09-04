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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي لبنان 2021 أخبار

رالي لبنان: ماذا قال ناصر صالح العطية مع نهاية اليوم الثاني؟

أكد حامل اللقب ناصر صالح العطية أنه واجه مشكلتَين مع نهاية اليوم الثاني لرالي لبنان 2021 ما أدى إلى تأخره وأن مراحل يوم غد ستكون مختلفة، بانتظار ما ستحمله من مفاجآت.

رالي لبنان: ماذا قال ناصر صالح العطية مع نهاية اليوم الثاني؟

تحدث السائق القطري ناصر صالح العطية لموقع "موتورسبورت.كوم" مع نهاية اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي واحتلاله للمركز الثاني متأخرًا بفارق 35.5 ثانية عن المتصدر صاحب الأرض روجيه فغالي، قائلاً: "الرالي كان جدًا ممتاز بالنسبة لنا اليوم، بالطيع واجهنا مشكلتَين: الأولى توقف دوران محرك السيارة عند أحد المنعطفات (في المرحلة الثالثة) وتقريباً استغرق إعادة تشغيل المحرك ربما أكثر من 15 أو 17 ثانية".

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وأضاف حامل لقب آخر نسخة على المسارات الاسفلتية في عام 2019 متحدثاً عن مشكلته الثانية: "عدنا مرة جديدة وحققنا أسرع زمن في "عين عايا" (المرحلة الرابعة) ومن ثم في المرحلة التالية في "صورات" (المرحلة الخامسة) انثقب أحد الإطارات في آخر 10 كيلومترات وخسرنا بعض الوقت".

وختم قائلاً: "المجال ما زال مشرعاً أمامنا ومراحل يوم غد تختلف عن اليوم ونتمنى التوفيق وسنحاول أن نضغط. في حال كان الرالي من نصيبنا كان به وإذا لم يكن إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله".

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رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

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