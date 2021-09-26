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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي قبرص أخبار

رالي قبرص: انسحاب غالاتاريوتيس عقب نيله عقوبة وتصدر تسولوفتاس

تبدلت المراكز في وقت متأخر من ليل يوم أمس بعدما أصدرت اللجنة التحكيمية لرالي قبرص قراراً قضى بمعاقبة المتصدر السابق القبرصي سيموس غالاتاريوتيس بسبب خرقه للقانون، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثاني، قبل أن يتخذ مع بداية القسم الثاني اليوم قرار الانسحاب من المنافسات، فيما بات مواطنه أليكسندروس تسولوفتاس المتصدر الجديد.

رالي قبرص: انسحاب غالاتاريوتيس عقب نيله عقوبة وتصدر تسولوفتاس

أصدرت لجنة تحكيم رالي قبرص التي يترأسها اللبناني عماد لحود وتتألف من الحكمين الكويتي فؤاد أبو عرجا والمحلي كوستاس ثيوكاريديس قراراً  عقب ورود تقرير من مدير الرالي، مع براهين قاطعة من جهاز تتبع السيارات عبر الاقمار الصناعية "جي بي أس"، أن الطاقم المؤلف من سيموس غالاتاريوتيس وملاحه أنتونيوس إيوانو عبر طرقات بديلة في مناسبتين، ما حتم على لجنة الحكام فرض عقوبة إضافة 30 ثانية إلى توقيته الطاقم القبرصي عن كل خرق للقانون بناء على المادة 19.2 من القانون الرياضي الإقليمي للراليات.

مع إحتفاظ الطاقم بحق الإعتراض على قرار لجنة الحكام، بناء على المادة 15 من القانون الرياضي العالمي "فيا".

وبالتالي صعد تسولوفتاس مع ملاحه ستيليوس إليا (فولكسفاكن بولو جي تي آي) إلى المركز الاوّل، عقب حصول غالاتاريوتيس على عقوبة دقيقة مع نهاية القسم الاوّل للرالي، ليتأخر بفارق 33.1 ثانية عن مواطنه. فيما احتل العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود (فورد فييستا) المركز الثالث بفارق 4:12.5 دقائق عن المتصدر الجديد.

لاحقاً، ومع كتابة هذه السطور وقبل انطلاق منافسات القسم الثاني الاخير أعلن غالاتاريوتيس انسحابه من المنافسات اعتراضاً على العقوبة التي حصل عليها.

ومع نهاية المرحلة الثامنة يتصد ر تسولوفتاس بوقت إجمالي قدره 2.09.12.5 ساعتان بفارق 6.29.2 دقائق أمام الرواحي، الذي يطارده ابن الجزيرة بتروس بانتيلي (سيتروين دي أس3 ) في المركز الثالث متأخراً بفارق 25.7 ثانية.

وشهد يوم أمس انسحاب حامل اللقب في العامين الماضيين القطري ناصر صالح العطية اثر تعرضه لحادث ونشوب حريق في سيارته خرج منه مع ملاحه ماثيو بوميل سالمين، وخروج العماني حمد الوهيبي اثر انزلاق سيارته في المرحلة الثالثة، قبل أن يعود اليوم.

ويتألف اليوم من 6 مراحل خاصة بالسرعة وهي ليثرودونتاس ( 13.01 كلم) وأغيوس إبيفانيوس (19.02 كلم) وأغيا مارينا (10.92 كلم) تعاد كل واحدة منها مرتين، بمسافة تبلغ 85.98 كيلومتراً.

ونذكر أن مسافة المراحل الخاصة بالسرعة تبلغ 180.92 كلم، علماً أن المسافة الإجمالية للرالي هي 665.94 كلم.

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رالي قبرص: غالاتاريوتيس يتصدر واحتراق سيارة العطية وانسحاب الوهيبي مع نهاية اليوم الأوّل

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