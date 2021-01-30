العطية في الصدارة والمشاكل تلاحق ميك مع نهاية اليوم الثاني لرالي قطر الدولي

تقاسم السائقان القطري والإيرلندي أسرع الأزمنة في المراحل الخاصة بالسرعة الأربع لليوم الثاني، وبلغ الفارق بينهما 10,3 ثوان مع نهاية المرحلة الرابعة قبل أن تتوقف مسيرة ميك وملاحه سيباستيان مارشال إثر تضرر القسم السفلي لسيارتهما "شكودا فابيا آر5" بعد قفزة قوية، ما دفعهما للتوقف مع نهاية المرحلة الخامسة.

وعلى الرغم من أن الوقت الذي خسره ميك لم يتعدَ 46,9 ثانية، إلا أن تضرر مبرد المياه حال دون اكمال السائق الإيرلندي لمسيرته وحتم عليه في مرحلة الوصل أن يستعين بسيارة أخرى لقطره من أجل العودة إلى منطقة الصيانة في مركز لوسيل الرياضي، بانتظار صدور رزمة من العقوبات من قبل لجنة الحكام ما يرجح فرضية أن يتراجع للمركز السادس في الترتيب العام مع عودته إلى المنافسات في اليوم الثالث الأخير (الأحد) عن طريق قانون "الرالي 2".

وصبت مصائب ميك لصالح العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل (فولكسفاكن غولف جي تي آي آر5) الذي زاد الفارق في صدارة الترتيب إلى 1,40,6 دقيقة مع مواطنه عبدالعزيز الكواري وملاحه الإيرلندي جيمس فولتون على متن "شكودا فابيا آر5".

علّق العطية على مجريات اليوم الثاني بالقول: "كان يوما جيداً بالنسبة لنا. لم يكن الامر سهلاً لأن كريس ميك كان يقود بسرعة عالية. المستوى كان مرتفعاً جداً لذا أنا سعيد".

من ناحية أخرى، بدا واضحا أن الكواري الفائز بلقب رالي بلاده عام 2012 لم يتمكن من مجاراة سرعة العطية وميك بسبب تعرضه في المرحلتين الأخيرتين لمشكلة انثقاب الإطار وعدم الرؤية بشكل واضح بسبب الغبار، لكنه رغم ذلك تقدم بدوره عن مواطنه العائد أيضاً خالد السويدي وملاحه البرتغالي هوغو ماغاليش بفارق وصل إلى 31,6 ثانية.

قال الكواري: "بدأنا بشكل جيد في المرحلتين الثانية والثالثة ولم يكن الفارق كبيراً بيننا وبين ناصر (العطية) وكريس (ميك)"، وتابع: "واجهنا في المرور الثاني بعض المشاكل بسبب الغبار. توقفت عند أحد المنعطفات حيث لم يكن بإمكاني رؤية المسار. في المرحلة الأخيرة واجهنا مشكلة انثقاب الإطار الأمامي الأيسر. المركز الثاني جيد ويوم غد أطول وأصعب من اليوم".

وأكد الكواري أن السيارة كانت جيدة وأن "الفريق قام بعمل جيد وملاحي الجديد أيضاً. ليس من السهل قراءة المسارات هنا".

وبدوره استفاد ناصر خليفة العطية من مشاكل ميك للتقدم للمركز الرابع، أمام الكويتي مشاري الظفيري وملاحه ناصر سعدون الكواري على متن "إيفو10" ليتصدر أيضاً ترتيب سيارات الـ "أم إي آر سي2" أو المجموعة "ن".

في المقابل، عوض الشيخ سحيم آل ثاني قلّة خبرته داخل المراحل الخاصة بالسرعة ومشاركته الأولى في الراليات باحتلاله للمركز السادس خلف مقود سيارته "شكودا فابيا آر5" بألوان فريق "موتورسبورت" الإيطالي، فيما حل سابعاً العُماني زكريا العوفي وثانياً في الـ "أم إي آر سي2"، وتلاه في المركز الثامن السعودي صالح السيف متصدر ترتيب فئة الـ "تي4" على متن "كان ـ آم"، والقطري راشد المهندي واللبناني أحمد خالد في المركزين التاسع والعاشر توالياً.

وحل اللبنانيان شادي الفقيه وهنري قاعي بطل الـ "أم إي آر سي3" في الأعوام الثلاثة الماضية في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي.

