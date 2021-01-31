العطية يحقق فوزه الـ 15 في رالي قطر الدولي ويرفع عدد انتصاراته الإقليمية إلى 77 

أعاد العطية المكنّى بـ "سوبرمان" الرياضة القطرية وسفير العرب في المحافل الدولية كتابة التاريخ الخاص بالراليات بعدما نجح خلف مقود سيارته "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5" من تحضير فريق "أوتوتيك موتورسبورت" في تصدر رالي بلاده في نسخته الـ 41 والذي حمل أيضاً الرقم 218 منذ أن أبصرت البطولة الإقليمية النور بشكل رسمي عام 1984، منذ البداية حتى النهاية في سعيه للفوز باللقب الشرق أوسطي للمرة السابعة عشرة في تاريخه.

وعلّق العطية على إنجازه الجديد بالقول "قمنا بعمل رائع في اليوم الثالث الأخير من رالي قطر، وكان اليوم الثاني من المنافسات عبارة عن صراع جميل بيني وبين كريس ميك. عندما انسحب الاخير مع نهاية المرحلة الخامسة كان اليوم الأخير سهلاً بالنسبة لنا ومن الجيد المنافسة على مستوى عال في هذا الرالي".

وأضاف: "في حال نظرنا إلى لائحة المشاركين نجد 5 سيارات مصنفة ضمن المجموعة "آر5" في رالي رائع، وشكراً للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وآمل في الاستمرار على المستوى ذاته في البطولة الإقليمية هذا العام".

في المقابل، حقق الفرنسي ماثيو بوميل الذي يجلس إلى جانب العطية في المقعد الساخن فوزه الـ 26 ليصبح ثاني أنجح الملاحين في الشرق الأوسط أمام البريطاني كريس باترسون والإيطالي جيوفاني بيرناكيني (25 لكل منهما) وخلف حامل الرقم القياسي الإيرلندي رونان مورغان (41 فوزاً).

وجاء فوز العطية مع نهاية 11 مرحلة خاصة بفارق 1,48,4 دقيقة أمام الكواري، وصيفه عام 2019 أيضاً والفائز برالي بلاده عام 2012، والذي خاض المنافسات مع ملاحه الإيرلندي جيمس فولتون (شكودا فابيا آر5)، حيث نجح في تحقيق أسرع الأوقات في 3 مراحل خاصة بالسرعة خلال اليوم الثالث الأخير من المنافسات، وأكد عودته بقوة إلى الراليات بعدما غاب في الأعوام الأخيرة. وأكمل مواطناه السويدي وملاحه البرتغالي هوغو ماغاليش وناصر خليفة العطية مع ملاحه اللبناني جورج ناضر (فورد فييستا آر5) الهيمنة القطرية بوصولهما في المركزين الثالث والرابع توالياً.

انتظر عشاق الراليات والسرعة على أحمر من الجمر المنافسة الثنائية بين العطية و"الضيف" الإيرلندي كريس ميك، صاحب 5 انتصارات في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، إلاّ أن هذا الصراع لم يكتب له نهاية سعيدة بعدما اضطر سائق "شكودا فابيا آر5" للانسحاب مع نهاية المرحلة الخامسة يوم أمس بسبب تضرر مبرد المياه ولاحقاً المحرك في مشاركته الأولى في البطولة الإقليمية.

وعبّر ميك عن حزنه لعدم تمكنه من الاستمرار في المنافسة على المسارات القطرية بالقول "للأسف لن نخوض اليوم الثالث من رالي قطر. في المرحلة الأخيرة (الخامسة) السبت، وقبل خط النهاية واجهنا بعض المطبات وكنت أقود معتمداً الخطوط التسابقية ذاتها لمروري الأول في المرحلة ذاتها".

وتابع "غير أن السيارة انزلقت قليلاً وبعد قفزة حطت على القسم الأمامي، ما أدى إلى حدوث أضرار في ماص الصدمات الامامي وأنبوب المياه ومبرد المياه. ما حصل وضع حداً لمغامرتنا".

وأكد ميك أنه استمتع بمشاركته والخبرة التي اكتسبتها على المسارات القطرية، وختم قائلاً "إنه رالي مختلف، فهو أشبه بقطع من صورة ومن الرائع محاولة تركيب هذه الصورة مع بعضها البعض".

