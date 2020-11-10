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بطولة الشرق الأوسط للراليات / أخبار عاجلة

إلغاء رالي لبنان نتيجة قيود الإقفال بسبب فيروس كورونا

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إلغاء رالي لبنان نتيجة قيود الإقفال بسبب فيروس كورونا

أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة إلغاء النسخة 43 من رالي لبنان الدولي على إثر القرار الرسميّ للحكومة باعتماد تدابير الإقفال للتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

كان من المنتظر أن تنطلق منافسات الرالي في الـ 13 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أن ينتهي يوم الـ 15.

ويُعدّ رالي لبنان الجولة الثالثة من روزنامة هذا الموسم من بطولة الشرق الأوسط للراليات إثر راليي عُمان وقبرص.

لكنّ المجلس الأعلى للدفاع اللبناني أصدر قرارًا بإقفال البلاد لأكثر من أسبوعين بدءًا من الساعة الخامسة من صباح السبت 14 نوفمبر وذلك للتعامل مع الوضع الوبائي الحالي المتفاقم، وهو ما يعني استحالة إقامة الرالي وفق هذه الظروف.

نتيجة لذلك قرّر النادي اللبناني للسيارات والسياحة إلغاء الرالي رسميًا.

ويُتوقع أن يتم إلغاء تتويج بطولة الشرق الأوسط هذا الموسم على إثر هذا الإلغاء، وذلك كون "فيا" تشترط إقامة ثلاث جولات على الأقلّ من أجل اعتبار البطولة قائمة.

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