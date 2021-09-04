تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني
بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي لبنان 2021 أخبار

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

في مقابلة سريعة أكد مدير رالي لبنان زياد جاموس أن اللجنة التنظيمية لا يمكن أن تتهاون بعناصر السلامة، كما أن تنظيم الرالي يؤكد قدرة اللبنانيين على استخراج القوة من الضعف حيث أنّ العنوان الأبرز الطاغي على النسخة 43 هو الصراع بين روجيه فغالي وناصر صالح العطية.

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

كيف تقيّم نهاية اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي؟

ـ العنوان الطاغي هو المنافسة بين روجيه فغالي وناصر صالح العطية، فالأول يريد استعادة اللقب والثاني يريد زيادة المكسب الذي حققه في عام 2019. هذا العنوان هو الأبرز وهناك حالياً في توازن قوى باستثناء ربما ما حصل مع ناصر في مرحلة صورات خلال المرور الاوّل، قبل أن يتراجع مجددًا في المرور الثاني.

إن شاء الله، يتابع السائقان المنافسات ولا يواجه أي منهما مشكلة ونحن بدورنا نستمتع بهذا الصراع. 

وماذا عن باقي الفئات؟

ـ في حال نظرنا خلف هذا الصراع الكبير نجد أن المنافسة مشتعلة أيضاً في فئات أخرى وعلى المركز الثالث في الترتيب العام، على غرار سيارات المجموعة "ن" مع فارق بسيط بين رودريك الراعي وأليكس فغالي بعدما كان تعادلا مع نهاية المرحلة الرابعة.

 إن شاء الله يصل جميع الشباب بخير وهناك بعض الانسحابات بسبب مشاكل ميكانيكية وليس حوادث.

اليوم العنوان هو استعادة اللقب أو حماية اللقب وبالنسبة لنا (اللجنة المنظمة)، لا أريد أن أقول أنه تحدٍ، لكنه تحدٍ تجاه أنفسنا في هذه الظروف أن ننظم الرالي والشكر لله النتيجة واضحة على الأرض. لم يذهب تعبنا هدرًا.

لا شك أنه مجهود كبير بسبب الصعوبات الكبيرة هذه الأيام، والسؤال الذي يطرح كيف يتم استقدام وقود للسيارات ونقول ونكرر أن وقود سيارات الرالي مختلف عن وقود السيارات العادية.

ـ تحت الضغط تخلق متنفساً يدخل منه الهواء، واليوم رالي لبنان حقق ذلك، فقد نسينا أننا نعاني من مشكلة وقود في  البلاد ومشكلة أسعار ومشكلة ومشكلة... والناس نسيت كل شيء وجلست أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة كيف يتنافس الشباب مع بعضهم البعض.

نعم، هذه الروحية الجميلة التي نستخرجها اليوم  للخارج وللداخل وبفضلها يمكننا القول أنه باستطاعتنا استخراج القوة من الضعف والقيام بشيء ما. إن شاء الله الرياضة تكون دائمًا هذا المدخل  للتغيير.

وماذا عن إقصاء بعض السيارات من الرالي قبل انطلاق المرحلة الاستعراضية أمس ومن بينهم السائق جوزيف هندي، فما الذي حصل؟

ـ يجب توضيح الأمر لمرة أخيرة. يتواجد في رالي لبنان فاحص فني منتدب من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ويمثل الاتحاد الدولي، وقد قرر تطبيق القوانين بحذافيرها. من ناحيتنا وافقنا معه على بعض الأمور وفي أمور أخرى يمكن أن تكون هناك منطقة رمادية على غرار أن الاستثناء هو لمنطقة "مينا" (البطولات المحلية) وهناك بعض الاستثناءات التي تطبق على غرار مطابقة السيارات لقوانين السلطة الرياضية المحلية.

ربما هناك علامة استفهام على هذا الموضوع، ولكن بغض النظر نحن نحترم رأي الفاحص الفني القادم من "فيا" ونتقيّد بما قاله.. هذا الموضوع برمته واللبس الذي حصل. في حال جاء أحدهم وقال لنا أن سيارته شاركت في رالي وطني نرد للقول أن "فيا" لديه اعتبارات أخرى وقد تم إقصاء السيارات بسبب مخالفتها لعنصر السلامة، وهو أمر لا يمكن التهاون به (خزان الوقود والإمدادات...) .

المشاركات
التعليقات
رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

المقال السابق

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أستون مارتن تُفنّد تواصله مع ألونسو للقيادة لصالحها في 2022

8 دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن لم يعلم بعدم تفعيل نظام "دي آر اس" خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل في هولندا

1 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون بـ 0.038 ثانية وينطلق أوّلًا في زاندفورت

2 س
4
فورمولا 1

مرسيدس مستعدة لفصل استراتيجية سائقَيها من أجل إيقاف زحف فيرشتابن في هولندا

1 س
5
فورمولا 1

مرسيدس تقلّل من تكهنات ريد بُل باستعمال "حلّ خاصّ" لمحركها

5 س
أحدث الأخبار
رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"
MERC

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

1 س
رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني
MERC

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

4 س
رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟
MERC

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

6 س
رالي لبنان: ... واستعرت "حرب الثواني" بين روجيه وناصر
MERC

رالي لبنان: ... واستعرت "حرب الثواني" بين روجيه وناصر

9 س
رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43
MERC

رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43

24-08-2021

الأكثر شعبية اليوم

أستون مارتن تُفنّد تواصله مع ألونسو للقيادة لصالحها في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تُفنّد تواصله مع ألونسو للقيادة لصالحها في 2022

فيرشتابن لم يعلم بعدم تفعيل نظام "دي آر اس" خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لم يعلم بعدم تفعيل نظام "دي آر اس" خلال لفّة قطب الانطلاق الأوّل في هولندا

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون بـ 0.038 ثانية وينطلق أوّلًا في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون بـ 0.038 ثانية وينطلق أوّلًا في زاندفورت

مرسيدس مستعدة لفصل استراتيجية سائقَيها من أجل إيقاف زحف فيرشتابن في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس مستعدة لفصل استراتيجية سائقَيها من أجل إيقاف زحف فيرشتابن في هولندا

مرسيدس تقلّل من تكهنات ريد بُل باستعمال "حلّ خاصّ" لمحركها
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تقلّل من تكهنات ريد بُل باستعمال "حلّ خاصّ" لمحركها

ستيوارت: لو كان فيرشتابن يسابق في أيامنا لفارق الحياة
فورمولا 1 فورمولا 1

ستيوارت: لو كان فيرشتابن يسابق في أيامنا لفارق الحياة

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

بيريز: الخروج من القسم الأول للتصفيات في زاندفورت "أمر يصعُب تقبّله للغاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: الخروج من القسم الأول للتصفيات في زاندفورت "أمر يصعُب تقبّله للغاية"

أحدث الأخبار

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

رالي لبنان: ... واستعرت "حرب الثواني" بين روجيه وناصر
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: ... واستعرت "حرب الثواني" بين روجيه وناصر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.