في بطولة الـ "أم إي آر سي2" (المجموعة ن) بدأ الكويتي مشاري الظفيري حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حلّ مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري (ميتسوبيشي لانسر إيفو10) بالمركز الخامس في الترتيب العام والأوّل ضمن مجموعته، فيما كان المركز الأوّل في بطولة الـ "أم إي آر سي3" (الدفع الثنائي) من نصيب حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة اللبناني هنري قاعي وملاحه ومواطنه كارلوس حنّا، علما أن سائق شكودا فابيا 1,6 ليتر وصل في المركز الحادي عشر في الترتيب العام.

وأثبت السعودي صالح السيف قدرة سيارات فئة "تي4" في المنافسة على المسارات الشرق أوسطية وتحقيق نتائج مشرفة، فأوصل الـ "كان ـ آم مافريك إكس3" خاصته للمركز السادس في الترتيب العام، أمام القطري راشد المهندي والعُماني زكريا العوفي واللبناني أحمد خالد والعُماني زكريا العامري الذين اكملوا المراكز العشرة الأولى. بينما اضطر الشيخ سحيم آل ثاني للانسحاب قبل مرحلة من نهاية الرالي في مشاركته الاولى.

ووصلت 11 سيارة إلى خط النهاية من أصل 17 أخذت شارة الانطلاق مساء الجمعة.

في الرالي المحلي الذي أقيم بالتزامن مع المنافسات الدولية استعرت المنافسة بين الثلاثي أحمد وخالد المهندي وأحمد علوه وتبادلوا الفوز بالمراحل،إلا أن تأخر علوه منح الفوز لخالد بفارق 8,32,7 دقائق، فيما انسحب اللبناني جاد الأعور من المراحل الصباحية.

وتستضيف سلطنة عُمان في نهاية الشهر الحالي المرحلة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري.

منافسات يوم الأحد

استعد العطية لخوض منافسات المراحل الست الأخيرة من رالي قطر وهو في الصدارة بفارق 1,40,6 دقيقة عن مواطنه الكواري، وعلى وقع انسحاب الإيرلندي كريس ميك الذي كان وقع في اليوم السابق ضحية تضرر مبرد المياه على متن سيارته "شكودا فابيا آر5" بعد قفزة قوية قبل نهاية المرحلة الخامسة، كما أضاف العُماني عبدالله الرواحي اسمه إلى لائحة المنسحبين بعدما أكد أن المشاكل التقنية و"تحديداً مشكلة في حساس عادم الهواء" منعته من إكمال مغامرته على المسارات القطرية.

في المقابل فرضت لجنة الحكام على اللبناني أحمد خالد والقطري الشيخ سحيم آل ثاني عقوبة إضافة دقيقة إلى توقتيهما بسبب عدم تقيدهما بالمسار المحدد في كتيّب الطريق، ما أدى إلى تراجع الثاني مرتبة.

وبرز الكواري مع نهاية المرحلة السادسة في المرور الأوّل "الخور 1" والتي تبلغ مسافتها 18,30 كيلومتراً حيث تمكن من تسجيل أسرع توقيت للمرة الأولى في الرالي مع 9,47.1 دقائق متقدماً بفارق 0,7 ثانية على مواطنه العطية، فيما تأخر الشيخ سحيم حوالي خمس دقائق وتراجع للمركز التاسع في الترتيب العام.

ولم تكن حال السائق الكويتي جاسم المقهوي أفضل إذ عانى بدوره من المشاكل الميكانيكية واضطر للانسحاب لليوم الثاني توالياً، علما أنه كان عاد إلى المنافسات عن طريق قانون "الرالي2" الذي يسمح للمنسحبين بالمشاركة مجدداً مع فرض عقوبات زمنية عليهم.

في الرالي المحلي كان التوقيت الأسرع في هذه المرحلة من نصيب القطري خالد المهندي وقلص الفارق بينه وبين المتصدر مواطنه أحمد المهندي إلى 65,1 ثانية.

مع نهاية المرحلة السابعة "كيو أم أم أف 1" (22,02 كلم)، بدا واضحاً أن العطية يعتمد مبدأ القيادة الحذرة إذ برغم تسجيله 11,11,2 دقيقة ، إلا أن الكواري كان الأسرع مرة جديدة بفارق 6 ثوانٍ مقلصاً الفارق بينه وبين مواطنه إلى 1,33,9 دقيقة، فيما حافظ خالد السويدي على المركز الثالث.

وشهدت هذه المرحلة تألقاً واضحاً للسائق السعودي صالح السيف على متن "كان ـ آم مافريك إكس3" مصنفة ضمن فئة الـ "تي4" حيث انتزع خامس أسرع توقيت وتقدم في الترتيب العام المؤقت للمركز السادس على حساب العُماني زكريا العوفي.

