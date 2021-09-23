حمد الوهيبي يهدف إلى استعادة الإحساس بالراليات في قبرص

غاب الوهيبي عن البطولة الشرق أوسيطة المعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لفترةٍ طويلة، إذ إن آخر مشاركة له تعود إلى رالي دبي الدولي 2011، في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10"، وكان ينوي المشاركة منذ بداية هذا الموسم، لكن تأخرت العودة بعد تعرضه لحادثٍ مؤسف خرجَ منه سالمًا خلال إجرائه تجارب في الأردن، في شهر أيار (مايو) الماضي، حافظَ العماني على حماسته وعبرَ عن تطلعه لاجتياز المراحل الحصوية الصعبة في قبرص.

نفذ الوهيبي، ابن 53 عامًا، يومي الثلاثاء والأربعاء تجارب في قبرص وجلسَ إلى جانبه الملاح النيوزيلندي توني سيركومب، جدير بالذكر أن سيركومب جلسَ في المقعد الساخن إلى جانب الوهيبي في عددٍ من الجولات في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بين 1999 و2001.

وقال حمد الوهيبي: "أشعر ببالغ السعادة للعودة إلى قبرص بعد كل هذه السنوات من الغياب. يا له من مكانٍ رائع، سكانه لطيفون وثقافته غنية. الطرقات مذهلة، ولكنها بطيئة وصعبة، تحتاج وتيرةً مختلفة من القيادة، طريقة مختلفة للمسارات تتطلب أساليب مختلفة للقيادة عليها".

وأضاف: "غبت عن الراليات منذ وقتٍ طويل، يكاد صبري ينفد، هدفي إنهاء الرالي وأن تكون المشاركة سلسةً واستعادة الإحساس بالراليات الذي خسرته طيلة السنوات الماضية. من العسير الضغط، خصوصًا مع مراحل بهذه الصعوبة. حيث علينا الحصول على ملاحظات طريق أكثر دقةً لذا فإن السائقين الآخرين ممن يشاركون في الرالي عامًا بعد عام لديهم أفضلية كبيرة".

وتابع: "الفريق ممتاز، وتأدية السيارة رائعة، ما حصل في الأردن كان مجرد كبوة، لذا فإنني هنا كما لو أنني أشارك للمرة الأولى".

إلى ذلك، سيقود الوهيبي سيارة شكودا "فابيا 1.6"، يشرف عليها مؤسسة "موتورتيون" اللبنانية، وبدعمٍ لوجيستي من أسياد إكسبريس، الشركة العمانية المتخصصة في مجال اللوجستيات خدمات النقل والتوصيل، ومدينة سندان الصناعية قرب مسقط.

سيدخل الوهيبي في منافسةٍ مع بطل الشرق الأوسط للراليات عدة مرات السائق القطري ناصر بن صالح العطية في سيارة فولكس واجن "بولو آر 5"، وابن عمه الآخر ناصر بن خليفة العطية في سيارة فورد "فييستا آر 5"، والسائق العماني الشاب عبد اللـه الرواحي من فريق عمان للراليات، والسائق التركي رؤوف دنكطاش في سيارة هيونداي "آي 20"، والثنائي القبرصي أليكس تسولوفتاس وسيموس غالاتاريوتيس من "فريق بترولينا للسباقات" المحلي في سيارة فولكس واجن "بولو آر 5"، علمًا بأن 32 سائقًا سيشاركون في الرالي.

إلى ذلك، يبدأ رالي قبرص الدولي بحفل انطلاق يقام وسط مدينة نيقوسيا يوم الجمعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت قبرص (الثامنة مساءً بتوقيت مسقط). تشرف جمعية السيارات القبرصية على الرالي، حيث سيتألف من 12 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تقام طيلة نهاية الأسبوع.

سيخوض السائقون يوم السبت ثلاث مراحل خاصة: "نيكاتاري" طولها 6.19 كيلومترات، و"كابوراس" طولها 20.09 كيلومترًا، و "كوردالي" طولها 21.21 كيلومترًا سيجتازونها صباحًا، يليها مرور ثانٍ على نفس المراحل في فترة بعد الظهر.

أما يوم الأحد سيخوض السائقون ثلاث مراحل خاصة هي: "ليثرودونتاس" طولها 13.01 كيلومترًا، و"أيوس إيفيفانيوس" طولها 19.02 كيلومترًا، و"آيا مارينا" طولها 10.96 كيلومترًا، سيجتازونها صباحًا، يليها مرور ثاني على نفس المراحل في فترة بعد الظهر. بعدها يقام حفل اختتام الرالي وتتويج الفائزين بالمركز الأولى في فئاتهم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت قبرص (السابعة مساءً بتوقيت مسقط) في نيقوسيا.