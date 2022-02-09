رالي قطر الدولي: العطية وميك وأوستبيرغ يتقدمون نخبة من أهم المشاركين

ستكون أعين عشاق السرعة شاخصة، مع أخذ الأطقم شارة الإنطلاق في حلبة لوسيل الدولية بدءاً من الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي مساء الخميس، على صراع ثلاثي الأبعاد بين بطل داكار أربع مرات العطية والضيفين كريس ميك ومادس أوستبيرغ، علماً أن الإيرلندي سبق له أن خاض مغامرة في رالي قطر العام الماضي، في حين ستكون المشاركة الأولى للسائق النروجي.

وإلى جانب هذا الثلاثي، ستكون لأصحاب الأرض على رأسهم عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي وناصر خليفة العطية كلمة حاسمة في تحديد المراكز الأولى، فيما تبرز أيضاً مشاركة الثنائي العُماني حمد الوهيبي وعبدالله الرواحي مع تشريع باب المنافسة على كافة الاحتمالات عند خوض 12 مرحلة خاصة بالسرعة يومي الجمعة والسبت ستحدد في نهايتها هوية الفائز الأوحد.

ويشهد الرالي حضوراً قوياً لسيارة شكودا مع مشاركة ستة منها من طراز "فابيا آر2 إيفو" في منافسة محتدمة مع ناصر صالح العطية الذي يجلس كعادته خلف مقود سيارة فولكسفاكن بولو جي تي آي، فيما سيكون مواطنه ناصر خليفة العطية على متن فورد فييستا آر سي2/رالي2.

ويسعى "سوبرمان" الرياضية الميكانيكية العطية إلى لقبه الثامن عشر في البطولة الإقليمية، حيث يخوض رالي بلاده وهو في صدارة ترتيب السائقين عقب تحقيقه فوزه السابع في رالي عُمان الدولي، باكورة الجولات، متقدماً بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه ناصر خليفة العطية (39 مقابل 31).

قال العطية: "ستكون عطلة نهاية أسبوع ممتعة للغاية. أنا وماثيو متحمسان لها وعلى أعلى درجات التركيز ومستعدان لانطلاق المنافسات".

وأضاف: "تبدو المراحل رائعة. يجب أن نتعامل معها بجدية، كما هي الحال دائماً. من السهل إهدار الوقت هنا عن طريق المخاطرة. نحن بحاجة إلى إدارة وتيرتنا القيادية حيثما أمكن ذلك".

من ناحيته، قال أوستبيرغ: "هذا تحدٍ جديد بالكامل بالنسبة لي مع المسارات الحصوية الصحراوية. أنا مستعد. تم الانتهاء من الاختبار لمدة يومين، والفريق رائع وكذلك السيارة، كما أن ملاحتي إيلكا (مينور) تقوم بعمل مثالي".

ويحتل العُماني عبدالله الرواحي المركز الثالث في الترتيب المؤقت برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الأردني إيهاب الشرفا، ومتأخراً بفارق 15 نقطة عن العطية بعد وصوله سابعاً في رالي بلاده، ليخسر اللقب الذي أحرزه العام الماضي في أوّل انتصار له في الشرق الأوسط. واحتل مواطنه الوهيبي المركز السادس في رالي بلاده ولكن من دون أن يحصل على نقاط كونه غير مسجل للبطولة هذا العام.

حمد الوهيبي، رالي قطر 1 / 3 الصورة من قبل: صورة صحافية كريس ميك، رالي قطر 2 / 3 الصورة من قبل: صورة صحافية مادس أوستبرغ، رالي قطر 3 / 3 الصورة من قبل: صورة صحافية

عند الملاحين، سيبدأ الفرنسي ماتيو بوميل من الصفر بعدما غاب لأسباب شخصية عن الفوز الذي حققه القطري العطية في عُمان، كما أن غياب الملاحة ألبا سانشيز غونزاليس، متصدرة الترتيب مع 39 نقطة، عن رالي قطر بعدما جلست في المقعد الساخن إلى جانب العطية في باكورة الجولات، سيشرّع الباب أمام الإيطالي جيوفاني بيرناكيني (31 نقطة) لإعتلاء صدارة ترتيب الملاحين في حال حقق نتيجة جيدة.

في فئة الـ "أم إي آر سي2" المخصصة لسيارات المجموعة "ن" سابقاً (آر سي2/ن آر4

حالياً) ، تحتدم المنافسة مع الأردني إيهاب الشرفا الذي يتقدم الترتيب بفارق 8 نقاط عن مواطنه عيسى أبو جاموس، بعد فوز الاوّل في فئته في رالي عُمان، ولكن هذا الثنائي سيواجه عودة بطل هذه الفئة لسنوات عدة الكويتي مشاري الظفيري.

