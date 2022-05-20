العطية يُسيطر على اليوم الأول من رالي الأردن الدولي 2022

فرضَ السائق القطري ناصر بن صالح العطية سيطرته التامة على مُجريات اليوم الأون من رالي الأردن الدولي 2022، الجولة الرابعة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات، إذ سجَّل أسرع الأوقات في جميع المراحل الست التي تضمّنها اليوم. سجَّل ناصر توقيتًا إجماليًا 1:21.13 ساعة، متقدمًا بـ 6:12.1 دقائق على السائق اللبناني أليكس فغالي في سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9". لم يُعانِ ناصر من أية مشكلات في سيارته فولكس واجن "بولو جي تي آي" من تحضير فريق "أوتوتيك"، واحتل السائق الكويتي مشاري الظفيري المركز الثالث، بالرغم من مواجهته مشكلات في سيارته ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10".

انطلقَ ناصر أولًا في مراحل اليوم، وذلك لتصدره الترتيب بالعام المؤقت للبُطولة، لكنه لم يتوانَ عن إظهار قوته الحقيقية في أول مرحلة "يكرت 1"، متقدِّمًا على السائق العُماني عبد اللـه الرواحي (شكودا "فابيا آر 2 إيفو") بفارق 9.9 ثواني. كان المرحلة الخاصة الثانية "نهر الأردن 1" عنوان التحدِّي لليوم، وذلك بطول 40.79 كيلومترًا مع صعوبة في المسارات، لذا كان الهدف االرئيس لمعظم السائقين الوصول سالمين لخطّ النهاية دون أضرار في سياراتهم أكثر منه تسجيل أسرع توقيت، وكانت فرصة ثمينة للسائق المُحنَّك ناصر في أن يواصل تأديته العالية، خاصةً أنه يعرفها من جولات سابقة، ليرفع تقدُّمه إلى 28 ثانية أمام عبداللـه الرواحي، كما كسب أليكس نصف دقيقة إضافية أمام مشاري.

سجَّل ناصر التوقيت الأسرع في المرحلة الخاصة الثالثة "المغطس 1"، ليُنهي النصف الأول من مراحل اليوم متقدِّمًا بـ 43.8 ثانية على عبد اللـه الرواحي، كما تقدَّم أليكس فغالي بـ 48.3 ثانية على مشاري الظفيري.

استهل ناصر النصف الاخير من مراحل اليوم بتسجيل أسرع توقيت في الرحلة الخاصة الرابعة "يكرت 2"، وتمكن من تسجيل ووقت أسرع بـ 3.6 ثواني من توقيت مروره الأول، وكرَّر ذلك في المرحل الخاصة الخامسة "نهر الأردن 2"، حيث سجَّل وقتًا أسرع بـ 17 ثانية من توقيت مروره الأول، وشهدت المرحلة انسحاب عبد اللـه، ليصعد أليكس للمركز الثاني ، متأخرًا 5:36.3 دقائق عن ناصر.

سجَّل ناصر أسرع توقيت في المرحلة الخاصة السادسة "المغطس 2"، ليختتم اليوم على وقع تسجيله أسرع الأوقات في جميع مراحل اليوم. تعرَّض السائق الأردني شاكر جويحان (سيارة ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10") لحادثٍ أخرجه من المُنافسات، علمًا بأنه كان ضمن الخمسة الأوائل طيلة اليوم.

قال ناصر في نهاية اليوم: "سيطرنا على الرالي منذ البداية، نعرف المراحل جيدًا وكانت تأديتنا جيدة. لم يكُن رالي الأردن سهلًا إطلاقًا، حاولت تسجيل أوقات أسرع مما سجلته العام الماضي، ونجحت في ذلك. لذا أنا سعيدٌ بذلك، كان سرعتي جيدةً ووتيرتي كذلك".

يبدو أن رالي الأردن سيكون علامة نجاح فارقة في مسيرة السائق اللبناني الشاب أليكس فغالي، إذ أنهى اليوم ثانيًا، والأول في تصنيف الفئة الثانية للبُطولة "ميرك 2" الخاصة بسيارات الإنتاج التجاري، حيث كان ثالث أسرع سائق في خمس مراحل، والثاني في مرحلةٍ خاصة، أسهمت التأدية المستقرة في صعوده للمركز الثاني في الترتيب العام.

قال أليكس: "كان يومًا جيدًا، بدأت المراحل سريعًا وكانت الوتيرة سريعة، حافظنا على هذا المستوى، سنضغط بأقصى قوتنا في المسارات التي تسمح بذلك، وسنحاول إنهاء الرالي على منصة التتويج".

