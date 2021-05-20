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بطولة الشرق الأوسط للراليات / رالي الأردن الدولي أخبار

رالي الأردن: العطية على قائمة المشاركين في نسخة 2021

سيكون السائق القطري ناصر بن صالح العطية، أنجح سائق في تاريخ رياضة السيارات العربية، على رأس قائمة المشاركين في رالي الأردن الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2021، الذي سيقام وذلك في الفترة ما بين 27 و 29 أيار (مايو) الجاري.

رالي الأردن: العطية على قائمة المشاركين في نسخة 2021

فاز العطية برالي الأردن الدولي 13 مرة، كما يتصدر حاليًا الترتيب العام المؤقت للبطولة، وسيأتي للأردن منتشيًا بالفوز المثير والصعب الذي حققه برالي الأندلس في إسبانيا ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري" في سيارة تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع، وسينتقل العطية، مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل، إلى سيارة فولكسفاغن "بولو جي تي آي" الصغيرة والرشيقة للمشاركة في هذا الاستحقاق، علمًا بأنها من تحضير مؤسسة "أوتوتك موتورسبورت" البريطانية.

سيشارك في رالي الأردن الدولي 13 سائقًا ضمن التصنيف الدولي، منهم ثلاثة سائقين يشاركون في سيارات من فئة "رالي 2" شبيهة بتلك التي يقودها العطية، وهم القطري ناصر بن خليفة العطية، ابن عم ناصر بن صالح ونائب رئيس "فيا" السابق، في سيارة فورد "فييستا" مع الملاح الإيطالي جيوفاني برناكيني – الذي جلس سابقًا إلى جوار بن صالح، والسائق العماني الشهير حمد الوهيبي، الذي يعود لمنافسات البطولة بعد سنوات من الغياب ضمن فريق عماني مع مواطنه السائق الشاب عبد الله الرواحي، سيشارك الوهيبي في سيارة شكودا "فابيا" والرواحي في سيارة فورد "فييستا"، ويشرف على تحضير السيارتَين مؤسسة "موتورتيون" التي يملكها ويديرها سائق الراليات اللبناني الشهير روجيه فغالي.

وإلى جانب هؤلاء، لدينا ست سيارات في تصنيف "مجموعة (أن آر 4)"، تتنافس على نقاط الفئة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات. سيكون السائق الكويتي مشاري الظفيري الأوفر حظا بينهم، كما إنه المدافع عن لقب هذه الفئة، وسيشارك كعادته في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10".

كما تضم الفئة أسماء قوية على غرار الأردنيان شادي شعبان وإيهاب الشرفا، واللبنانيون الشاب أليكس فغالي وأحمد خالد وشادي الفقيه.

يواصل السائق اللبناني هنري قاعي مسيرته بالمشاركة في الفئة الثالثة من البطولة المخصصة للسيارات المندفعة بعجلتين، إذ سيتعاون مع مواطنه الملاح كارلوس حنا ويشارك في سيارة شكودا "فابيا"، أما منافسه الوحيد والأبرز سيكون السائق الأردني عاصم عارف الذي يشارك في سيارته المعهودة رينو "كليو آر أس".

يواصل السائق السعودي صالح السيف حضوره المميز في البطولة، إذ إن هذا السائق المتخصص في الراليات الصحراوية استغل فرصة السماح للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4" بالمشاركة في جولات البطولة اعتبارًا من هذا الموسم، حيث يريد صقل مهاراته أكثر في القيادة على المسارات الحصوية في المنطقة العربية وتسجيل المزيد من كيلومترات الخبرة، وسيشارك السيف في مركبة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3"، علمًا بأنه تواجد في الجولة الافتتاحية في قطر وأنهاها في المركز السادس في الترتيب العام، ويتصدر الترتيب العام المؤقت في فئته.

سيتخذ رالي الأردن الدولي من منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت مقرا رسميًا له، مع تطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بالتعامل مع "كوفيد 19"، بما فيها تقديم إثبات على فحص سلبي مدته 48 ساعة قبل أي منح أي إذن بالدخول لمنطقة الصيانة.

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