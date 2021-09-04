رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

كعادته استعاد روجيه بطل رالي لبنان 14 مرة مع ملاحه جوزيف مطر (شكودا فابيا رالي2 إيفو) المبادرة سريعاً، فارضاً إيقاعه على منافسه القطري مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل (يشارك برخصة قيادة من أندورا) منهياً اليوم الثاني للمنافسات والذي تألف من 4 مراحل خاصة بالسرعة بوقت إجمالي بلغ 53.58.2 دقيقة متقدماً بفارق 35.5 ثانية عن القطري.

وكان المرور الثاني، كما الأوّل، في المرحلة الخامسة "صورات - ضهر ابي ياغي" ( 26.12 كلم) حاسمًا بالنسبة لفغالي الذي تمكن من تسجيل 14.13.3 دقيقة محطمًا رقمه السابق الذي حققه في عام 2019 في المرحلة ذاتها وهو 13.25 دقيقة، برغم أن أجزاء من المسار باتت مليئة بالحفر، كما حطّم أيضاً رقمه الذي سجله في المرور الأوّل مع 14.19.5 دقيقة.

سمح هذا التوقيت الرائع لفغالي في أن يتقدم بفارق 16.5 ثانية على منافسه ومطارده المباشر العطية الذي سجل 14.29.8 دقيقة، حيث بدا واضحاً أن هذه المرحلة لم تبتسم للقطري بعدما كان تعرض في مروره الأوّل لحادث انزلاق للسيارة وتوقف دوران محركها عن العمل ليخسر 19.3 ثانية.

في المقابل، وبعد الخروج من موقف الصيانة في جبيل إثر نهاية المرحلتين الثانية والثالثة، نجح العطية في أن يكون الأسرع في المرحلة الرابعة "عين عيا ـ دير بيللا" (21.40 كلم) بوقت إجمالي قدره 11.46.7 دقيقة مقابل 11.47.9 دقيقة ليقلص الفارق بينهما إلى 19 ثانية، قبل أن يرد الفغالي في المرحلة التالية ويعيد الفارق إلى 35.5 ثانية.

وكانت النسخة الـ 43 من الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات بدأت على وقع منافسات المرحلة الأولى الاستعراضية في باحة النادي اللبناني للسيارات والسياحة مع تقدم العطية بفارق 0.04 ثانية، إلاّ أن الرد جاء سريعاً من ابن وادي شحرور لينهي المرحلة الثانية "عين عيا - دير بيللا" بصفة الاسرع بتسجيله 13.37.5 دقيقة متقدمًا بفارق 0.0.9 ثانية عن وصيفه القطري، ليستعيد اللبناني صدارة الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 11.49.2 دقيقة مقابل 11.50.5 دقيقة للعطية.

غير أن المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة "صورات - ضهر ابي ياغي" أعادت خلط الأوراق حيث كان روجيه الأسرع مرة ثانية مسجلاً 14.19.52 دقيقة مقابل 14.38.88 للعطية الذي تأخر في المركز الثاني ضمن الترتيب العام بفارق 20.2 ثانية بعدما انزلقت سيارته عند أحد المنعطفات.

وأظهر شريط مصور أن العطية وعند أحد المنعطفات انزلقت سيارته على الرمال وتوجهت مباشرة من دون أن تخرج عن المسار التسابقي، ليتوقف المحرك عن الدوران ما استغرق بعض الوقت لإعادة تشغيلها.. وبحسب المتابعين بدا أن العطية خسر حوالي 15 ثانية بسبب هذا التوقف.

