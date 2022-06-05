يوم تجارب لومان: لوبيز يُنهي فترة ما بعد الظهر في الصدارة على سيارة تويوتا #7

بعد تصدّره الأزمنة في الحصّة الصباحيّة، عاد لوبيز الفائز بسباق لومان 2021 ليتصدّر الترتيب مجدّدًا لصالح الصانع الياباني بعد تسجيله 3:29.896 دقيقة، وهو الزمن الأسرع خلال اليوم.

ووضع لوبيز سيارته تويوتا في الصدارة خلال الساعة ما قبل الأخيرة من فترة ما بعد ظهر الأحد بعد أن كان رومان دوما الأسرع لصالح فريق "غليكنهاوس" عبر تسجيله لـ 3:30.104 دقيقة.

لكنّ لوبيز تسبّب في نهاية مبكّرة قليلًا للحصّة مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية عندما خرج عن المسار لبعض الوقت عند منعطف "مولزان"، قبل أن يتمكّن من المواصلة.

وذهب المركز الثالث إلى سيارة تويوتا الثانية بقيادة ريو هيراكاوا الذي سجّل 3:30.490 دقيقة.

وتقدّم فرانك مايو إلى المركز الرابع مع بقاء نصف ساعة على النهاية على متن سيارة غليكنهاوس الثانية ما وضعه أمام أفضل سيارات فئة "ال.ام.بي2" العائدة إلى فريق يونايتد أوتوسبورتس بقيادة فيليبي ألبوكيركي.

وعلى صعيد فئة "جي تي إي برو" فقد حافظت كورفيت على صدارتها من خلال لفّة قويّة متأخّرة من أليكسندر سيمز، حيث سجّل البريطاني 3:54.001 دقيقة ليتقدّم على دافيدي ريغون أفضل سائقي فيراري.