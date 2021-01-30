رالي قطر الدولي: كريس ميك الأسرع خلال المرحلة الاستعراضية أمام العطية والكواري

على متن سيارة سكودا فابيا آر5، سجل ميك 4 دقائق و14.3 ثانية في المرحلة التي تألفت من طلعتين ولفتين على مسار مخصص. وجاءت مباشرة بعد المؤتمر الصحفي للرالي ومراسم الافتتاح، حيث شاركت بها 17 سيارة ضمن منافسات الحدث الدولى من إشراف "فيا"، وأربع سيارات ضمن منافسات رالي قطر الوطني المحلية.

حيث قال ميك قبل انطلاقة المرحلة: "سيكون تحدياً جديداً بالنسبة لي. هذه النوعية من المسارات فريدة من نوعها وتختلف كثيراً عن جميع الراليات التي شاركت بها خلال مسيرته. أن أشارك برالي صحراوي لهو بالتأكيد يمثل عملية تأقلم بالنسبة لي. أنا هنا للتعلم ومحاولة كسب الخبرة على هذه المسارات. قطر هي الجولة الوحيدة التي أشارك بها في بطولة الشرق الأوسط للراليات حالياً".

من جهته قال العطية: "لدي فرصة جيدة في المنافسة. أمتلك الكثير من الخبرة هنا بالطبع. لدينا عدد جيد من المشاركين، ومنافسة قوية مع سكوديا وكريس ميك الذي يشارك هنا للمرة الأولى، وكذلك عبد العزيز الكواري وخالد السويدي. إنها بداية جيدة لعام 2021".

وسجل عبد العزيز الكواري ثالث أسرع الأزمنة مع 4 دقائق و28.6 ثانية على متن سيارته سكودا فابيا آر5، بينما أكمل خالد السويدي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

"بصراحة، أشعر وكأنني طفل يقود دراجته للمرة الأولى. عندما كنت أشارك في التجارب، كنت أفتقد الراليات حقاً. كل ما أريده هو القيادة. أسماء كبيرة مشاركة والمنافسة ستكون قوية حقاً. المراحل جيدة وليست صعبة كما هو الحال عادة في قطر. خطتي هي شراء السيارة بعد الرالي ومواصلة القيادة" قال الكواري.

مشاري الظفيري حامل لقب فئة "بطولة الشرق الأوسط للراليات 2" كان يخطط للانتقال إلى هيونداي في الجولة الافتتاحية، لكن جائحة كورونا أثرت على خططه، وسجل 4 دقائق و51.2 ثانية ليواصل تصدر الفئة.

من جهته، قال عبدالله الرواحي صاحب مركز الوصافة والذي احتل المركز الخامس: "بعد انتظار طويل لوصول السيارة إلى الدوحة، تمكنا من التجهيز الجيد بعد عمل رائع من ’موتورتون ريسينغ’ على المحرك الجديد، علبة التروس والشاحن التوربيني، طوال الليل. للأسف لم نخض إلا خمسة كيلومترات لاختبارها هذا الصباح، لكننا نتطلع قدماً لليومين المقبلين".

يشار إلى أن منافسات الجولة الافتتاحية في بطولة الشرق الأوسط للراليات تقام تحت إجراءات مشددة ضمن بروتوكولات كورونا لضمان أقصى مستويات الأمان للمشاركين والمجتمع تحت إدارة الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية الذي حدد مسار الرالي في القسم الشمالي للصحراء القطرية.

وكان المشاركون قد اجتازوا الفحوص التقنية المطلوبة من قبل "فيا" صباح الجمعة ضمن مركز لوسيل الرياضي. وانضم إليهم كذلك ثلاثة سائقين ضمن فئة المركبات الخفيفة "تي3"، والمسموح لها المشاركة في كأس العالم للراليات الصحراوية.

ومن غير المسموح لفئة "تي3" المشاركة في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، لكن هؤلاء السائقين يشاركون ضمن فئة خاصة في رالي قطر الدولي.

وتسمح "فيا" بالمقابل باستعمال مركبات "تي4" هذا الموسم ضمن الجولات الحصوية لراليات قطر، عمان، الأردن، قبرص والكويت. إذ لا تحتوي هذه المركبات التعديلات التقنية الرافعة للأداء الموجودة ضمن فئة "تي3".

وخطفت "كام-أم مافريك أكس3أس تي3" المركز الأول ضمن مركبات سايد باي سايد (تي3 وتي4)، مع التشيلي فرانشيسكو لوبيز أمام الأمريكي أوستن جونز والبولندي آرون دومزالا.

وعادة ما تقدم هذه المركبات التي لا تضمّ زجاجاً أمامياً، عروضاً شيقة للغاية ضمن المراحل الخاصة القصيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وكان كريس ميك ينافس ضمن فئة "تي3" في رالي داكار الأسطوري للمرة الأولى، كما أنه أحد المرشحين للفوز مع سيارته سكودا فابيا آر5. وكذلك السعودي صالح السيف فقد كان مشاركاً في رالي داكار ونافس على صدارة فئة "تي4" لعدة أيام في رالي داكار، حيث يتواجد في قطر للمنافسة كذلك.

ويعتبر السيف من بين السائقين المعروفين ضمن الراليات الصحراوية في الشرق الأوسط، حيث سجل بعض الأزمنة الممتازة في رالي داكار كذلك. العام الماضي أحرز الفوز ضمن فئة "تي3" في رالي حائل الدولي شهر فبراير/شباط، وتصدر منصة التتويج مرتين في باخا حائل شهر ديسمبر/كانون الأول.

