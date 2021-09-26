رالي قبرص: تسولوفتاس يحقق الفوز والعُماني عبدالله الرواحي ثالثاً

أنهى تسولوفتاس، نجل أندرياس الوجه السابق في البطولة الإقليمية، رالي بلاده بوقت إجمالي قدره 3.07.28.5 ساعات، متقدماً بفارق 8.02.3 دقائق عن مواطنه بتروس بانتيلي وبامبوس لاوس خلف مقود سيارة "سيتروين دي أس3"، علماً أن الأخير انتزع لقب الوصافة من العُماني الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود (فورد فييستا) في المرحلة الـ 12 الأخيرة.

ونذكر أن السائقين القبرصيين سبق لهما أن تسجلا رسمياً لحصد النقاط في بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وكان الطاقم العربي الرواحي ـ الحمود الذي يشرف على تحضير سيارته فريق "أوتوتيك" لكين سكيدمور يحتل المركز الثاني في الترتيب العام متقدماً بفارق 10.1 ثوانٍ عن بانتيلي، قبل أن يحقق الرواحي ثامن أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة بعدما عانى قبل 4 كيلومترات من النهاية من مشكلة في محور الدوران والترس التفاضلي، فيما حلّ ابن الجزيرة ثالثاً ليتقدم في الترتيب النهائي بفارق 42 ثانية عن ابن سلطنة عُمان.

وتأتي هذه النتيجة ضمن الصعود التدريجي للرواحي والإشراف والمتابعة من والده ومدير الفريق الاردني إبراهيم الشيخ، حيث بدأ السائق الشاب باكتساب خبرة كبيرة على المسارات الشرق أوسطية، إذ كان حلّ ثانياً في رالي عُمان في 2019، كما أنهى بطولة الشرق الأوسط في المركز الثاني.

قال الملاح الأردني عطا الحمود مع نهاية الرالي اثر وصوله إلى موقف الصيانة: "انكسر معنا درايف شافت (عمود القيادة الذي ينقل عزم دوران المحرك من علبة التروس أو الترس التفاضلي إلى الإطارات) قبل 4 كيلومترات من خط النهاية، وباتت السيارة تندفع بالإطارين الاماميين فقط واستغرقنا الكثير من الوقت للوصول إلى النهاية".

وختم قائلا بابتسامته المعهودة: "الهدف كان الصعود إلى منصة التتويج وتمكنا من احتلال المرتبة الثالثة، ولكن بالتأكيد المركز الثاني كان أفضل ولكن الثالث رائع ولا يمكننا أن نتذمر".

وبالعودة إلى فوز تسولوفتاس، فقد دوّن الابن اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة الإقليمية بعدما كان سبقه والده أندرياس إلى ذلك كونه فاز بأربعة راليات شرق أوسطية آخرها في عام 2003 حين أحرز لقب رالي سوريا.

ونذكر أن كريس ونيكوس توماس هما أوّل أب ونجله يحققان هذا الإنجاز بعدما سبق لكل واحدة منهما أن فاز بجولة في البطولة الإقليمية.

ولم تغب الإثارة عن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات حيث توالت المفاجآت في رالي قبرص الذي أقيم من 24 حتّى الشهر الحالي، وبدأت مع انسحاب حامل اللقب في العامين الماضيين القطري العطية اثر تعرضه لحادث واشتعال سيارته خرج منه سالماً مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، وتبعه انسحاب المتصدر السابق ابن الارض سيموس غالاتاريوتيس وملاحه أأأانتونيوس إيوانو (فولكسفاكن بولو جي تي آي) مع بداية القسم الثاني احتجاجاً على نيله عقوبة إضافة دقيقة إلى توقيته أدت إلى تراجعه للمركز الثاني في الترتيب.

وشهد اليوم الثاني انسحاب القطري ناصر خليفة العطية رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السابق مع ملاحه جيوفاني بيرناكيني (فورد فييستا) اثر خروجه عن المسار في المرحلة العاشرة، في سيناريو مكرر لما حصل للثنائي في رالي لبنان الدولي ولكن على مسارات معبدة.

في المقابل، تكللت عودة العُماني الآخر حمد الوهيبي الغائب عن المسارات منذ قرابة 10 أعوام في اليوم الثاني بتسجيله ثاني أسرع توقيت في 3 مراحل خاصة بالسرعة، ليبرهن هذا السائق الذي كان انسحاب من منافسات القسم الأوّل إثر تعرضه لحالة إنزلاق في المرحلة الثالثة أنه لم يخسر أي شيء من موهبته أو سرعته، وجلّ ما يحتاج له هو المزيد من الكيلومترات للدخول أكثر في الأجواء التنافسية والتأقلم على متن سيارته "شكودا فابيا" من تحضير فريق "موتورتيون رايسينغ" اللبناني.

وأنهى الوهيبي مع ملاحه توني سيركومبي الرالي في المركز السادس عشر في الترتيب النهائي بـ 4.10.44.1 ساعات.

في فئة الـ "أم إي آر سي2" تمكن الثنائي الكويتي مشاري الظفيري والقطري الملاح ناصر سعدون الكواري على متن "ميتسوبيشي لانسر إيفو10" من إجتياز خط النهاية في المركز الثاني ضمن فئتهما (المجموعة ن) والعاشر في الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 3.27.20.8 ساعات.

واقترب الظفيري الذي كان يملك 107 نقاط قبل رالي قبرص، خطوة إضافية للاحتفاظ بلقب هذه الفئة في سعيه لإحراز اللقب للمرة السابعة في مسيرته، كما قلص الفارق بينه وبين العطية في الترتيب العام كون القطري خرج خالي الوفاض وبعلامة صفر ليتجمد رصيده عند 120 نقطة، علماً أن الكويتي كان يملك 74 قبل مشاركته في رالي قبرص.

وفي بطولة "أم إي آر سي3" وصل الاردني عاصم عارف مع ملاحه ومواطنه أحمد جانخوت على متن "سوزوكي سويفت" في المركز الرابع والـ 22 في الترتيب العام مع 5.03.31 ساعات.

ونذكر أن اللبناني هنري قاعي بطل هذه الفئة في الأعوام الثلاثة الماضية يتصدر الترتيب برصيد 75 نقطة مقابل 40 لعاصم بطل النسخة الاولى، وذلك قبل انطلاق رالي قبرص.

الترتيب العام النهائي للخمسة الأوائل لرالي قبرص (ترتيب غير رسمي):

1ـ أليكسندروس تسولوفتاس (قبرص) ـ ستيليوس إليا (قبرص) ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي رالي 2/ 3.07.28.5 ساعات

2ـ بتروس بانتيلي (قبرص) ـ بامبوس لاوس (قبرص) ـ سيتروين دي أس3 رالي2/ 3.15.30.8 س.

3ـ عبدالله الرواحي (عُمان) ـ عطا الحمود (الأردن) ـ فورد فييستا رالي2/ 3.16.12.8 س.

4ـ بنايوتيس يانغو (قبرص) ـ بافلوس إنغليزو (قبرص) ـ هيونداي ن جي آي20 رالي2/ 3.18.15.1 س.

5ـ كريستوس كريستودولو (قبرص) ـ إفانجيلوس كزينوفونتوس (قبرص) ـ سوبارو إيمبريزا دبليو آر إكس أس تي آي/ 3.19.33.8 س.