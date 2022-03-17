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رالي الكويت الدولي 2022 ينطلق من مدينة الكويت لرياضة المحركات

سيخوض المشاركون يوم الجمعة ست مراحل خاصة، عبارة عن ثلاث مراحل خاصة صباحية تتكرر بعد الظهر.

رالي الكويت الدولي 2022 ينطلق من مدينة الكويت لرياضة المحركات

سيشارك سائقون وملاحون من ثماني دول في النسخة السادسة والعشرون من رالي الكويت الدولي، الذي سينطلق من مدينة الكويت لرياضة المحركات مساء الخميس.

بعد اجتياز اختبارات الفحص التقني والتوثيق الإداري الإلزاميين صباح يوم الخميس، اجتمع العديد من السائقين البارزين بوسائل الإعلام المحلية والإقليمية،  في مؤتمر صحفي قبل الحدث، قبيل التوجه إلى حفل بداية الرالي في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

رالي الكويت الدولي 2022
رالي الكويت الدولي 2022
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الصورة من قبل: صورة صحافية

أجرى المنظمون مراجعةً لمراحل يوم الجمعة، وقرروا زيادة طولها قليلًا مقارنةً بالمسارات الأصلية.

تبدأ الإثارة بمرحلة خاصة طولها 17.70 كيلومترًا، تحمل اسم "النادي الدولي الكويتي للسيارات" جنوب مدينة الكويت، يتبعها مرحلتان خاصتان بمسارات حصوية، طولهما 20.65 كيلومترًا تحمل اسم سائق الراليات الكويتي الراحل صلاح بن عيدان، و 20.73 كيلومترًا على التوالي، تحمل اسم سائق الراليات الكويتي الراحل غازي الظفيري.

بعد العودة إلى مدينة الكويت لرياضة المحركات لإعادة التجميع وإجراء الصيانة اللازمة للسيارات، سيخوض المشاركون مرورًا ثانيًا بعد الظهر على مسارات المرحلة الصباحية المذكرة آنفًا.

قائمة المشاركين في رالي الكويت الدولي:

السائق والملاح السيارة

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) فولكس واجن "بولو جي تي آي"

02- مشاري الظفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) شكودا "فابيا آر 2 إيفو"

03- عبد اللـه الرواحي (عمان)/ عطا الحمود (الأردن) شكودا "فابيا آر 2 إيفو"

04- عبد العزيز الكواري (قطر)/ جايمس فولتون (إيرلندا) شكودا "فابيا آر 2 إيفو"

05- ناصر بن خليفة العطية (قطر)/ جيوفاني بيرناكيني (إيطاليا) فورد "فييستا آر 5"

06- خالد السويدي (قطر)/ هيوغو ماغالايس (البرتغال) شكودا "فابيا آر 2 إيفو"

07- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 9"

08- عيسى أبو جاموس (الأردن)/ عماد جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 9"

09- جاسم المقهوي (الكويت)/ ثامر المطيري (الكويت)             ميتسوبيشي "لانسر إيفو 10"

10- زكريا العامري (عمان)/ محمد العامري (عمان) سوبارو "إمبريزا دبليو آر أكس"

11- محمد الظفيري (الكويت)/ مبارك الظفيري (الكويت) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 10"

12- يوسف الظفيري (الكويت)/ فارس الظفيري (الكويت) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 10"

14- خالد جمعة (الأردن)/ طارق الطاهر (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 10"

15- شادي شعبان (الأردن)/ سليمان الهلال (الكويت) ميتسوبيشي "لانسر إيفو 9"

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