رالي الأردن الدولي: العطية والظفيري يتطلَّعان للحفاظ على صدارة فئتيهما

يُشارك في الرالي 12 سيارة يقودها سائقون من ثمانية بُلدان، إلى جانب الأردن البلد المُضيف، يتطلَّع هؤلاء السائقون إلى خوض يومين من المُنافسات الفعلية للرالي، الجُمعة والسبت، يتضمنان 10 مراحل خاصة تُقام حول جبل نيبو ونهر الأردن.

يأمل السائق القطري ناصر بن صالح العطية أن يزيد هامش تقدَّمه في الترتب العام المُؤقت للبُطولة، الذي يبلغ حاليًا ثمان نقاط، مُستفيدًا من غياب مُنافسيه الأبرزين، مُواطناه عبد العزيز الكُواري وخالد السُويدي، حيث شكلا ضغطًا كبيرا عليه في الجولة الأولى لهذا الموسم؛ رالي قطر الدولي.

لكن قوة المُنافسة لن تخفُت مع وجود مُنافسين آخرين في سيارات قوية، تتمثل بالسائق القطري الخبير ناصر بن خليفة العطية، الرئيس السابق للاتحاد القطري للسيارات والدرّاجات النارية، والسائق العُماني الشاب عبد الله الرُواحي، سائق "فريق عُمان للراليات"، علمًا بأن كليهما يقود سيارة فورد "فييستا – آر 5".

كان السائق العُماني حمد الوهيبي يُمنِّي النفس بتسجيل انطلاقة قوية له في البُطولة بعد تسع سنوات من الغياب، إلا أنه تعرَّض لحادثٍ مُفاجئ خلال التجارب الأخيرة للإطارات التي تسبق انطلاقة الرالي يوم الخميس، حيث لم يتمكَّن من أخذ شارة الانطلاق إثر الضرر الذي لحِقَ بسيارته سكودا "فابيا آر 5".

حيث قال الوهيبي: "تشتَّت تركيزي قليلًا خلال تجارب الإطارات، خرجت من أحد المُنعطفات بزاوية واسعة وسقطت في خندق جانبي صغير، انقلبت السيارة على نفسها حوالي خمس مرّات، خرجت أنا وملّاحتي إيلكا مينور سالِمان من السيارة والحمد للـه، أثبتت السيارة متانتها، كنت سعيدًا بالتواجد هنا والعودة للراليات".

تابع الوهيبي: "سأتواجد في رالي لُبنان الدولي إن شاء الله، وأودُّ شُكر الرُعاة على دعمهم، لقد كان الترحيب بنا في الأردن عظيمًا، من طرف المُشجِّعين والسائقين، وقدَّم صديقي ناصر العطية دعمًا قويًا لي، والآن أتمنى لمُواطني عبد الله الرُواحي التوفيق في هذا الرالي".

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بالانتقال إلى الفئة الثانية من البُطولة، يُسيطر السائق الكُويتي مشاري الظفيري عليها، إذ فاز بلقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة في سيارته ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10"، ويتصدَّر الترتيب العام للفئة الثانية بفارق تسع نقاط عن أقرب مُنافسيه، وتشهد هذه الفئة تنافسية كبيرة نظرًا للعدد الكبير من السيارات المُشاركة في هذه الفئة، وتنوع مشارب السائقين فيها.

جديرٌ بالذكر أن أقرب مُنافسين للظفيري في هذه الفئة، السائقان القطري راشد المُهنَّدي والعُماني زكريا العُوفي، سيغيبان عن الرالي، لكن تبقى المُنافسة قائمة بوجود خمسة سائقين آخرين، الأردنيان شادي شعبان وإيهاب الشُرَفا، واللبنانيون أليكس فغالي وأحمد خالد وشادي الفقية، ويطمحون جميعهم للفوز بلقب هذه الفئة.

تمتد المُنافسة حتى الفئة الثالثة من البُطولة، بوجود السائق اللبناني هنري قاعي، حامل لقب الموسم الماضي، ومُنافسه الأردني عاصم عارف، وتتمل القائمة بالحُضور المُميَّز للسائق السعودي صالح السيف الذي يُشارك في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في مركبة "كان – أم" طراز "مافِريك أكس 3"، التي تظهر للمرة الأولى في البُطولة هذا الموسم.

