رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

انطلق القطري الفائز بأحدث نسخة من رالي داكار على متن سيارته فولكسفاغن بولو جي تي آي عبر المسارات الضيقة للمرحلة الافتتاحية ليتصدر بفارق 3.3 ثانية أمام العُماني حامد الوهيبي وملاحه طوني سيركومبي، على متن سيارة شكودا فابيا إيفو.

وخاض المشاركون المنافسة في المرحلة الافتتاحية بطول 3.90 كيلومتراً بمناظرها الخلابة التي تحيطها الجبال في منطقة النخل.

وشهدت المرحلة بعض الرياح بالرغم من السماء الصافية، ليحقق حامل لقب الرالي، البطل العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثالث على متن شكودا فابيا، بفارق 5.4 ثانية خلف منافسه المحلي، ضمن منافسة شيقة على مراكز منصة التتويج.

ناصر خليفة العطية ضمّ جهوده مع ملاحه الإيطالي جيوفينازي بيرناتشيني ليتمسك بالمركز الرابع على متن فورد فيستا. بينما كان المركز الخامس من نصيب بيتر كاتسيريك وملاحه فاسلاف كوباتشيك خلف مقود شكودا فابيا.

أما الثنائي الأردني عيسى أبو جاموس وعماد جمعة فحققا المركز السادس أمام الفريق المحلي جراح الطوقي وعيسى الوردي اللذين كانا الأسرع ضمن الفئة الثانية، ليحرزا المركز السابع العام.

العُمانيان زكريا ومحمد العامري أحرزا المركز الثامن العام أمام إيهاب الشورافا ويوسف جمعة.

يشار إلى أنّ المنافسات ستقام على مدار 12 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت يومي الجمعة والسبت قبل مراسم الختام والمؤتمر الصحفي بعد الحدث.

رالي عُمان

ترتيب رالي عُمان الدولي بعد المرحلة الخاصة الأولى:

1- ناصر صالح العطية فولكسفاغن بولو

2- حامد الوهيبي شكودا فابيا

3- عبدالله الرواحي شكودا فابيا

4- ناصر خليفة العطية فورد فيستا

5- بيتر كاسيريك شكودا فابيا

6- عيسى أبو جاموس ميتسوبيشي لانسر إيفو

7- جراح الطوقي سوبارو إمبريزا

8- زكريا العامري سوبارو إمبريزا

9- إيهاب الشورافا ميسوبيشي لانسر إيفو