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رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

كما كان متوقعاً استعرت "حرب الثواني" بين صاحب الأرض روجيه فغالي وحامل اللقب القطري ناصر صالح العطية الذي ارتكب خطأ في المرحلة الثالثة أدى إلى خسارته لحوالي 20 ثانية... فما حقيقة ما حصل مع السائق "العنابي".

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

اشتعلت المنافسة بين فغالي سائق "شكودا فابيا رالي2 إيفو" والعطية (فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5) مع نهاية المرحلة الاولى الاستعراضية التي أقيمت ليل يوم أمس (الجمعة) في باحة النادي اللبناني للسيارات والسياحة المنظم للرالي، حيث كانت الغلبة "الاستعراضية" لصالح الأخير العطية 0.04 ثانية.

ومع انطلاق مراحل يوم السبت وتحديداً مع المرحلة الثانية "عين عيا - دير بيللا" كان روجيه فغالي الأسرع بعد 21.40 كيلومتراً بتسجيله 13.37.5 دقيقة متقدمًا بفارق 0.0.9 ثانية عن وصيفه القطري، ليستعيد اللبناني صدارة الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 11.49.2 دقيقة مقابل 11.50.5 دقيقة للعطية.

غير أن المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة ( 26.12 كلم) وهي "صورات - ضهر ابي ياغي" أعادت خلط الأوراق حيث كان روجيه الأسرع مرة ثانية مسجلاً 14.19.52 دقيقة مقابل 14.38.88  للعطية الذي تأخر في المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 20.2 ثانية. فما الذي حصل مع السائق العنابي دفعه للتأخر في المرحلة بفارق 19.3 ثانية؟.

أظهر شريط مصور أن العطية وعند أحد المنعطفات انزلقت سيارته على الرمال وتوجهت مباشرة من دون أن تخرج عن المسار التسابقي، ليتوقف المحرك عن الدوران ما استغرق بعض الوقت لإعادة تشغيلها.. وبحسب المتابعين بدا أن العطية خسر حوالي 15 ثانية بسبب هذا التوقف.

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ومع كتابة هذه السطور تعود عجلة المنافسات مجدداً مع انطلاق المرحلة الرابعة وهي إعادة لمرحلة "عين عيا"، على أن تليها إعادة لمرحلة "صورات" قبل أن يختتم هذا اليوم.

من ناحية أخرى شهد الرالي انسحاب مواطن وابن عم العطية وهو رئيس الاتحاد القطري السابق ناصر خليفة العطية في المكان ذاته الذي عانى ناصر من المشكلة، لكن الحظ لم يحالف خليفة إذ خرجت سيارته عن المسار وسقطت في وادٍ صغير.

كما انسحب سيرج عقيقي مع ملاحه كريستوف عقيقي على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو8 بسبب مشكلة في جهاز شاحن الهواء (توربو) في المرحلة الثانية.

من جهة ثانية، تشهد سيارات المجموعة "ن" منافسة قوية مع الثنائي المخضرم رودريك الراعي والشاب أليكس فغالي، نجل روجيه، حيث يحتل الأوّل المركز الثالث مع وقت إجمالي 30.09.2 دقيقة متقدماً بفارق 1.8 ثانية عن فغالي الإبن.

 ويليهما في المركز الخامس والثالث ضمن المجموعة ن ولكن بفارق 1.00.7 دقيقة عن أليكس السائق شادي فقيه. أما المركز السادس في الترتيب والاوّل بين سيارات الدفع الأمامي فيعود للسائق إلياس الدهني على متن سيتروين دي أس3 مع وقت إجمالي 31.26.2 دقيقة.

ترتيب الـ 11 الأوائل مع نهاية المرحلة الثالثة (ترتيب غير نهائي):

1ـ روجيه فغالي (لبنان)ـ جوزيف مطر (لبنان)ـ شكودا فابيا رالي2 إيفو/  27.57.0 دقيقة

2ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا) ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5/  28.17.2 د.

3ـ رودريك الراعي (لبنان) ـ جورج ناضر (لبنان) ـ إيفو9/ 30.09.2 د.

4ـ أليكس فغالي (لبنان) ـ جورج دعيبس (لبنان) ـ إيفو10/ 30.11.0 د.

5ـ شادي فقيه (لبنان) ـ سامر صفير (لبنان) ـ إيفو9/ 31.11.7 د.

6ـ إلياس الدهني (لبنان) ـ أمين عقل (لبنان)/ سيتروين دي أس3/  31.26.2 د.

6ـ طارق يونس (لبنان) ـ روني بو عبدو (لبنان) ـ إيفو 9/  31.53.7 د.

8ـ  ماثيو ربواسون (لبنان)/ دولين شلينك (لبنان)/ إيفو9/   32.12.9 د.

9ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ ناصر سعدون الكواري (قطر) ـ إيفو10/  32.46.4 د.

10ـ أحمد خالد (لبنان) ـ موسى دجهيريان (الأردن) ـ إيفو10/  32.56.7 د.

11ـ دافيد مزهر/شادي نصر/ سيتروين دي أس3/   33.10.0 د.

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