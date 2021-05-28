رالي الأردن: العطية يحافظ على برودة أعصابه في اليوم الأول الحار

لم يواجه بن صالح العطية مع ملّاحه الفرنسي ماتيو بوميل في سيارة فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5" أية مشاكل طوال اليوم، وتمكنا من بناء فارق مريح وإدارته خلال المراحل الخاصة الثلاثة الأولى التي أقيمت ضمن منطقتي البحر الميت وجبل نيبو.

قال العطية: "كان صباحًا جيدًا، سعينا للضغط في أول مرحلتين، واجه السائقون الآخرون بعض المشاكل، انثقابات، ولكنه ليس راليًا سهلًا حتى بالنسبة للسائقين الخبراء. نعرف هذه المسارات الجيدة، لدينا صدارة جيدة في الترتيب العام ونحاول الآن إدارة الفارق".

وأضاف: "كان القسم الأخير من اليوم جيدًا، لم يكن بالهيّن وكان هنالك الكثير من الصخور الكبيرة في المرحلة الثانية، لكننا تمكنّا من إنهائها بدون مشاكل، والآن علينا إيصال السيارة لخطّ النهاية".

كان السائق الكويتي مشاري الظفيري أقرب منافسي القطري خلال اليوم، وأنهى سائق ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" اليوم في المركز الثاني، والأول في الفئة الثانية في البطولة بفارق 40.8 ثانية عن أقرب منافسيه.

تمكّن السائق اللبناني الشاب أليكس فغالي، ابن روجيه بطل رالي لبنان 14 مرة، من إنهاء اليوم في المركز الثالث في الترتيب العام والثالث في الفئة الثانية للبطولة، علمًا بأنه خاض منافسةً قويةً مع السائق العماني عبد اللـه الرواحي قبل أن يضطر الأخير للانسحاب بسبب ارتفاع حرارة محرّك سيارته فورد "فييستا آر 5" مع نهاية المراحل الصباحية. وهكذا يصبح فغالي أقرب منافس للظفيري في الفئة الثانية من البطولة المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري (المجموعة "أن").

قال أليكس فغالي: "كان القسم الأخير من مراحل اليوم أفضل بكثير بالنسبة لنا، كسبنا 15 ثانية أمام مشاري الظفيري، واجهنا بعض المشاكل في الترس التفاضلي، ولكن سنضغط غدًا ونحاول إنهاء الرالي في المركز الثاني".

في حين تحدّث الرواحي عمّا حصل معه قائلًا: "تعرضنا لانثقاب في أحد الإطارين الخلفيين في المرحلة الأولى، ومن ثم انثقاب آخر في المرحلة الثانية الأطول خلال اليوم، لقد كان راليًا صعبًا جدًا، أعتقد بأن المطاط المتمزّق من الإطار قد تسبب بثقب في أنابيب مشعاع التبريد الأمر الذي نتج عنه تسرب للماء، وهكذا ارتفعت حرارة المحرّك. عرفنا ذلك بعد المرحلة الثالثة عندما توقفت السيارة، تمكنّا من العودة إلى منطقة الصيانة ولكن ضغط المحرك انخفض ولم نتمكّن من الاستمرار".

أنهى السائق الأردني شادي شعبان اليوم في المركز الرابع، وأحرز الفوز في الجولة الأولى من بطولة الأردن الوطنية للراليات، علمًا بأن الجولة الثانية من البطولة المحلية ستقام يوم غد السبت بموازاة اليوم الأخير من الرالي الدولي.

أنهى السائق اللبناني شادي الفقيه اليوم في المركز الخامس في الترتيب العام في سيارته ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"، في حين تمكّن السائق القطري ناصر بن خليفة العطية من التعافي من انثقابين كبيرين في الإطارات وحالة إجهاد حراري (تجفاف) خلال اليوم، وأوصل سيارته فورد "فييستا – آر 5" للمركز السادس في الترتيب العام المؤقت لليوم.

واجه السائق اللبناني هنري قاعي مشكلةً في محرّك سيارته شكودا "فابيا" دفعته لإعلان انسحابه بعد المرحلة الخاصة الأولى، علمًا بأنه ينافس في الفئة الثالثة من البطولة الخاصة بسيارات الدفع الثنائي، ما فتح الطريق أمام منافسه الأردني عاصم عارف للتقدّم لصدارة هذه الفئة بعد أنهى اليوم سالمًا، حيث يحتل المركز الثامن في الترتيب العام والأول في فئته.

