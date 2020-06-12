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لومان / أخبار عاجلة

مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"

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مونتويا يرغب بالعودة إلى سباق لومان 24 ساعة لإكمال "التاج الثلاثي"
من قبل:
12-06-2020

كشف خوان بابلو مونتويا أنه ما زال يطمح للمنافسة في سباق لومان 24 ساعة مجدداً لإكمال التاج الثلاثي في رياضة السيارات.

يشارك الكولومبي في منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي سيقام هذا الأسبوع، وهو الحدث الذي ينظم بالتعاون بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت".

ويشمل التاج الثلاثي في رياضة السيارات الفوز بكل من: جولة موناكو في الفورمولا واحد، سباق إندي 500 وسباق لومان 24 ساعة. واتسعت شهرة هذا اللقب بعد سعي فرناندو ألونسو لتحقيقه حين حاول الفوز بسباق إندي 500.

لكن مونتويا فاز بالفعل في موناكو عام 2003 وفي إندي 500 مرتين عامي 2000 و2015، إذ يمتلك الفرصة كي يصبح ثاني سائق في التاريخ يحقق التاج الثلاثي، بعد غراهام هيل.

لكن مونتويا أجاب عن سؤال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يفكر بتحقيق التاج الثلاثي عن طريق الفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي: "كلا، كلا على الإطلاق".

وأكمل: "لا يمكنك المقارنة بين الحدثين، من الجميل أنهم نظموا هذا السباق بشكل رائع افتراضي لمدة 24 ساعة، لكن تلك ليست الفرصة الحقيقية لنيل التاج الثلاثي".

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واعترف مونتويا أنه سيكون مهتماً بالعودة إلى المنافسات الحقيقية للسباق الأسطوري، بعد مشاركته السابقة عام 2018 والتي أنهى فيها سابعاً مع فريق يونايتد أوتوسبورت ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كما أنه لم ينفِ إمكانية المشاركة سعياً وراء الفوز ومن ثم تحقيق التاج الثلاثي.

فقال: "أعتقد أنه ومع المحركات الهجينة الحالية، أنه بوسعنا الحصول على فرصة جيدة للمنافسة".

وتابع: "سيكون من المثير العودة إلى لومان ومحاولة الفوز. ولو كان هذا هو واقع الحال، لكانت التحضيرات مختلفة تماماً".

واستكمل: "هل أود تحقيق بالتاج الثلاثي؟ نعم، لكنني لا أفكر بهذه الطريقة ’أوه. أود تحقيق ذلك لأن فرناندو يودّ ذلك أيضاً’".

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تصوير: نيكولاز كوديت

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السلاسل لومان
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الكاتب خلدون يونس

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