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لومان / أخبار عاجلة

مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"

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مونتويا يتجه للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة مع فريق "دراغون سبيد"

سيشارك خوان بابلو مونتويا الفائز مرتين بسباق إندي 500، في منافسات سباق لومان 24 ساعة المقبل مع فريق "دراغون سبيد" ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2".

تم استدعاء الكولومبي صاحب الـ 44 عاماً، للمشاركة إلى جانب ميمو روخاس وتيموثي بوريت على متن سيارة دراغون سبيد رقم 21، لما ستكون مشاركته الثانية في سباق التحمل الشهير.

وأكدت مصادر ضمن الفريق أن مونتويا سيقود السيارة ضمن السباق الأسطوري الذي سيقام يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع صدور إعلان رسميّ من قبل الفريق حيال ذلك. وكانت أولى مشاركات مونتويا في لومان مع فريق يونايتد أوتوسبورت عام 2018. لكنه أنهى السباق خامساً ليتقدم إلى المركز الثالث لاحقاً والسابع الإجمالي، بعد شطب نتيجة "جي-درايف" و"تي.دي.أس".

يشار إلى أن مونتويا قد أحرز الفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، إضافة إلى فوزه بسباق إندي 500، وفي حال أحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة ضمن فئته، فسيحرز التاج الثلاثي في رياضة سباقات السيارات. 

وهو الهدف الذي كان يسعى إليه فرناندو ألونسو، ولم يفلح بتحقيقه حتى الآن، إذ ينقصه فوز بسباق إندي 500.

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