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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي لبنان 2021 أخبار

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

بات روجيه فغالي حامل لقب رالي لبنان 14 مرة على بُعد 21 كلم من رفع عدد ألقابه إلى 15، وذلك قبل مرحلة واحدة من نهاية المنافسات حيث يتقدم مطارده المباشر وحامل اللقب القطري ناصر صالح العطية بفارق 38 ثانية.

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

يتحضر ابن وادي شحرور مع ملاحه جوزيف مطر للإحتفال بالفوز باللقب بعد عودة رالي لبنان الدولي إلى بطولة الشرق الأوسط للراليات إثر غيابه العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكما كان متوقعاً فقد حافظ روجيه خلف مقود سيارة "سكودا فابيا رالي2" على أعلى درجات التركيز وعلى نمط قيادي يسمح له بالحفاظ على المركز الأوّل مع توخي الحذر ومن دون أن يفقد سرعته، ما يمكن أن يصب في مصلحة منافسه المباشر وسائق "فولكسفاغن بولو جي تي آي آر5" القطري العطية مع ملاحه الفرنسي برخصة من أندورا ماثيو بوميل.

ولم يعد أمام الفغايل سوى 21.30 كيلومتراً للصعود إلى أعلى عتبة على منصة التتويج ورفع كأس المركز الاوّل، وذلك عندما تعاد مرحلة " حبوب – بنتاعل" (العاشرة) للمرة الثالثة والاخيرة لتعلن نهاية صراع بين اللبناني والقطري.

ومع خروج السائقين لخوض المرور الثاني لليوم الثالث كان الغلبة في المرحلتين الثامنة نهر إبراهيم ـ مشان" (15.42 كلم)  والتاسعة  " حبوب – بنتاعل" من نصيب العطية الذي 9.17.9 دقائق (مقابل 9.20.8 للفغالي) و12.46.1 دقيقة (مقابل 12.46.7 للفغالي) تباعاً، مقلصاً الفارق في الترتيب العام إلى 38 ثانية قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وتنطلق أوّل سيارة في المرحلة العاشرة الأخيرة في تمام الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي قبل أن تتوجه الأطقم إلى النادي اللبناني للسيارات والسياحة حيث يقام حفل تتويج الفائزين.

وكان ابن وادي شحرور افتتح منافسات اليوم الثاني مع المرحلة السادسة نهر إبراهيم ـ مشان" (15.42 كلم)  بتسجيله أسرع توقيت مع 9.25.4 دقائق متقدمًا بفارق 4 ثوانٍ عن العطية، ليعود ويكرر الامر ذاته في المرحلة السابعة " حبوب – بنتاعل" (21.30 كلم) حيث سجل 12.50.8 دقيقة متقدماً  بفارق ثانيتين أمام القطري.

ورفع روجيه الفارق بينه وبين العطية في الترتيب العام إلى 41.5 ثانية حيث سجل توقيتاً إجمالياً يبغ 1.16.14.4 ساعة مقابل 1.16.55.9 ساعة لحامل لقب الرالي عام 2019.

وفي منافسات المجموعة "ن"، بدا أن رودريك الراعي مع ملاحه جورج ناضر (إيفو9) يتجه بدوره لحسم كأس المركز الأوّل لصالحه والثالث في الترتيب العام، حيث تقدم في المرور الثاني على أليكس فغالي، نجل روجيه مع ملاحه جورج دعيبس (إيفو10) في المرحلة الثامنة مسجلاً  9.52.1 دقائق قبل أن يرد فغالي الإبن في المرحلة التاسعة بتسجيله التوقيت الأسرع.

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