أنهى السائق الكويتي مشاري الظفيري اليوم في المركز الثالث، حيث قال: "واجهتني مشكلة كهربائية في المرحلة الخاصة الثانية، ما أجبرني على إبطاء سرعتي، حقق أليكس فارقًا كبيرًا في القسم الأول من مراحل اليوم كما كان مرتاحًا. أصلحنا السيارة، وسنرى ما سيحصل السبت، سنضغط بأقصى قوة، ليس لدينا ما نخسره". خسِر مشاري أكثر من خمس دقائق أمام أليكس في المرحلة الخاصة الأولى "يكرت 1"، لكنه تمكَّن لاحقًا من تعويض الوقت ليُنهي اليوم متأخرًا بدقيقة واحدة تقريبًا عن أليكس.

أبرز الخاسرين اليوم السائق العُماني عبد اللـه الرواحي، إذ سجَّل ثاني أسرع توقيت في أربع مراحل من مراحل اليوم، وكان في المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت، إلى أن تعرَّض لحادثٍ في مرحلة "نهر الاردن" الخاصة الطويلة والصعبة، علمًا بأنه يسوق سيارةً ندية لسيارة ناصر العطية، وأنهى الرالي في المركز التاسع في الترتيب العام.

أنهى السائق الفلسطيني حمادة عودة (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10") اليوم في المركز الرابع، تبِعه السائق الأردني شادي شعبان (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9")، جديرٌ بالذكر أن شعبان يحتل المركز الأول في الترتيب العام المؤقت لفئة الرالي الوطني، الذي يُقام بالتوازي مع الرالي الدولي. أنهى السائق الأردني خالـِد جُمعة (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10") اليوم في المركز السادس في الترتيب العام، والسائق الكويتي محمد الظفيري (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10")في المركز السابع، والسائق الأردني إيهاب الشُرَفا (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9")في المركز الثامن.

أكمل السائق الأردني عيسى أبو جاموس (ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9")قائمة المركز العشرة الأولى، علمًا يتبع نهج تأدية حذرة بعض الشيء لإبقاء آماله قائمة في تسجيل نقاط ثمينة وتعزيز موقعه في المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للبُطولة.

إلى ذلك، يبقى أمام السائقون يومٌ أخير، السبت، 21 أيار (مايو)، حيث يخوضون ست مراحل خاصة، ثلاثٌ منها صباحًا، يليها مرور ثاني بعد الظهر، وذلك بدءًا من الساعة 8:52 صباحًا مع مرحلة الخاصة السابعة "بحاث 1" بطول 12.69 كيلومترًا، يليها المرحلة الخاصة الثامنة "سويمة 1" بطول 11.08 كيلومترًا، تبدأ الساعة 9:26 صباحًا، يتبعها الساعة 10:24 صباحًا المرحلة الخاصة التاسعة "ماعين 1"، بطول 17 كيلومترًا، تعود بعدها السيارات إلى منطقة الصيانة.

يتبعها خوض القسم الأخير من الرالي، المرور الثاني على المراحل الصباحية، حيث تنطلق أولى السيارات في الساعة 12:26 ظهرًا في المرحلة الخاصة العاشرة "بحاث 2"، والساعة الواحدة ظهرًا في المرحلة الخاصة الـ 11 "سويمة 2"، والساعة 1:58 ظهرًا في المرحلة الخاصة الـ 12 "ماعين 2".

تُختتم بعدها منافسات رالي الأردن الدولي 2022 بحفل اختتام الرالي الذي يشهد تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

السائق والملاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (أندورا) – فولكس واجن "بولو جي تي آي – آر 5" - 1:21:13.0 ساعة

02- أليكس روجيه فغالي (لبنان)/ جوزيف مطر (لبنان) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 1:27:25.1 ساعة

03- مشاري الظفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) – ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 1:28:24.5 ساعة

04- حمادة عودة (فلسطين)/ يزن جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 1:36:13.7 ساعة

05- شادي شعبان (الأردن)/ سامر عيسى (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 1:34:19.6 ساعة

06- خالد جمعة (الأردن)/ طارق الطاهر (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 1:34:21.2 ساعة

07- محمد الظفيري (الكويت)/ سليمان الهلال (الكويت) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 10" - 1:40:25.0 ساعة

08- إيهاب الشرفا (الأردن)/ يوسف جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 1:42:06.0 ساعة

09- عبد اللـه الرواحي (عمان)/ عطا الحمود (الأردن) - شكودا "فابيا آر 2 إيفو" - 1:42:06.4 ساعة

10- عيسى أبو جاموس (الأردن)/ عماد جمعة (الأردن) - ميتسوبيشي "لانسر إيفوليوشن 9" - 1:42:16.2 ساعة