العطية وميك يشاركان في رالي قطر الدولي 2021

ستقام الجولة الافتتاحية ضمن بروتوكولات كورونا المشددة والتي تفرضها الحكومة القطرية. وستقام مراسم الافتتاح في كتارا مساء يوم الجمعة 29 يناير، ليتلوها يومان في القسم الحصويّ ضمن الصحراء القطرية يومي 30 و31 يناير.

ويسعى كل من العطية وميك للعودة بقوة في رالي قطر بهدف الفوز، وذلك بعد مشاركتهما في رالي داكار 2021. حيث سيقود القطري إلى جانب ملاحه ماثيو بوميل خلف مقود سيارة "أوتوتيك فولكسفاغن غولف جي تي آي آر5"، بينما سينضم ميك إلى ملاحه سيباستيان مارشال مع سيارة سكودا فابيا آر5.

ويسعى القطري إلى رقم قياسي مع 15 انتصاراً على أرض موطنه والـ 76 في مسيرته المهنية ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعد أن تسببت مشاكل الانثقابات المتكررة بمواجهة العطية لمصاعب كبيرة على طريق تحقيقه مركز الوصافة في رالي داكار الأسطوري.

أما ميك فقاد ضمن فئة "تي3" للمركبات الخفيفة، وأحرز الفوز بالمرحلتين التمهيدية والأخيرة، ووصل بعد الكثير من العقوبات والمشاكل التقنية إلى خط النهاية بالمركز 41 الإجمالي.

وفاز ميك بخمسة راليات بين موسمي 2015 و2017، كما أحرز نفس عدد الانتصارت في تحدي الراليات العالمي بين موسمي 2009 و2010.

حيث قال: "بعد أول مشاركة لي في داكار، أنا أتطلع قدماً للمشاركة في راليات أخرى في الصحراء. لطالما أردت أن أكون جزءاً من تلك الراليات على المدى الطويل".

وأردف: "المنافسة في مواجهة العطية والمشاركين في بطولة الشرق الأوسط، ستشكل تحدياً جديداً بالنسبة لي. ستكون المسارات جديدة بالنسبة لنا ولا بد من تفادي الانثقابات. أنا أتطلع قدماً للتحدي الجديد".

ومن بين المنافسين المرشحين ضمن معركة منصة التتويج أسماءٌ شهيرة مثل عبد العزيز الكواري، ناصر خليفة العطية، الشيخ صهيم الثاني وخالد السويدي وعبدالله الرواشي.