قال عاصم عارف بعد انتهاء اليوم: "كان النصف الأخير من اليوم صعبًا بحق، واجهنا الكثير من الصخور حيث كان علينا القيادة ببطء شديد، وكنا أبطأ بدقيقتيْن مقارنةً بالنصف الأول صباحًا".

بدأ السائق السعودي صالح السيف اليوم بحذر مع ملّاحه الجديد والمبتدئ مواطنه فيصل السويح، وتمكّن من التقدّم للمركز الخامس في مركبة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" قبل أن يعلن انسحابه في المرحلة الخاصة الخامسة "العدسية 2" حيث وقعت السيارة في خندق بجانب المسار نجم عنه كسر في محور نقل الحركة، كما انسحب السائق اللبناني أحمد خالد في نفس المرحلة بسبب عطل في المحرك، فيما أنهى السائق الأردني إيهاب الشرفا المرحلة الخاصة الرابعة في المركز السابع في الرالي الدولي.

مجريات يوم الجمعة:

كما هو متوقّع، كان ناصر بن صالح العطية الأسرع في أول ثلاث مراحل خاصة قبل التوجه لمنطقة الصيانة، حيث تقدّم على السائق الكويتي مشاري الظفيري بـ 45.2 ثانية في مرحلة "صياغة 1" الخاصة، ووسّع هذا الفارق إلى 3:42.9 دقائق في المرحلة الخاصة الثانية "العدسية 1"، علمًا بأنها مرحلة جديدة بالكامل، عانى الظفيري خلال هذه المرحلة من انثقاب في أحد إطارات سيارته وانخفاض ضغط شاحن الهواء "توربو" بفعل الجو الحار، وهكذا أنهى العطية المرحلة أولًا بفارق 3:46 دقائق عن أقرب منافسيه.

دخل السائقان العماني عبد اللـه الرواحي واللبناني أليكس فغالي في منافسة قوية بينهما للظفر بالمركز الثالث في الترتيب العام، حيث فصل بينهما نصف ثانية فقط بعد اجتياز المراحل الثلاثة الأولى في الفترة الصباحية. قال فغالي: "كل شيء على ما يرام لغاية الآن، واجهنا بعض المشاكل في المكابح في المرحلة الثانية، وهذه أول مرة أقود فيها سيارة (إيفوليوشن 10) والمرة الثانية التي أشارك فيها برالي الأردن الدولي، إنها تجربة عظيمة بالنسبة لي".

اضطر السائق اللبناني هنري قاعي للانسحاب بعد المرحلة الخاصة الأولى وذلك بسبب مشكلة في محرّك سيارته شكودا "فابيا"، علمًا بأنه ينافس في الفئة الثالثة من البطولة الخاصة بسيارات الدفع الثنائي، وهكذا حصل منافسه الأردني عاصم عارف على أفضلية كبيرة تؤهله للفوز بلقب الفئة الثالثة.

خسر السائق القطري ناصر بن خليفة العطية تسع دقائق في المرحلة الخاصة الثانية، وتراجع للمركز العاشر في الترتيب العام للرالي، حيث عانى هو والأردني عطا الحمود – ملّاح السائق عبد اللـه الرواحي – من الإجهاد الحراري (تجفاف) بسبب الحرارة المرتفعة.

قال بن خليفة العطية: "بالنسبة لنا كانت الحرارة مرتفعة جدًا، كانت بدايتنا جيدة، ولكن ضبط السيارة لم يكن جيدًا وانزلقت جانبيًا كثيرًا خلال المراحل، وتراجعنا قليلًا بسبب انثقاب أحد الإطارات، وعانينا من الحرارة المرتفعة، على الأغلب درجة الحرارة أكثر من 60 درجة مئوية داخل السيارة، كما إن تغيير الإطار في مثل هذا الجو أمر مريع للغاية. قدّم ابن عمي ناصر [بن صالح] الدعم لي من خلال تزويدي بشراب كهارل لعلاج التجفاف".

