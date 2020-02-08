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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي عُمان الدولي / أخبار عاجلة

رالي عمان: العطيّة يُحقّق فوزًا سادسًا في السلطنة في افتتاح بطولة الشرق الأوسط للراليات

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رالي عمان: العطيّة يُحقّق فوزًا سادسًا في السلطنة في افتتاح بطولة الشرق الأوسط للراليات
08-02-2020

بدأ ناصر صالح العطيّة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الشرق الأوسط للراليات بأفضل شكلٍ ممكن بعد أن أحكم قبضته على مجريات رالي عمان الدولي في طريقه للفوز به.

فاز القطري وملّاحه ماثيو بوميل بكلّ المراحل الخاصة الـ 12 (تمّ إلغاء المرحلة الخاصة التاسعة) على متن سيارته فولكسفاغن، وحقّق الفوز بالرالي بأفضليّة مريحة بلغت 5 دقائق و4.1 ثانية في رالي السلطنة الذي سجّل عودته الأولى منذ نسخة 2015.

وكان هذا الانتصار السادس للعطيّة في عمان، حيث يسعى لكسر الرقم القياسيّ الذي حقّقه البطل السابق محمد بن سليّم الذي فاز سبع مرّات برالي عمان.

وقال العطيّة: "شكرًا للجمعيّة العمانيّة للسيارات لتنظيم الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات. هذا فوزي السادس هنا. دائمًا ما أعشق ما أراه. أحبّ المراحل والناس هنا".

من جانبه قدّم البطل المحليّ عبدالله الرواحي أداءً قويًا ضمن مشاركته الأولى في فئة "آر5" وحقّق المركز الثاني على متن سيارة فورد فييستا.

وأكمل القطريّ الآخر ناصر خليفة العطيّة ترتيب منصّة التتويج على متن سيارة فورد فييستا هو الآخر.

وذهب المركز الرابع إلى زكريا العوفي وملاحه عمّار البلوشي، بعد أن تفوّقا بفارق دقيقة ونصف على مشاري الظفيري وملاحه ديريك أوبراين في ظلّ قيادتهم جميعًا لسيارتَي ميتسوبيشي.

الترتيب النهائي:

1 - ناصر صالح العطيّة: 2 ساعة و4:32.3 دقيقة

2 - عبدالله الرواحي: 2 ساعة و9:36.4 دقيقة

3 - ناصر خليفة العطيّة: 2 ساعة و18:47.6 دقيقة

4 - زكريا العوفي: 2 ساعة و20:33.8 ثانية

5 - مشاري الظفيري: 2 ساعة و22:55.2 دقيقة

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