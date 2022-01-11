الكشف عن مسار رالي قطر الدولي

شكّل رالي قطر العام الماضي الجولة الافتتاحية من البطولة الإقليمية، لكن هذا العام ستحظى سلطنة عُمان بشرف تنظيم باكورة الجولات في نهاية الشهر الحالي، لتليها راليات قطر ثم الكويت (25-27 آذار/مارس) والأردن (19-21 أيار/مايو) ولبنان (2-4 أيلول/سبتمبر) وقبرص (23-25 أيلول/سبتمبر).

وتقام منافسات رالي قطر الدولي على فترة ثلاثة أيام ويتضمن 13 مرحلة خاصة بالسرعة بمسافة 219.30 كيلومتراً، علماً أن المسافة الإجمالية للرالي تبلغ 664.13 كيلومتراً.

وسيكون مقر الرالي مرة جديدة في مركز لوسيل للرياضات، على أن يقام التدقيق الفني والإداري للسيارات المشاركة يوم الخميس 10 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يتوجه الجميع لحضور المؤتمر الصحافي الذي يسبق الحفل الافتتاحي وخوض مرحلة استعراضية ليلية تبلغ مسافتها 4.40 كيلومترات، على أن تنطلق أوّل سيارة في تمام الساعة 21.30 بالتوقيت المحلي.

وستكون مسارات شمال قطر مسرحاً ليومين من المنافسات المحتدمة بين الأطقم المشاركة، مع اقامة مرورين من ثلاث مراحل خاصة يوم الجمعة في 11 شباط/فبراير، حيث ستكون الفرق على موعد مع صراع مشرّع الأبواب على كافة الاحتمالات في العريدة والذخيرة والخور.

وستجدد المنافسة مرة جديدة في شمال قطر مع اليوم الثاني للرالي، حيث ستقام مرحلتان بالقرب من المشرب وأم القهاب، تليهما مرحلة ثالثة بمسافة 21.32 كيلومتراً في رأس لفان. ويتم تكرار المراحل الثلاث في فترة ما بعد الظهر وذلك قبل المؤتمر الصحافي المخصص للفائزين قبل الحفل الختامي وتوزيع الجوائز بدءاً من الساعة 18.20 بالتوقيت المحلي.

مشاري الظفيري، رالي قطر

ويترأس عبدالرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية اللجنة المشرفة على تنظيم رالي قطر، إلى جانب عبد الرزاق الكواري أمين السر العام وعمرو الحمد المدير التنفيذي للاتحاد. كما يشغل البرتغالي بيدرو ألميدا منصب مدير الرالي ويساعده نائبه راشد السليطي.

وقال عمرو الحمد المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات "سيكون رالي قطر الدولي جزءًا من أسابيع قليلة محمومة للغاية لجميع العاملين في الاتحاد".

وأضاف: "ستُقام العديد من الأحداث الرياضية في مختلف المسابقات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التقويمية مع حلول شهر رمضان الكريم في شهر أبريل (المقبل)".

وأردف قائلاً: "يملك رالي قطر الدولي تاريخاً طويلاً في بطولة الراليات الإقليمية ويسعدنا أن نستضيف الجولة الثانية هذا العام. تنشط جميع سباقات رياضة السيارات في المنطقة ونتطلع إلى الترحيب بفرقنا الدولية للمشاركة جنبًا إلى جنب مع منافسينا الوطنيين ".