تراجع السائق الأردني إيهاب الشرفا إلى ذيل الترتيب العام في المرحلة الخاصة الثالثة "المغطس 1" وذلك بعد أن علقت سيارته، وتمكّن من إكمال الرالي بعد أن تلقى مساعدةً من السائق السعودي صالح السيف الذي أوصله لخطّ نهاية المرحلة. لكنه تمكّن من إكمال بقية مراحل اليوم لينهيه في المركز السابع في الترتيب العام بعد انسحاب عدة منافسين أمامه.

في فئة الرالي الوطني، تصدّر الرواحي ترتيبها أمام السائق الأردني شادي شعبان، حيث يتنافس 11 سائقًا في هذه الفئة، وكان السائق الأردني خـالـد جمعة أول المنسحبين، حيث قال: "واجهنا مشكلة في الوقود في المرحلة الخاصة الثانية، بسبب عطل في وصلة خزّان الوقود"، علمًا بانه سجّل ثالث أسرع توقيت في فئة الرالي الوطني خلال المرحلة الأولى.

كما أعلن السائق الأردني زياد المقداد انسحابه، علمًا بأنه يشارك في فئة الرالي الوطني.

تمكّن السائق القطري ناصر بن صالح العطية من زيادة تقدّمه في المرحلة الخاصة الرابعة "صياغة 2" إلى 4:33.5 دقائق، لكن انتهت مسيرة العماني عبد اللـه الرواحي ومعها آماله بإنهاء الرالي على منصة التتويج في هذه المرحلة مع ارتفاع درجة حرارة المحرّك، كما خسر العماني فرصة الفوز بلقب الجولة الأولى من رالي الأردن الوطني.

سجّل بن صالح العطية توقيتًا أسرع بـ 23 ثانية خلال المرحلة الخاصة الخامسة "العدسية 2"، وهي أطول مراحل اليوم، في المقابل مثّلت هذه المرحلة نهاية المنافسات بالنسبة للسائقيْن السعودي صالح السيف واللبناني أحمد خالد، اللذان كانا في المركز الخامس والسابع تواليًا في الترتيب العام.

كما اضطر السائقان الأردنيان أمجد العناسوة وسامي فليفل للانسحاب من المنافسات في فئة الرالي الوطني في هذه المرحلة.

واصل العطية تأديته السريعة وأنهى المرحلة الخاصة السادسة "المغطس 2" أولًا لينهي اليوم بفوز ساحق بكل مراحله، ويتصدّر الترتيب العام المؤقت للرالي.

يوم السبت:

سيخوض السائقون يوم غد [السبت] مرحلتين خاصّتين في الصباح، وهما: المرحلة الخاصة "نهر الأردن" الصعبة وطولها 31.01 كيلومترًا، والمرحلة الخاصة "الجوفة" السريعة وطولها 26.35 كيلومترًا، ومن ثم ينتهي الرالي بإقامة مراسم الاختتام على شواطئ البحر الميت وسيتم فيه توزيع الكؤوس على الفائزين والمؤتمر الصحفي الذي يلي الرالي.

رالي الأردن الدولي 2021: الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة السادسة:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5" 1:23:18.1 ساعة

02- مشاري الظفيري (الكويْت)/ ناصر الكواري (قطر) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" 1:31:50.32 ساعة

03- أليكس فغالي (لبنان)/ جورج دعيبس (لبنان) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" 1:32.31.0 ساعة

04- شادي شعبان (الأردن)/ عماد جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 1:38:50.7 ساعة

05- شادي الفقيه (لبنان)/ سامر صفير (لبنان) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 1:43:10.6 ساعة

06- ناصر بن خليفة العطية (قطر)/ جيوفانّي برناكّيني (إيطاليا) فورد "فييستا – آر 5" 1:56:48.1 ساعة

07- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 2:01:44.5 ساعتان

08- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) رينو "كليو آر أس" 2:04:56.2 ساعتان

رالي الأردن الوطني الأول 2021: الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة السادسة:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- شادي شعبان (الأردن)/ عماد جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 1:38:50.7 ساعة

02- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 2:01:44.5 ساعتان

03- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) رينو "كليو آر أس" 2:04:56.2 ساعتان

04- طارق الطاهر (الأردن)/ سامر عيسى (الأردن) ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" 2:16:50.5 ساعتان

05- الحسن الخطيب (الأردن)/ غيث قبطي (الأردن) تويوتا "أف جاي كروزر" 2:23:54.3 ساعتان