في الرالي المحلي الذي أقيم بالتزامن مع المنافسات الدولية تصدر أحمد المهندي (كان ـ آم) الترتيب العام بفارق 53,2 ثانية عن خالد المهندي (بولاريس)، فيما حلّ أحمد علوه واللبناني جاد الأعور في المركزين الثالث والرابع توالياً.

منافسات يوم السبت

أسدل الستار على منافسات اليوم الاوّل مع نهاية المرحلة الاستعراضية على وقع نيل العديد من الفرق عقوبات زمنية بسبب خرقها للقوانين المتبعة على غرار الانطلاق قبل الموعد المحدد أو الاصطدام بالحواجز البلاستيكية الموضوعة على المسار المعبد، فغرمت لجنة الحكام "الضيف" الإيرلندي ميك 15 ثانية على خلفية انطلاقته المتسرعة و15 ثانية أخرى بسبب اصطدامه بأحد الحواجز ليتراجع للمركز الرابع بعدما كانت لائحة الأوقات الأولية أشارت إلى تسجيله التوقيت الأسرع.

ولم يكن نصيب حامل اللقب 14 مرة القطري العطية أفضل، إذ بدوره نال عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته بسبب انطلاقته المتسرعة، إلا أن ذلك لم يحل دون تسجيله التوقيت الأسرع ليتوجه في اليوم التالي (السبت) لخوض مرحلة "عريدة 1" متقدماً بفارق 2,7 ثانيتين عن مواطنيه العائدين إلى المنافسات عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي، فيما حلّ الكويتي مشاري الظفيري في المركز الخامس.

وكما كان متوقعاً، فرض العطية كلمته مع نهاية المرحلة الثانية "عريدة 1" الّتي تبلغ مسافتها 20,13 كيلومتراً مع بداية اليوم الثاني للمنافسات الذي تضمن أربع مراحل خاصة بالسرعة، بتسجيله 9,55,5 دقائق، وهو التوقيت الأسرع ليتقدم على ميك بفارق 6,5 ثوانٍ، وتلاهما الكواري، فيما تأخر السويدي الفائز برالي الكويت عام 2012 بفارق 48,3 ثانية عن سائقي المقدمة، ووصل خليفة صالح العطية مع ملاحه اللبناني جورج ناضر في المركز الخامس.

وتمكن ناصر من زيادة تقدمه في صدارة الرالي بفارق 14,9 ثانية عن ميك بعد المرور الأوّل في المرحلة الثانية.

ولم يكن الحظ حليف بعض السائقين إذ سجلت لائحة المنسحبين سريعاً اسم العُماني عبدالله الرواحي الذي فشل في إنهاء هذه المرحلة بسبب كسر في ذراع مقود سيارته "فورد فييستا آر5"، على غرار ما حصل مع الكويتي جاسم المقهوي.

ولم يتأخر ميك صاحب 5 انتصارات في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" من الرد سريعاً ليحفر اسمه للمرة الاولى وفي مشاركته الاولى أيضاً على قمة لائحة الأسرع على المسارات القطرية بتسجيله أسرع توقيت مع نهاية المرحلة الثالثة "الذخيرة 1" (20,34 كلم) مع 10,24,1 دقائق ليتقدم بفارق 1,9 ثانية عن صاحب الأرض العطية وبفارق 12,7 ثانية عن الكواري الذي حافظ على مركزه الثالث على الرغم من أنه تاه داخل المرحلة بسبب الغبار المتناثر من سيارة ميك الذي قلص الفارق بينه وبين سائق "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5" إلى 13 ثانية في الترتيب العام المؤقت بعدما أنهى العطية المراحل الثلاث الأولى لرالي قطر بوقت قدره 24,52,4 دقيقة، فيما كانت الفرق تستعد للعودة إلى منطقة الصيانة في مركز لوسيل الرياضي لإجراء الصيانة وإصلاح الأعطال قبل العودة مجدداً لخوض المرحلتين السابقتين في مرور ثانٍ.

في المقابل، حافظ الكويتي الظفيري على صدارة سيارات المجموعة "ن" (أم إي آر سي2) على الرغم من أنه اشتكى من مسألة الغبار المتناثر وتقلص مجال الرؤية، بينما فشل محمد العطية وملاحه روني بو عبدو (إيفو10) في إنهاء هذه المرحلة.

