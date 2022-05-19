رالي الأردن الدولي: العطية يهدف لحسم لقب موسم 2022

تنطلق يوم الخميس، 19 أيار (مايو) 2022، مجريات رالي الأردن الدولي 2022، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك"، ويستمر حتى يوم السبت، 21 أيار، كما يشكل الرالي الجولة الثانية من بطولة الأردن للراليات. يتألف الرالي هذا العام من 12 تتميز بصعوبتها ويغلب عليها المسارات الحصوية، بمسافة إجمالية 598.22 كيلومترًا، منها 205.54 كيلومترات مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، والمراحل هي: يكرت الأولى والثانية، ونهر الأردن الأولى والثانية، والمغطس الأولى والثانية، وبحاث الأولى والثانية، وسويمة الأولى والثانية، وماعين الأولى والثانية.

سيكون يوم الخميس، 8 أيار، ممتلئا بالعمل بالنسبة للجميع، حيث ستخضع السيارات لإجراءات الفحص التقني والتوثيق الإداري، ومن ثم سيقام مؤتمر صحفي لأبرز المشاركين الساعة 5:45 مساءً، ومن ثم حفل افتتاح في الساعة السادسة مساءً، ويتضمن استعراض السيارات المشاركة على منصة الانطلاقة.

أدخلت الأردنية لرياضة السيارات تعديلات على مسار رالي الأردن لهذا العام، وذلك بإدخال مرحلة" نهر الأردن" الخاصة في مراحل الرالي، علمًا بأنها استخدمت سابقًا في رالي الأردن الدولي ضمن جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" ثلاث مرات، 2008، و 2010، و 2011، وتتميز بكونها من أقوى مراحل الرالي. إذ كانت في نسخة 2011 مسرحًا لتنافس محموم السائقين الفرنسي سيباستيان أوجييه في سيارة ستروين "دي أس 3 - دبليو آر سي"، والفنلندي الطائر ياري ماتي لا تفالا في سيارة فورد "فييستا"، وفاز سيباستيان بلقب الرالي بفارق عشرين من الثانية فقط عن ياري - ماتي، ليصبح أقل فارق مسجل في تاريخ بطولة العالم للراليات بين الفائز ووصيفه.

تبدأ المنافسات الفعلية للرالي يوم الجمعة، مع خوض المشاركين ست راحل، مقسمة على جزئين: صباحًا وبعد الظهر، البداية بمرحلة "يكرت" الخاصة الأولى وطولها 9.71 كيلومترات، تبدأ الساعة 8:27 صباحًا، بمسارات ملتوية ووعرة يسار الطريق الصحراوي بين عمان ومنطقة البحر الميت. يتبعها مرحلة "نهر الأردن" الخاصة الأولى، طولها 40.79 كيلومترًا، وتعد الأطول بين مراحل الرالي، وتتميز بتعدد التضاريس، ستنطلق أولى السيارات الساعة 9:49 صباحًا، يليها مرحلة "المغطس" الخاصة الأولى، بطول 11.34 كيلومترًا، ستنطلق أول سيارة فيها الساعة 10:43 صباحًا، وهذه المرحلة تجري قرب موقع معمودية نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

بعد انتهاء القسم الأول من المراحل تدخل السيارات منطقة الصيانة لإصلاح الأعطال واستبدال الإطارات وتجهيز السيارات لخوض القسم الأخير لليوم، الذي يشهد المرور الثاني على نفس المراحل، باختلاف الأوقات، تنطلق السيارة الأولى الساعة 12:47 ظهرًا في مرحلة "يكرت" الخاصة الثانية، والساعة 2:05 بعد الظهر في مرحلة "نهر الأردن" الخاصة الثانية، والساعة 3:17 عصرًا في مرحلة "المغطس" الخاصة الثانية.

يخوض السائقون في اليوم الأخير ست مراحل خاصة، ثلاث منها صباحًا، يليها مرور ثاني بعد الظهر، وذلك بدءًا من الساعة 8:52 صباحًا مع مرحلة "بحاث" الخاصة الأولى بطول 12.69 كيلومترًا، يليها مرحلة "سويمة" الخاصة الأولى بطول 11.08 كيلومترًا، تبدأ الساعة 9:26 صباحًا، يتبعها الساعة 10:24 صباحًا مرحلة "ماعين" الخاصة الأولى، بطول 17 كيلومترًا، تعود بعدها السيارات إلى منطقة الصيانة.

يتبعها خوض القسم الأخير من الرالي، المرور الثاني على المراحل الصباحية، حيث تنطلق أولى السيارات في الساعة 12:26 ظهرًا في مرحلة "بحاث" الخاصة الثانية، والساعة الواحدة ظهرًا في مرحلة "سويمة" الخاصة الثانية، والساعة 1:58 ظهرًا في مرحلة "ماعين" الخاصة الثانية.

تختتم المنافسات بحفل اختتام الرالي الذي يشهد تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في فئاتهم والتقاط الصور التذكارية.

أبرز المشاركين:

سيشارك في الرالي 26 متسابقا من دول فلسطين وقطر والكويت وعمان والسعودية ولبنان وايطاليا وإمارة أندورا، إلى جانب المشاركين من الأردن. ويعد السائق القطري ناصر بن صالح العطية من المرشحين للفوز بلقب الرالي، إذ يتطلع لتسجيل فوزه الـ 15 بالرالي، كما يتطلع القطري لتسجيل فوزه الـ 81 إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات في مسيرته الرياضية. سيشارك ناصر في سيارة فولكس واجن بولو "جي تي آي"، مواصفات "آر 5"، يعاونه الملاح الأندوري – الفرنسي ماتيو بوميل.