ومرة جديدة لم يحالف الحظ الشيخ سحيم اذ خسر المزيد من الوقت وهذه المرة سجلت لائحة الأوقات تأخره بحوالي 12دقيقة وتراجعه للمركز العاشر في الترتيب العام.

وفي منافسة أشبه بلعبة الكراسي المتحركة بين العطية والكواري توجه سائق "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5" لخوض المرحلة الثامنة "رأس لفان 1" (21,39 كلم) ليحقق التوقيت الأسرع مع 11,59 دقيقة ويتقدم بفارق 6,8 ثوان عن الكواري الذي بدوره زاد الفارق بينه وبين منافسه المباشر على مركز الوصافة مواطنه السويدي إلى 51,6 ثانية، فيما حافظ ناصر خليفة العطية مع ملاحه ناضر (فورد فييستا آر5) على المركز الرابع مع عودة الفرق الى منطقة الصيانة في مركز لوسيل الرياضي لإجراء الصيانة وإصلاح الأعطال.

وارتفعت وتيرة المنافسة في المرحلة التاسعة (الخور 2) بعدما كان العطية للمرة الثانية توالياً الأسرع وذلك بفارق 0,8 ثانية فقط عن مروره الأوّل، وكان ذلك كافياً كي يتقدم بفارق 8,5 ثوانٍ عن وصيفه الكواري الذي تأخر عنه 1,49,2 دقيقة في الترتيب العام.

وشهدت هذه المرحلة انسحاب القطري محمد العطية، فيما لم يتمكن اللبناني شادي الفقيه من إصلاح عطل كهربائي ومشكلة في مضخة الوقود ليجد نفسه خارج المنافسات.

وتقاسم الكواري والعطية الفوز في المرحلتين الأخيرتين، فأحرز الأول التوقيت الأسرع في المرحلة العاشرة ورد عليه الثاني في المرحلة الحادية عشرة، ليحقق العطية انتصاره الخامس عشر في رالي بلاده منذ عودته إلى الراليات عام 2003.

وأقيم رالي قطر الدولي برئاسة عبدالرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، وعبدالرزاق الكواري عضو اللجنة العليا، وعمرو الحمد المدير التنفيذي للاتحاد القطري.

رالي قطر الدولي 2021

الترتيب العام الموقت مع نهاية اليوم الثالث (ترتيب غير رسمي)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (فرنسا)/ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5/ 1,50,48,5 ساعة

2ـ عبدالعزيز الكواري (قطر) ـ جيمس فولتون (إيرلندا)/ شكودا فابيا آر5 إيفو/ 1,52,36,9 س.

3ـ خالد السويدي (قطر) ـ هوغو ماغاليش (البرتغال)/ شكودا فابيا آر5/ 1,57,16,9 س.

4ـ ناصر خليفة العطية (قطر) ـ جورج ناضر (لبنان)/ فورد فييستا آر5/ 2,09,41,6 ساعتان.

5ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ ناصر سعدون الكواري (قطر)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10 (أم إي آر سي2)/ 2,17,10,9 س.

6ـ صالح السيف (السعودية) ـ أوريول فيدال (إسبانيا)/ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي4)/ 2,19,45,2 س.

7ـ راشد المهندي (قطر) ـ يوسف جمعة (الأردن)/ سوبارو إيمبريزا (أم إي آر سي2)/ 2,22,31,3 س.

8ـ زكريا العوفي (عُمان) ـ عمار البلوشي (عُمان)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو9 (أم إي آر سي2)/ 2,33,51,9 س.

9ـ أحمد خالد (لبنان)/ موسى جيهريان (الأردن)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10 (أم إي آر سي2)/ 2,34,09,7 س.

10ـ زكريا العامري (عُمان)/ محمد المزروعي (عُمان)/ سوبارو إيمبريزا (أم إي آر سي2)/ 3,01,00,2 س.

11ـ هنري قاعي (لبنان) ـ كارلوس حنّا (لبنان)/ شكودا فابيا 1,6 ليتر/ 3,01,40,3 س.

رالي قطر المحلي 2021

الترتيب العام المؤقت مع نهاية اليوم الثالث (ترتيب غير رسمي)

1ـ خالد المهندي (قطر) ـ كيريل شوبين (روسيا)/ بولاريس آر إكس آر 1000 (تي3)/ 2,17,42,6 ساعتان

2ـ أحمد علوه (قطر) ـ فراس علوه (قطر) ـ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,26,15,3 س.

3ـ أحمد المهندي (قطر) ـ مبارك الخليفي (قطر) ـ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,42,24,3 س.