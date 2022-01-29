رالي عُمان الدولي 2022: العطية يحرز فوزه السابع على متن فولكسفاغن بولو

بعد المنافسة الشاقة خلال مراحل يوم الجمعة الحصوية، تمكن النجم القطري من تفادي المخاطر يوم السبت ليحرز فوزه السابع في رالي عُمان بفارق 15 دقيقة و13.8 ثانية على متن سيارته فولكسفاغن بولو جي تي آي.

وهو الفوز رقم 79 للقطري في منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات ما منحه الأساس المثالي للبناء عليه سعياً لتحقيق لقبه الـ 18 في البطولة الإقليمية.

وباتت سانشيز غونزاليز - الملاحة التي شاركت إلى جانب القطري بديلاً عن ماثيو بوميل، أول ملاحة تحرز الفوز بإحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات منذ فيرونيكا هافيلكوفا، التي شاركت إلى جانب فويتيك ستاجف الذي حقق الفوز في رالي قطر 2018، بينما تعتبر السويدية تينا ثورنر أول ملاحة تفوز بإحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات إلى جانب العطية في رالي قطر 2009.

حيث قال القطري: "لقد كان من المهم لنا الفوز منذ البداية هنا في عُمان، وأنا مسرور جداً بهذه النتيجة. تمكنت من الحفاظ على وتيرتي وتفادي الانثقابات من دون المخاطرة. كان اليوم يتمحور حول الحفاظ على السيارة والصدارة".

وأكمل: "المراحل رائعة حقاً مع الكثير من المناظر الخلابة. ألبا قامت بعمل رائع كبديلة عن ماثيو. أنا مسرور لها لتحقيق أول فوز لها هنا في الشرق الأوسط".

السائق الذي عاد بقوة ليفوز بخمس مراحل يوم السبت كان العُماني المخضرم حمد الوهيبي مع ملاحه توني سيركومبي، ما ساعده على تحقيق المركز السادس العام على متن سيارة شكودا فابيا.

أما التشيكي بيتر كيريك وملاحه فاكلاف كوباتشيك، فكان أقرب الملاحقين للنجم القطري على متن شكودا فابيا. وبالرغم من أنها المرة الأولى التي ينافس فيها ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، نجح التشيكي بالإنهاء خلف العطية بفارق قارب الثلاث دقائق وأمام ناصر خليفة العطية وملاحه جيوفاني بيرناتشيني، الذي حقق المركز الثالث.

العُمانيان زكريا ومحمد العامري، تصدرا الفئة الثانية على متن سوبارو إمبريزا حتى تعرضهما لمشكلة ميكانيكية أدت بهما للتراجع خارج المركز الرابع ضمن الترتيب العام في المرحلة ما قبل الأخيرة.

أما الأردني عيسى أبو جاموس وعماد جمعة، فقد تقدما ليحرزا الفوز بالفئة الثانية، بينما حقق إيهاب شورافا ويوسف جمعة، المركزين الخامس والثاني ضمن الفئة.

وعمل فريق من الميكانيكيين على إصلاح سيارة شكودا فابيا لعبدالله الرواحي، ومثل الوهيبي، تعرض لعقوبة كبيرة وبات يشارك ضمن فئة "رالي 2" لينهي بالمركز السابع العام.

ناصر صالح العطية، رالي عُمان

وكان العطية قد خفف بشكل ملحوظ من وتيرته لضمان عدم تضرر سيارته محافظاً على الأفضلية في الصدارة مع بداية اليوم الأخير. بينما شق الوهيبي وعبدالله الرواحي طريقيهما بقوة لتعويض ما خسرا يوم الجمعة.

وكانا أسرع سائقين خلال المراحل الثلاث في الفترة الصباحية، لكنهما كانا متأخرين كثيراً بسبب العقوبة الزمنية الكبيرة.

وضغط الوهيبي بشدة ليحرز الفوز بمرحلتين من أصل ثلاث مراحل في فترة ما بعد الظهر ويحسم المركز السادس العام، بينما اجتاز العطية خط النهاية بأسرع زمن في المرحلة الختامية ليضمن فوزه السابع.

هيثم السومار (ميتسوبيشي) أحرز الفوز ضمن فئة رالي عُمان أمام اللبناني صاحب المركز الثاني آلان نوفل (ياماها). بينما حقق مصعب السومار المركز الثالث على متن كيا.

يتجه قطار البطولة إلى قطر، من أجل الجولة الثانية بين 10 و12 فبراير/شباط.

ترتيب مراكز رالي عُمان الدولي 2022 بعد المرحلة 13

المركز السائق السيارة 1 ناصر العطية فولكسفاغن بولوش 2 بيتر كيريك شكودا فابيا 3 ناصر خليفة العطية فورد فيستا 4 عيسى أبو جاموس ميتسوبيشي لانسر 5 إيهاب الشورافا ميتسوبيشي لانسر 6 حمد الوهيبي شكودا فابيا 7 عبدالله الرواحي شكودا فابيا