يتصدر ناصر بن صالح الترتيب العام المؤقت للبطولة، متقدمًا بخمسين نقطة على السائق الأردني عيسى أبو جاموس، الذي تنصب جهوده حاليًا على الفوز بلقب الفئة الثانية "ميرك 2" في البطولة المخصصة للسيارات من الإنتاج التجاري.

قال ناصر بن صالح : "سعيد جدًا بالعودة إلى الأردن؛ إنه الرالي المفضل لي، لن يكون سهلًا لأي مشارك. إضافةً إلى ذلك، لدينا مرحلة طويلة مشابهة لما اعتدناه في بطولة العالم للراليات. سيكون ذلك صعبًا على الجميع. سنستعد جدًا فالأجواء جميلة دائمًا في الأردن. كانت عامًا جيدًا، بدأنا بالفوز برالي داكار ومن ثم فزنا براليين في بطولة الشرق الأوسط للراليات في عمان وقطر، وأنهينا رالي الكويت في المركز الثاني. علينا أن نكون أذكياء هنا. في حال فزنا فأننا سنفوز بالبطولة. علينا الاستمتاع ومشاركة التجربة مع الجميع".

ويشارك سائقان في سيارات ندية لسيارة ناصر بن صالح، وهما العماني عبداللـه الرواحي مع الملاح الأردني عطا الحمود في سيارة شكودا "فابيا آر 2 إيفو"، والسائق القطري ناصر بن خليفة العطية مع الملاح الإيطالي جيوفاني بيرناكيني في سيارة فورد "فيتسا آر 5"، علمًا بأنهما يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي في الترتيب العام المؤقت.

يريد عبداللـه رد الاعتبار بعد تعرضه لمشاكل في سيارته في الجولة السابقة، رالي الكويت الدولي، حيث أدى عطل في مشعاع التبريد إلى إلحاق الأذى بمحرك السيارة. أما ناصر بن خليفة، فإنه يود تسجيل نتائج جيدة تحاكي في الأقل نتيجته في موسم 1993، عندما أنهاه في مركز الوصافة خلف مواطنه الراحل الشيخ حمد بن عيد آل ثاني. يتضمن سجل ناصر بن خليفة تحقيقه فوزًا واحدًا، رالي قطر الدولي عام 1993.

تشهد الفئة الثانية "ميرك" منافسات ندية، وفيها 14 فريقًا من أبرز المنافسين فيها هذا لعام إلى جانب الأردني عيسى أبو جاموس، السائقين اللبناني الشاب أليكس فغالي، ابن بطل الراليات اللبناني روجيه، والوصيف في نسخة 2021، والكويتي مشاري الظفيري، حامل لقب هذه الفئة، والعماني زكريا العامري، إضافةً إلى الأردنيين شادي شعبان وخالد جمعة وإيهاب الشرفا وبدر الفايز.

قائمة المشاركين في رالي الأردن 2022:

السائق والملاح السيارة

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (أندورا) – فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5”

02- عبد الله الرواحي (عمان)/ عطا الحمود (الأردن) - شكودا "فابيا آر 2 إيفو"

03- ناصر بن خليفة العطية (قطر)/ جيوفاني برناكيني (إيطاليا) - متن فورد "فييستا آر 5"

04- مشاري الظفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) – ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

05- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) - رينو "كليو آر أس"

06- عيسى أبو جاموس (الأردن)/ عماد جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"

07- أليكس روجيه فغالي (لبنان)/ جوزيف مطر (لبنان) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"

08- شاكر جويحان (الأردن)/ نانسي المجالي (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

09- شادي شعبان (الأردن)/ سامر عيسى (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"

10- زكريا العامري (عمان)/ محمد العامري (عمان) - سوبارو "إمبريزا دبليو آر أكس"

11- خالد جمعة (الأردن)/ ملاحه طارق الطاهر (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

12- يوسف الظفيري (الكويت)/ كارلوس حنا (لبنان) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

13- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9"

14- محمد الظفيري (الكويت)/ سليمان الهلال (الكويت) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

15- حمودة عودة (فلسطين)/ يزن جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

16- أمير ناصيف (الأردن)/ موسى جهريان (الأردن) - سوبارو "إمبريزا دبليو آر أكس"

17- يوسف الأسمر (الأردن)/ محمد العطاري (الأردن) - سوبارو "إمبريزا دبليو آر أكس"

18- سلامة القماز (الأردن)/ فيصل القماز (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 6"

19- سامي فليفل (الأردن)/ أحمد الخطيب (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 5"

20- أمجد العناسوة (الأردن)/ عامر موسى (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 7"

21- بدر الفايز (الأردن)/ مصطفى جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

22- فادي دهشان (الأردن)/ محمد رشيد (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"

23- إبراهيم علي (الأردن)/ أحمد شقيرات (الأردن) - رينو "كليو"

24- فارس سعيد (فلسطين)/ جاد نباص (الأردن) - كان – أم "مافريك"

25- متعب الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (الكويت) - نيسان "سفاري باترول 4×4"

26- هشام كلبونة (الأردن)/ مصطفى البيطار (الأردن) - بلاك إيريس 4×4