تتابعت الاثارة والحماس مع انطلاق المرحلة الرابعة "عريدة 2" بعدما أضاف ميك خلف مقود سيارته "شكودا فابيا آر5" التوقيت الأسرع للمرة الثانية تواليا محققاً 9,50,7 دقائق ومتقدماً بفارق 2,7 ثانيتين على العطية الذي وجد الفارق بينه وبين الإيرلندي يتقلص إلى 10,3 ثوانٍ في الترتيب العام المؤقت، قبل أن يقع الإيرلندي "فريسة" المشاكل الميكانيكية ويتراجع في الترتيب بانتظار قرار لجنة الحكام.

الأحد

تخوض الفرق منافسات اليوم الثالث الأخير الأحد من رالي قطر الذي يتضمن 3 مراحل خاصة بالسرعة تعاد مرتين، مع المرحلة السادسة في المرور الأوّل "الخور 1" والتي تبلغ مسافتها 18,30 كيلومتراً وتنطلق في تمام الساعة 8,35 بالتوقيت المحلي، وتليها مرحلة "كيو أم أم أف 1" (22,02 كلم) وثم "رأس لفان 1" (21,39 كلم) في تمام الساعة 9,55 و10,45 تباعاً.

وبعد العودة إلى منطقة الصيانة في مركز لوسيل الرياضي لإجراء الصيانة، تخرج الفرق مجدداً لخوض المرور الثاني الاخير للمراحل الثلاث التي تنطلق 12,05 و12,45 و13,25 تباعاً. على أن تختتم فعاليات رالي قطر الدولي مع المؤتمر الصحافي الختامي الذي يقام في تمام الساعة 19,15 ويليه الحفل الختامي وتتويج الفائزين الساعة 19,45 في الحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة.

رالي قطر الدولي 2021

الترتيب العام المؤقت مع نهاية اليوم الثاني (ترتيب غير رسمي)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (فرنسا)/ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5/ 44,57,6 دقيقة.

2ـ عبدالعزيز الكواري (قطر) ـ جيمس فولتون (إيرلندا)/ شكودا فابيا آر5 إيفو/ 46,38,2 د.

3ـ خالد السويدي (قطر) ـ هوغو ماغاليش (البرتغال)/ شكودا فابيا آر5/ 47,09,8 د.

4ـ ناصر خليفة العطية (قطر) ـ جورج ناضر (لبنان)/ فورد فييستا آر5/ 51,57,2 د.

5ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ ناصر سعدون الكواري (قطر)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10 (أم إي آر سي2)/ 53,51,1 د.

6ـ الشيخ سحيم آل ثاني (قطر) ـ حمد اليافعي (قطر)/ شكودا فابيا آر5 إيفو/ 56,10,1 د.

7ـ زكريا العوفي (عُمان) ـ عمار البلوشي (عُمان)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو9 (أم إي آر سي2)/ 56,46,3 د.

8ـ صالح السيف (السعودية) ـ أوريول فيدال (إسبانيا)/ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي4)/ 57,45,2 د.

9ـ راشد المهندي (قطر) ـ يوسف جمعة (الأردن)/ سوبارو إيمبريزا (أم إي آر سي2)/ 58,57,6 د.

10ـ أحمد خالد (لبنان)/ موسى جيهريان (الأردن)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو10 (أم إي آر سي2)/ 59,07,7 د.

11ـ شادي الفقيه (لبنان)ـ سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي لانسر إيفو9 (أم إي آر سي2)/ 1,05,51,1 س.

12ـ هنري قاعي (لبنان) ـ كارلوس حنّا (لبنان)/ شكودا فابيا 1,6 ليتر/ 1,09,08,1 س.

رالي قطر المحلي 2021

الترتيب العام المؤقت مع نهاية اليوم الثاني (ترتيب غير رسمي)

1ـ أحمد المهندي (قطر) ـ مبارك الخليفي (قطر) ـ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)/ 56,12,8 د.

2ـ خالد المهندي (قطر) ـ كيريل شوبين (روسيا)/ بولاريس آر إكس آر 1000 (تي3)/ 57,06 د.

3ـ أحمد علوه (قطر) ـ فراس علوه (قطر) ـ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي3)/ 58,04,4 د.

4ـ جاد الأعور(لبنان) ـ فيكين كانلدجيان (لبنان)ـ كان ـ آم مافريك إكس3 (تي4)/ 1,01,30,2 س.