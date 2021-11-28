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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي عمان الدولي أخبار

رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات

يتقدّم ناصر صالح العطية - صاحب الألقاب القياسية الـ 17 في بطولة الشرق الأوسط للراليات - قائمة المشاركين في رالي عُمان الدولي 2021، والذي يشكّل الجولة الختامية من السلسلة الإقليمية والمُقامة في 2-4 ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات

يخوض العطية الفائز بالرالي 6 مرات منافسات الحدث رفقة ملّاحه المعتاد الفرنسي ماثيو بوميل، حيث سيواجه القطري منافسة من 11 سيارة ضمن فئته و11 سائقًا آخر ينافسون في الجولتين الثانية والثالثة من بطولة رالي عُمان والتي تُقام مباشرة خلف المشاركين المُصادق عليهم من "فيا".

وتتمثّل المنافسة الرئيسية أمام السائق العنّابي في الموهبة العُمانية عبدالله الرواحي والسائق المتمرّس القطري ناصر خليفة العطية.

وكان الرواحي وصيفًا لناصر صالح العطية في 2020، إذ يجتمع من جديد مع ملّاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، فيما يقود ناصر خليفة العطية سيارة فورد فييستا مع ملّاحه جيوفاني بيرناتشيني.

وبالانتقال إلى الفئة الثانية في بطولة الشرق الأوسط للراليات، فقد هيمن عليها في المواسم الأخيرة الكويتي مشاري الظفيري، إذ يقود سبع سيارات من طرازي ميتسوبيشي وسوبارو ضمن المعركة على الفوز في الفئة.

هذا ويُنظَم الحدث من قِبَل الاتحاد العُماني للسيارات وينطلق رسميًا من الواجهة البحرية في القُرم في الساعة 6:00 مساء يوم الخميس المُقبل، حيث سيخوض المتنافسون بعد ذلك 12 مرحلة و215.10 كلم تنافسية على مسار بطول 629.21 كلم في يومي الجمعة والسبت.

جديرٌ بالذكر أن رالي عُمان يُعدّ واحدًا من أقدم أحداث رياضة السيارات في الشرق الأوسط، إذ يعود تاريخه إلى العام 1979.

وقد دخل الحدث إلى الروزنامة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات في 1984.

ويملك حامل اللقب ناصر صالح العطية 6 انتصارات في عُمان، بينما يحمل الأسطورة الإماراتية محمد بن سليم الرقم القياسي بسبعة انتصارات بين 1986 و1998.

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تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر
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تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر
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