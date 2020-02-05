رالي عُمان الدولي يفتتح موسم 2020 من بطولة الشرق الأوسط للراليات

سيشارك في الحدث 18 فريقاً على مدار ثلاثة أيام تنافسية على مسارات حصوية في جبال الحجر حيث يتصدر قائمة المشاركين حامل اللقب ناصر صالح العطية على متن سيارة فولكسفاغن بولو جي تي آي آر5.

وبعد مراسم الانطلاق في الجمعية العُمانية للسيارات، ستنطلق المراحل الخاضعة للتوقيت الساعة 15.49 من بعد ظهر يوم الثلاثاء بمرحلة خاصة قصيرة بطول 3.55 كيلومتر. وبوسع المتابعين حضور المرحلة في الجمعية العُمانية للسيارات.

وسيقود العطية الفائز بخمسة راليات عُمانية وصاحب الرقم القياسي بالفوز 73 مرة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب ملاحه ماثيو بوميل الفرنسي، الذي يمتلك بدوره 21 فوزاً في راليات المنطقة.

وسيجتاز المشاركون نقاط التحقق والمراقبة يوم الأربعاء. حيث قال العطية: "أنا أتطلع قدماً للمشاركة في هذا الرالي. أنا مسرور بعودة رالي عُمان العالميّ إلى بطولة الشرق الأوسط للراليات بعد خمس سنوات. بالنسبة لي، إنه أحد أفضل الراليات في الشرق الأوسط".

وأكمل: "تذكرني المراحل برالي فنلندا بعض الشيء. لكن يمكنك رؤية الجبال والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. لقد شاركتُ في هذا الرالي كثيراً وآمل أن ينجح الجميع بالوصول إلى خط النهاية. آمل أن نقدم أفضل ما لدينا للفوز بالرالي".

ويواجه العطية منافسة ضمن فئة "آر5" من سائقين اثنين. ابن عمه ناصر خليفة العطية الذي يقود سيارة فورد فييستا آر5، والعُماني عبدالله الرواحي الذي ترقى من الفئة الثانية في بطولة الشرق الأوسط للراليات، لقيادة سيارة فورد.

حيث قال الرواحي: "هذه هي الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات وستقام في عُمان. نحن مسرورون جداً بعودة البطولة إلى هنا. ستكون هذه مشاركتي الأولى ضمن فئة ’آر5’. ما زال عليّ الاعتياد عليها. آمل أن يسير كل شيء على ما يرام. المراحل في عُمان صعبة للغاية لكنها جميلة كذلك. الهدف هو الوصول إلى منصة التتويج".

ويهيمن السائقون العُمانيون على مسرح المنافسة مع عودة البلاد إلى ساحة الراليات الإقليمية، حيث يستعد زكريا العوفي لخوض التحدي في مواجهة المنافسين العالميين على مسارات بلده الحصوية.

حيث قال سائق ميتسوبيشي: "أنا أقود لصالح ’فريق 968 ريسينغ’. تملؤني الحماسة لخوض غمار رالي عُمان الصحراوي، الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات".

وأكمل: "سأنافس على متن سيارة ’ميتسوبيشي إيفو ضمن المجموعة ’أن’ وأنا أتطلع قدماً للمنافسة مع أبطال الشرق الأوسط في هذه الفئة".

واختتم: "سأعمل بأقصى ما بوسعي للإنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى للرالي، والمشاركة في المزيد من جولات البطولة لهذا الموسم".

أما العُماني خالد المنجي فقال: "بعد توقف الرالي لخمس سنوات، سأعود إلى رالي عُمان. آخر رالي خضته كان هذا الحدث في 2015".

واختتم: "لدي أن14 سوبارو وأنا أشارك في المجموعة ’أن’. هذه المراحل جميلة جداً مثل المعتاد. أعلم أغلبها، وهي مراحل جيدة للغاية".