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السابق / رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات
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الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

تمّ الكشف عن روزنامة الموسم المقبل من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وذلك بعد الاجتماع الأخير للمجلس العالمي لرياضة السيارات.

الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

تم تأكيد روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2022 المقبل.

حيث ستتألف من ست جولات، تبدأ من أواخر شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وتنتهي في أواخر شهر سبتمبر/أيلول القادم، حيث ستتوزع ضمن خمسة بلدان عربية إضافة إلى قبرص.

وسيشكل رالي عُمان الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث سيمتد الحدث بين يومي 27 و29 يناير 2022.

أما الجولة الثانية فسيمثلها رالي قطر بداية شهر فبراير/شباط، في الفترة ما بين 10 إلى 12 منه، قبل الانتقال إلى منافسات رالي الكويت التي ستنطلق يوم 25 مارس حتى 27 مارس.

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19 مايو، سيكون يوم انطلاقة رالي الأردن وسيستمر حتى 21 مايو، بينما سيشكل رالي لبنان الجولة ما قبل الأخيرة، حيث ستقام منافساته بين يومي 2 و4 سبتمبر.

وستستضيف قبرص الجولة الختامية من موسم 2022 لبطولة الشرق الأوسط في الراليات، بدءاً من يوم 23 وحتى 25 سبتمبر.

حيث سيكون شهر سبتمبر الوحيد الذي يحتضن جولتين في البطولة.

روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

الجولة الموعد

رالي عُمان

 27-29 يناير
رالي قطر 10-12 فبراير
رالي الكويت 25-27 مارس
رالي الأردن 19-21 مايو
رالي لبنان 2-4 سبتمبر
رالي قبرص 23-25 سبتمبر

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رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات
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رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات
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