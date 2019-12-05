بطولة الشرق الأوسط للراليات مؤلفة من 5 جولات في 2020
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كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام المقبل، إذ سيتألف الموسم من 5 جولات تنطلق من شهر فبراير/شباط وتنتهي في أكتوبر/تشرين الأوّل 2020.
سيشهد العام المقبل عودة سلطنة عُمان إلى الواجهة الإقليمية من جديد مع استضافتها للجولة الأولى من البطولة بين 6 و8 فبراير/شباط، على الرغم من أنّ الجولة بحاجة إلى موافقة وتأكيد نهائي من الاتحاد.
أمّا قطر فالتي كانت تفتتح الموسم فستُنظّم الجولة الثانية بين 2 و4 أبريل/نيسان، قبل أن تنطلق البطولة إلى الجولة الثالثة مع رالي لبنان الذي يستقطب العدد الأكبر من المشاركين إذ ستُقام فعالياته بين 4 و6 سبتمبر/أيلول.
وفي أواخر الشهر ذاته، تستضيف الأردن الجولة الرابعة بين 24 و26 سبتمبر/أيلول قبل أن يُختتم الموسم مع رالي قبرص بين 9 و11 أكتوبر/تشرين الأوّل.
|الجولة
|الرالي
|التاريخ
|1
|رالي عمان
|6-8 فبراير/شباط
|2
|رالي قطر
|2-4 أبريل/نيسان
|3
|رالي لبنان
|4-6 سبتمبر/أيلول
|4
|رالي الأردن
|24-26 سبتمبر/أيلول
|5
|رالي قبرص
|9-11 أكتوبر/تشرين الأوّل
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|بطولة الشرق الأوسط للراليات
|الكاتب
|خضر الراوي
بطولة الشرق الأوسط للراليات مؤلفة من 5 جولات في 2020
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