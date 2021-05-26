انطلاقة رالي الأردن الدولي 2021 في البحر الميت مساء يوم الخميس

يريد السائق القطري ناصر بن صالح العطية إعادة كتابة التاريخ من خلال مساعيه للفوز بهذا الرالي للمرة الـ 14 في مسيرته، كما يريد الفوز بلقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الـ 17، وتسجيل الفوز الـ 78 في إحدى جولاتها، وذلك منذ بدء مسيرته الاحترافية في الراليات في 2003.

قال ناصر بن صالح خلال المرحلة الاستطلاعية: "سعداء بالغاية بالعود إلى الأردن بعد تعذّر إقامته في الموسم الماضي بسبب (كوفيد 19)، أشكر المنظِّمين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين لجهودهم لإقامة الرالي هذا العام، إنه رالي مهم لمنطقتنا، أشعر أنا وماتيو [بوميل ملّاح ناصر] بالحماسة لتواجدنا هنا".

وأضاف: "نحتفظ بكثيرٍ من الذكريات الجملة هنا، بدأت بخوض الراليات من الأردن في العام 1989 في تحدِّي الصحراء، ونحن جاهزون ومسرورون أيضاً برؤية عودة صديقي العُماني حَمَد الوهيبي للمنافسات. آمل أن يعود جميع السائقين في كل عام".

سيشارك في رالي الأردن الدولي 13 سائقًا في تصنيف "فيا" الدولي، قادمون من تسعة بلدان، ولقد أنهوا اليوم (الأربعاء) يومَين من المراحل الاستطلاعية، على أن تخضع السيارات وتجهيزاتها إلى الفحص الفنِّي الإلزامي من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" صبيحة يوم الخميس.

وأجرى العديد من السائقين بداية هذا الأسبوع، بمن فيهم حمَد الوهيبي وعبد الله الرواحي سائقا "فريق عمان للراليات"، طلعات اختبارية لتحسين معايير ضبط سياراتهم وحلّ أية مشاكل قد تظهر في اللحظات الأخيرة قبل الرالي.

إلى ذلك، يواصل السائق الكويتي مشاري الظفيري مساعيه الرامية للفوز بلقب الفئة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري – تعرف أيضاً باسم "المجموعة أن"، حيث سيشارك في سيارة ميتسوبيشي "لانسِر إيفوليوشِن 10". وقال الظفيري: "الأمور جيدة ولله الحمد، اختبرنا السيارة يوم الاثنين في مرحلة بانوراما قبل خوض المرحلة الاستطلاعية، اجتزنا 30 كيلومترًا تقريبًا من أجل تحسين ضبط السيارة ونخطط ليوم اختبار أخير [الأربعاء]. تبدو المراحل ممتازة ونظيفة، بذل المنظِّمون جهودًا مشكورة في التخطيط لها، لقد فزنا لقب (المجموعة أن) في آخر ثلاث سنوات وبالتأكيد نريد إنهاء الرالي بدون مشاكل".

سيقام مؤتمر صحفي رسمي قبل انطلاقة الرالي يحضره أبرز السائقين، وذلك على منصة الانطلاق، يعقبه انطلاقة أولى السيارات بدءًا من الساعة الرابعة و 20 دقيقة عصر يوم الخميس.

يتضمَّن الرالي عشر مراحل حصوية تقام يومَي الجمعة والسبت.