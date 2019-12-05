بطولة الشرق الأوسط للراليات مؤلفة من 5 جولات في 2020

سيشهد العام المقبل عودة سلطنة عُمان إلى الواجهة الإقليمية من جديد مع استضافتها للجولة الأولى من البطولة بين 6 و8 فبراير/شباط، على الرغم من أنّ الجولة بحاجة إلى موافقة وتأكيد نهائي من الاتحاد.

أمّا قطر فالتي كانت تفتتح الموسم فستُنظّم الجولة الثانية بين 2 و4 أبريل/نيسان، قبل أن تنطلق البطولة إلى الجولة الثالثة مع رالي لبنان الذي يستقطب العدد الأكبر من المشاركين إذ ستُقام فعالياته بين 4 و6 سبتمبر/أيلول.

وفي أواخر الشهر ذاته، تستضيف الأردن الجولة الرابعة بين 24 و26 سبتمبر/أيلول قبل أن يُختتم الموسم مع رالي قبرص بين 9 و11 أكتوبر/تشرين الأوّل.