في المقابل، وضمن منافسات سيارات المجموعة "ن" وبعدما تعادلا في الأوقات مع نهاية المرحلة الرابعة بـ 42.51.4 دقيقة لكل منهما، ترك المخضرم رودريك الراعي مع ملاحه جورج ناضر على متن إيفو9 الكلمة لخبرته في المرور الثاني في مرحلة "صورات" (الخامسة) أمام الشاب أليكس فغالي، نجل روجيه، مع ملاحه جورج دعيبس (إيفو10) وتقدم عليه بفارق 27.8 ثانية بتسجيله 15.27.27 دقيقة مقابل 15.55.3 لفغالي الإبن حيث قيل أن الأخير تعرض لحالة انثقاب للإطار.

وحلّ في المركز الخامس في الترتيب العام السائق شادي فقيه بوقت إجمالي قدره 1.00.36.6 ساعة. أما المركز السادس في الترتيب العام والاوّل بين سيارات الدفع الأمامي فعاد للسائق إلياس الدهني على متن سيتروين دي أس3 مع وقت إجمالي 1.00.51.5 ساعة.

وشهد الرالي في أبرز الانسحابات خروج القطري ناصر خليفة العطية إثر انزلاق سيارته عن المسار في المرحلة الثالثة في المكان ذاته الذي عانى ناصر من المشكلة، سيرج عقيقي مع ملاحه كريستوف عقيقي على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو8 بسبب مشكلة في جهاز شاحن الهواء (توربو) في المرحلة الثانية. كما انسحب هنري قاعي بطل "أم غي آر سي3" في الاعوام الثلاثة الاخيرة بسبب مشكلة كهربائية داهمت سيارته رينو كليو.

وغاب عن لائحة السائقين الذي أنهوا اليوم الثاني السائقين ماثيو روبواسون وأحمد خالد ليتقلص عدد الواصلين إلى 14 سيارة.

وكان الرالي انطلق على وقع منع السائقين جوزيف هندي (لإيفو10) وجوزيف سالم (بيجو 208) وعاصم عارف (رينو كليو آر أس) من المشاركة بسبب عدم تطابق خزان الوقود مع القوانين المرعية الإجراء، حيث لم تتمكن السيارات من اجتياز الفحص الفني حيث بعد تقرير من قبل الفاحص الفني المنتدب من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أصدرت اللجنة التحكيمية المؤلفة من الثلاثي هاني شعبان وخالد زكريا وفادي عون بدورها قراراً بعدم المشاركة.

ويتألف اليوم الثالث الأخير من الرالي (الأحد) من مرحلتين خاصتين للسرعة وهما "نهر إبراهيم ـ مشان" (15.42 كلم) تعاد مرتين و"حبوب – بنتاعل" (21.30 كلم) التي تعاد 3 مرات.

ترتيب الـ 10 الأوائل مع نهاية المرحلة الخامسة (ترتيب غير نهائي):

1ـ روجيه فغالي (لبنان)ـ جوزيف مطر (لبنان)ـ شكودا فابيا رالي2 إيفو/ 53.58.2 دقيقة

2ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا) ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5/ 54.33.7 د.

3ـ رودريك الراعي (لبنان) ـ جورج ناضر (لبنان) ـ إيفو9/ 58.18.6 د.

4ـ أليكس فغالي (لبنان) ـ جورج دعيبس (لبنان) ـ إيفو10/ 58.46.4 د.

5ـ شادي فقيه (لبنان) ـ سامر صفير (لبنان) ـ إيفو9/ 1.00.36.5 ساعة

6ـ إلياس الدهني (لبنان) ـ أمين عقل (لبنان)/ سيتروين دي أس3/ 1.00.51.5 س.

7ـ طارق يونس (لبنان) ـ روني بو عبدو (لبنان) ـ إيفو 9/ 1.0053.8 س.

8ـ باسل أبو حمدان (لبنان) ـ فراس إلياس (لبنان) ـ سيتروين دي أس3/ 1.03.23.8 س.

9ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ ناصر سعدون الكواري (قطر) ـ إيفو10/ 1.03.31.2 س.

10 ـ دافيد مزهر/شادي نصر/ سيتروين دي أس3/ 1.04.04.6 س.