ومن بين المشاركين في الفريق اللبناني جاد الأعور وفيكن كانليدجيان الذي سيخوض منافسات رالي قطر الدولي 2021. ويعتبر الأعور المقيم في قطر مشاركاً دورياً ضمن سلسلة رالي لبنان على متن ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن، وسيشارك مع "كان-أم" في هذا الحدث.

أفضل نتائجه كانت المركزين الخامس والثالث ضمن فئة "ن" لرالي جزين 2019 في لبنان، لكنه شارك كذلك في اختبارات قطر للسرعة ومنافسات تسلق الهضبة في لبنان. ملاحه كانليدجيان احتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام في رالي الأرز 2017 كأفضل نتيجة له حتى الآن مع جوزيف هندي.

ويشارك الأعور مع الفريق اللبناني المكون من أربع سيارات تحت شعار "فريق إيه.أم.تي" في قطر، إلى جانب هنري قاعي من فئة "بطولة الشرق الأوسط للراليات 3" وأحمد خالد من فئة "بطولة الشرق الأوسط للراليات 2" وشادي الفقيه، وتحت إدارة الفائز برالي لبنان الدولي 2001، ضوميط بو ضوميط.

وتعتبر مركبة "كام-أم مافريك اكس3" الأكثر حضوراً في الفئة "تي4" على الساحة العالمية، لكن كلاً من بولاريس وياماها متواجدتان بقوة ضمن المنافسات مع طرازي "آر.سي.آر 1000" و"واي.أكس.زي 1000آر"، حيث تركز الفرق جهودها ومواردها على المنافسات العالمية ضمن فئة "تي4".

ويرى الكثير من المراقبين أن تواجد فئة "تي4" ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات لهي خطوة إيجابية نحو جذب المزيد من المواهب الشابة ضمن ميزانيات منخفضة، للمشاركة مستقبلاً.

وسيشارك الأعور إلى جانب القطريين أحمد وخالد المهندي والمقيم في الدوحة أحمد علوه في المنافسات.وما عدا خالد المهندي والملاح الروسي كيريل شوبين، مع بولاريس، فإن البقية ستشارك مع "كان-أم".

السبت

تنطلق المنافسات الفعلية صباح السبت حيث يتوجب على الفرق اجتياز مرحلتين تعاد مرتين شمال الدوحة، مع مرور أول في مرحلة عريدة (20.13 كلم) التي تنطلق في تمام الساعة 10.25 بالتوقيت المحلي وتليها المرحلة الثالثة الذخيرة (20.34 كلم) في تمام الساعة 11.00.

وبعد عودة الفرق إلى مركز لوسيل الرياضي للخضوع للصيانة واصلاح الاعطال في فترة تمتد 30 دقيقة، تعود مجددا لخوض المرحلتين الرابعة والخامسة في مرور ثانٍ عند الساعة 13.10 و 13.45 تباعاً.

رالي قطر الدولي 2021 "فيا" - المراكز بعد المرحلة الخاصة الأولى

1- كريس ميك، سيباستيان مارشال - سكودا فابيا آر5 - 4 دقائق و14.3 ثانية

2- ناصر العطية، ماثيو بوميل - فولكسفاغن بولو جي تي آي آر5 - 4 دقائق و20.9 ثانية

3- عبد العزيز الكوراي، جايمس فولتون - سكودا فابيا آر5 إيفو - 4 دقائق و28.6 ثانية

4- خالد السويدي، هيوغو ماغالايس - سكودا فابيا آر5 - 4 دقائق و32.8 ثانية

5- عبدالله الرواحي، عطا حمود - فورد فيستا آر5 - 4 دقائق و35.8 ثانية

6- مشاري الظفيري، ناصر الكواري - ميتسوبيشي لانسر إيفو- 4 دقائق و51.2 ثانية

7- الشيخ صهيم آل ثاني، حمد اليافعي - سكوديا فابيا آر5 - 4 دقائق و53.2 ثانية

8- هنري قاعي، كارلوس حنا - سكودا فابيا - 4 دقائق و53.3 ثانية

9- زكريا العوفي، عمار البلوشي - ميتسوبيشي لانسر إيفو - 4 دقائق و58.5 ثانية

10- أحمد خالد، موسى دجيريان - ميتسوبيشي لانسر إيفو - 5 دقائق و00.3 ثانية

11- ناصر خليفة العطية، جورج نادر - فورد فيستا، 5 دقائق و00.9 ثانية

12 شادي الفقيه، سامر صفير، ميتسوبيشي لانسر، 5 دقائق و16.8 ثانية

13- زكريا العامري، محمد المزروعي، سوبارو إمبريزا، 5 دقائق و18.4 ثانية

14- صالح السيف، أوريول فيدال، كان-أم مافريك أكس3 - 5 دقائق و18.8 ثانية

15- جاسم المقاوي، تامر علي حسن - ميتسوبيشي لانسر إيفو - 5 دقائئق و27.2 ثانية

16- راشد المهندي، يوسف جوما - سوبارو إمبريزا - 5 دقائق و58.7 ثانية

17- محمد العطية، روني بو عبدو - ميتسوبيشي لانسر إيفو - 6 دقائق و18.7 ثانية

رالي قطرالوطني

1- خالد المهندي، كيريل شوبين - بولاريس - 5 دقائق و04.9 ثانية

2- جاد الأعور، فيكن كانليدجيان - كان-أم مافريكس أكس3 - 5 دقائق و05.4 ثانية

3- أحمد علوه، فراس علوه - كان-أم مافريكس أكس3 - 5 دقائق و23.8 ثانية

4- أحمد المهندي، مبارك الخليفي - كان-أم مافريكس أكس3 - 5 دقائق و26.2 ثانية