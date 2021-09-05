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رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

أكد روجيه فغالي متصدر رالي لبنان قبل انطلاق اليوم الثالث الأخير للمنافسات أن الفارق جيد ولكن لا يمنح السائق الراحة، بعدما كان تقدم على مطارده المباشر القطري ناصر صالح العطية بفارق 35.5 ثانية.

رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

قال بطل رالي لبنان 14 مرة الذي يجلس إلى جانبه جوزيف مطر على متن "شكودا فابيا رالي2 إيفو": "بات الفارق الحمدلله جيداً ولكن لا يمكنك التراخي أبداً لأنه على هذه السرعة وفي حال عمد السائق إلى خفض سرعته فمن الممكن أن يخسر قرابة 10 ثوانٍ في المرحلة ويتقلص الفارق".

وأضاف: "علينا أن نحافظ أعلى درجات التركيز مع عدم التعرض لأي حالة إنثقاب أو إنزلاق واعتماد القيادة الضاغطة السريعة في اليوم الاخير على غرار اليوم الثاني".

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وبالفعل، فقد قرن ابن وادي شحرور القول بالفعل إذ مع إنطلاق منافسات اليوم الثاني وتحديدًا مع المرحلة السادسة نهر إبراهيم ـ مشان" (15.42 كلم)  تمكن من تسجيل أسرع توقيت مع 9.25.4 دقائق متقدمًا بفارق 4 ثوانٍ عن العطية، ليعود ويكرر الأمر ذاته في المرحلة السابعة " حبوب – بنتاعل" (21.30 كلم) حيث سجل 12.50.8 دقيقة متقدماً  بفارق ثانيتين أمام القطري.

ورفع روجيه الفارق بينه وبين العطية في الترتيب العام إلى 41.5 ثانية حيث سجل توقيتاً إجمالياً يبغ 1.16.14.4 ساعة مقابل 1.16.55.9 ساعة لحامل لقب الرالي عام 2019.

وعن إقامة رالي لبنان في هذا الوضع قال روجيه: "لا نريد أن ندخل في أمور سياسية وهناك عدة أوجه للرالي: العديد من الناس تعيش حالة مذرية بسبب الأوضاع في لبنان وربما سينتقدون إقامة الرالي في هذا الوضع، ومن ناحية أخرى نشاهد العالم على الطرقات وداخل المراحل وموقف الصيانة سعداء مع بعض الأمل أن روجيه يضع صورة الأرزة على سيارته وهذا أمر جميل.. هناك الكثير من الصعوبات خصوصاً من ناحية تسلم القطع والشحن والتأخر كثيراً والوضع الإقتصادي اليوم ليس بأفضل حاله لكي تكون على خط الإنطلاق مع أفضل معدات لكي تفوز.. أضف إلى ذلك الوقود من أجل خوض التمارين".

في المقابل، حافظ رودريك الراعي مع ملاحه جورج ناضر (إيفو9) على المركز الثالث في الترتيب العام والأوّل بين سيارات المجموعة "ن" متقدماً على أليكس فغالي (إيفو10) وهو نجل روجيه بفارق 36.7 ثانية، فيما حلّ شادي فقيه خامساً في الترتيب وثالثاً ضمن سيارات المجموعة "ن".

أما إلياس الدهني على متن "سيتروين دي أس3" فظل بدوره سادساً وأول سيارات الدفع الأمامي.

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رالي لبنان: ماذا قال ناصر صالح العطية مع نهاية اليوم الثاني؟

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