ويجلس الظفيري في رالي قطر خلف مقود سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو10، قبل أن يتوجه الأسبوع المقبل لخوض تحدٍ جديد يتمثل بباها الأردن، على أن يتعاون مرة جديدة مع القطري ناصر سعدون الكواري في سعيه لإطلاق مسيرته نحو الاحتفاظ بلقبه.

ويكمل لائحة المشاركين في الـ "أم إي آر سي2" السائق المحلي محمد العطية الذي يجلس إلى جانبه الملاح صاحب الخبرة الكبيرة القبرصي سافاس لاوس، والسائقة الألمانية إديت فايس.

ضمن منافسات الرالي المحلي، وبعد فوزه بلقب "أم إي آر سي3" في الأعوام الثلاثة الأخيرة، قرر السائق اللبناني هنري قاعي الانتقال لخوض المنافسات ضمن فئة "تي3" للمركبات الخفيفة على أن يعاونه مواطنه الملاح كارلوس حنّا على متن كان ـ آم مافريك إكس3، على غرار كل من القطريين أحمد علوه وأحمد المهندي.

يوم غد (الخميس) سيكون حافلاً ومتنوعاً للأطقم، فيبدأ بفحص التدقيق الفني في حلبة لوسيل بدءاً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي حتّى الظهر. وبعد الإنتهاء من الاجتماع المخصص لتلخيص مجريات الرالي، ستخوض الفرق مرحلة تجارب بالقرب من الحلبة الدولية بين الساعة 2.30 مساءً و 4.30 مساءً بالتوقيت المحلي.

لاحقاً، سيحضر السائقون البارزون المؤتمر الصحافي الرسمي قبل انطلاقة الرالي من الساعة 18:45، في حين من المقرر أن يبدأ حفل الانطلاق في تمام الساعة 19:30 في حلبة لوسيل.

رالي قطر الدولي 2022 ــ لائحة المشاركين:

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ماثيو بوميل (فرنسا)/ فولكسفاكن بولو جي تي آي

2ـ كريس ميك (أندورا)/كريس باترسون (إيرلندا)/شكودا فابيا آر2 إيفو

3ـ مادس أوستبيرغ (النروج)/إيلكا مينور (النمسا)/ شكودا فابيا آر2 إيفو

4ـ عبدالعزيز الكواري (قطر)/دايل موسكات (أستراليا)/ شكودا فابيا آر2 إيفو

5ـ عبدالله الرواحي (عُمان)/عطا الحمود (الأردن)/ شكودا فابيا آر2 إيفو

6ـ ناصر خليفة العطية (قطر)/جيوفاني بيرناكيني (إيطاليا)/فورد فييستا رالي2

7ـ مشاري الظفيري (الكويت)/ناصر سعدون الكواري (قطر)/ميتسوبيشي لانسر إيفو10

9ـ خالد السويدي (قطر)/هوغو ماغاليش (البرتغال)/ شكودا فابيا آر2 إيفو

10ـ حمد الوهيبي (عُمان)/توني سيركومبي (نيوزيلندا)/ شكودا فابيا آر2 إيفو

11ـ إيهاب الشرفا (الأردن)/يوسف جمعة (الأردن)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو9

12ـ عيسى جاموس (الأردن)/عماد جمعة (الأردن)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو9

14ـ محمد العطية (قطر)/سافاس لاوس (قبرص)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10

15ـ زكريا العامري (عُمان)/محمد العامري (عُمان)/ سوبارو إيمبريزا

16ـ إديت فايس (ألمانيا)/سيرينا ماتيفي (إيطاليا)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10

رالي قطر المحلي 2022 ـ لائحة المشاركين:

51ـ هنري قاعي (لبنان)/كارلوس حنّا (لبنان)/ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)

52ـ أحمد علوه (قطر)/فارس علوه (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)

53ـ أحمد المهندي (قطر)/مبارك الخليفي (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)

الترتيب العام المؤقت لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2022، بعد الجولة الأولى

السائقون:

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) 39 نقطة

2ـ ناصر خليفة العطية (قطر) 31

3ـ إيهاب الشرفا (الأردن) 24

3ـ عبدالله الرواحي (عُمان) 24

5ـ عيسى جاموس (الأردن) 20

6ـ زكريا العامري (عُمان) 3 نقاط

الملاحون:

1ـ ألبا ساشيز غونزاليز (إسبانيا) 39 نقطة

2ـ جيوفاني بيرناكيني (إيطاليا) 31

3ـ يوسف جمعة (الأردن) 24

3ـ عطا الحمود (الأردن) 24

5ـ عماد جمعة (الأردن) 20

6ـ محمد العامري (عُمان) 3 نقاط

أم إي آر سي2 (المجموعة ن سابقاً):

1ـ إيهاب الشرفا (الأردن) 39 نقطة

2ـ عيسى أبو جاموس (الأردن) 31

3ـ زكريا العامري (عُمان) 5 نقاط