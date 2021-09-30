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بطولة الشرق الأوسط للراليات أخبار

تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر

يعود رالي الكويت الدولي إلى بطولة الشرق الأوسط للراليات عقب إعلان المنظمين إقامة النسخة الـ 26 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع مشاركة العديد من الأسماء البارزة ومنافسات حامية الوطيس.

تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر

أكد المسؤولون في النادي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية إقامة رالي الكويت الدولي في نسخته الـ 26 تحت مظلة بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري، على أن يُنظم من 11 حتّى 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وغاب رالي الكويت عن روزنامة البطولة الإقليمية منذ عام 2018 حيث يعود إلى الواجهة تحت إشراف لجنة تنظيمية جديدة.

قال عماد بوخمسين الذي يشغل منصب رئيس مجلس النادي الكويتي: "نتطلع للترحيب بالمتسابقين الدوليين إلى الكويت للمشاركة في الرالي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، مضيفاً: "سيعمل فريقنا لجعل الرالي ناجحاً وجولة مهمة في بطولة الشرق الأوسط للراليات". 

وسيقام رالي الكويت لفترة ثلاثة أيام بالتعاون مع نادي الـ "كيه تي"،  على أن يكون مقره في منتجع سيشل جنوب الكويت.

ومن المتوقع أن يستقطب رالي الكويت العريق العديد من أبرز الفرق الإقليمية من سائقين وملاحين لخوض غمار 180 كيلومتراً هي عبارة عن 10 مراحل الخاصة بالسرعة، من مسافة إجمالية للرالي تبلغ 517.62 كيلومترًا.

ويتألف اليوم الأوّل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر (الجمعة) من 3 مراحل خاصة تعاد مرتين كل منها ، فيما يتضمن اليوم الثاني (13 منه) مرحلتين تعاد مرتين لكل منهما.

وانضم رالي الكويت إلى بطولة الشرق الأوسط في عام 1984، ليغيب بين عامي 1990 و1994 وثم 1997 و2007 بسبب حرب الخليج.

ويحمل "سوبرمان" الرياضة القطري ناصر صالح العطية الرقم القياسي في عدد الانتصارات مع 7 حققها أعوام 2009 و2011 و2013 و2014 و2015 و2016 و2018، محطماً عقب فوزه الخامس في عام 2015، الرقم القياسي السابق المسجل باسم "الإماراتي الطائر" محمد بن سُليّم الفائز أعوام 1985 و1988 و1989 و1996.

واستمر تنظيم الرالي منذ منذ عام 2008 حيث أقيم كجولة مرشحة للانضمام إلى البطولة الإقليمية وقد أحرز اللقب حينها السائق السعودي يزيد الراجحي، على الرغم من العزوف عن تنظيمه في عام 2017.

كما دوّن الشيخ الإماراتي خالد القاسمي بطل الشرق الأوسط للراليات عام 2004 اسمه على لائحة الفائزين برالي الكويت في 2010، إضافة إلى القطري خالد السويدي عام 2012.

وقرر المشرفون على الرالي عدم تنظيم الرالي في عام 2019، فيما ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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