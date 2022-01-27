تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / الكشف عن مسار رالي قطر الدولي
بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي عُمان أخبار

رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

تصدر ناصر صالح العطية مع ملاحته الجديدة ألبا سانشيز غونزاليز المرحلة الافتتاحية من رالي عُمان الدولي، عبر تسجيل الزمن الأسرع البالغ 3 دقائق و42.8 ثانية.

رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

انطلق القطري الفائز بأحدث نسخة من رالي داكار على متن سيارته فولكسفاغن بولو جي تي آي عبر المسارات الضيقة للمرحلة الافتتاحية ليتصدر بفارق 3.3 ثانية أمام العُماني حامد الوهيبي وملاحه طوني سيركومبي، على متن سيارة شكودا فابيا إيفو.

وخاض المشاركون المنافسة في المرحلة الافتتاحية بطول 3.90 كيلومتراً بمناظرها الخلابة التي تحيطها الجبال في منطقة النخل.

وشهدت المرحلة بعض الرياح بالرغم من السماء الصافية، ليحقق حامل لقب الرالي، البطل العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثالث على متن شكودا فابيا، بفارق 5.4 ثانية خلف منافسه المحلي، ضمن منافسة شيقة على مراكز منصة التتويج.

ناصر خليفة العطية ضمّ جهوده مع ملاحه الإيطالي جيوفينازي بيرناتشيني ليتمسك بالمركز الرابع على متن فورد فيستا. بينما كان المركز الخامس من نصيب بيتر كاتسيريك وملاحه فاسلاف كوباتشيك خلف مقود شكودا فابيا.

أما الثنائي الأردني عيسى أبو جاموس وعماد جمعة فحققا المركز السادس أمام الفريق المحلي جراح الطوقي وعيسى الوردي اللذين كانا الأسرع ضمن الفئة الثانية، ليحرزا المركز السابع العام. 

العُمانيان زكريا ومحمد العامري أحرزا المركز الثامن العام أمام إيهاب الشورافا ويوسف جمعة.

يشار إلى أنّ المنافسات ستقام على مدار 12 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت يومي الجمعة والسبت قبل مراسم الختام والمؤتمر الصحفي بعد الحدث.

رالي عُمان

رالي عُمان

ترتيب رالي عُمان الدولي بعد المرحلة الخاصة الأولى:

1- ناصر صالح العطية فولكسفاغن بولو

2- حامد الوهيبي شكودا فابيا

3- عبدالله الرواحي شكودا فابيا 

4- ناصر خليفة العطية فورد فيستا

5- بيتر كاسيريك شكودا فابيا

6- عيسى أبو جاموس ميتسوبيشي لانسر إيفو

7- جراح الطوقي سوبارو إمبريزا

8- زكريا العامري سوبارو إمبريزا

9- إيهاب الشورافا ميسوبيشي لانسر إيفو

المشاركات
التعليقات
الكشف عن مسار رالي قطر الدولي
المقال السابق

الكشف عن مسار رالي قطر الدولي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

الكشف عن مسار رالي قطر الدولي
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

الكشف عن مسار رالي قطر الدولي

الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.