يُقام الرالي بدعمٍ من زين الأردن ومجموعة الضمان للسياحة ونستله ووترز الأردن.

يوم الجُمعة:

سيخوض السائقون يوم غدٍ [الجُمعة] ست مراحل خاصة عبارة عن ثلاث مراحل صباحية مع إعادة المُرور فيها بعد الظهر، وهي: المرحلة الخاصة "صياغة" وطولها 9.8 كيلومترات ستبدأ الساعة 09:19 صباحًا، والمرحلة الخاصة "العدسية" طولها 34.70 كيلومترًا ستبدأ الساعة 09:58 صباحًا، وهي مرحلة جديدة بالكامل، ومرحلة "المغطس" طولها 11.34 كيلومترًا ستبدأ الساعة 11:17 قبل الظهر.

بعدها يعود المُشاركون إلى نُقطة التجمُّع في منطقة الصيانة في البحر الميت تحضيرًا لخوض القسم الأخير من مراحل اليوم بعد الظهر، وهي عبارة عن مرور أخير بالمراحل الصباحية: المرحلة الخاصة "صياغة" ستبدأ الساعة 12:58 ظهرًا، والمرحلة الخاصة "العدسية" ستبدأ الساعة 01:37 ظهرًا، ومرحلة "المغطس" ستبدأ الساعة 02:56 بعد الظهر.

لائحة المُنطلقين في رالي الأردن الدولي 2021:

السائق والملّاح السيارة

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5"

02- عبد الله الرُواحي (عُمان)/ عطا الحمود (الأردن) فورد "فييستا – آر 5"

03- مشاري الظفيري (الكُوَيْت)/ ناصر الكُواري (قطر) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10"

04- هِنري قاعي (لُبنان)/ كارلوس حنّا (لُبنان) شكودا "فابيا 1.6 – آر 2"

05- ناصر بن خليفة العطية (قطر)/ جيوفانِّي بِرناكِّيني (إيطاليا) فورد "فييستا – آر 5"

07- شادي شعبان (الأردن)/ عِماد جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9"

08- إيهاب الشُرفا (الأردن)/ يوسُف جُمعة (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9"

09- أليكس فغالي (لُبنان)/ جورج دعيبس (لُبنان) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10"

10- عاصم عارف (الأردن)/ أحمد جانخوت (الأردن) رينو "كليو آر أس"

11- أحمد خالد (لُبنان)/ موسى جهيريان (الأردن) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9"

12- شادي الفقيه (لُبنان)/ سامر صفير (لُبنان) ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 9"

14- صالح السيف (السُعودية)/ فيصل السُويح (السُعودية) "كان أم" "مافِريك أكس 3"

الترتيب العام المُؤقَّت لبُطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 – بعد الجولة الأولى (قطر):

السائق النقاط

01- ناصر بن صالح العطية (قطر) 40 نُقطة

02- عبد العزيز الكُواري (قطر) 32 نُقطة

03- خالد السُويدي (قطر) 27 نُقطة

04- ناصر بن خليفة العطية (قطر) 23 نُقطة

05- مشاري الظفيري (الكُوَيْت) 19 نُقطة

06- صالح السيف (السعودية) 15 نُقطة

07- راشد المُهنَّدي (قطر) 13 نُقطة

08- زكريا العُوفي (عُمان) 11 نُقطة

09- أحمد خالد (لُبنان) 9 نقاط

10- زكريا العامري (عُمان) 7 نقاط

الترتيب العام المُؤقَّت للفئة الثانية من بُطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 – بعد الجولة الأولى (قطر):

السائق النقاط

01- مشاري الظفيري (الكُوَيْت) 40 نُقطة

02- راشد المُهنَّدي (قطر) 31 نُقطة

03- زكريا العُوفي (عُمان) 28 نُقطة

04- أحمد خالد (لُبنان) 23 نُقطة

05- زكريا العامري (عُمان) 18 نُقطة

06- شادي الفقيه (لبنان) 1 نقطة

الترتيب العام المُؤقَّت للفئة الثالثة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 – بعد الجولة الأولى (قطر):

السائق النقاط

01- هنري قاعي (لُبنان) 40 نُقطة