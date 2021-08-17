من هم سائقو الفورمولا واحد الذين أحرزوا الفوز بسباق لومان 24 ساعة؟

منافسات الفورمولا واحد وسباق لومان 24 ساعة، مختلفان أشدّ الاختلاف: الأولى عبارة عن سباقات بسيارات تمتلك مواصفات عالية الدقة والتحديد مع مجموعة قوانين ناظمة غاية في الصرامة، حيث يقود السيارة سائق واحد ضمن عدة جولات في جميع أنحاء العالم، أما الثانية فهي عبارة عن يوم كامل تسعى خلاله الفرق للبقاء والتحمل قدر الإمكان على المسار مع سيارات متماثلة ويمكن رؤيتها على الطرقات العامة.

وبالرغم من الاختلافات الكبيرة، لكن هناك بعضاً من سائقي الفورمولا واحد حصدوا النجاح في كلا العالَمين، وفازوا في الفورمولا واحد وفي سباق لومان 24 ساعة. تابعوا معنا لتتعرفوا عليهم!

أبطال العالم في الفورمولا واحد الذين أحرزوا الفوز بسباق لومان 24 ساعة:

مايك هاوثورن، إيفور بويب، جاغوار تصوير: صور موتورسبورت

مايك هاوثورن

عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 45 (1952 - 1958)

عدد البطولات: 1 (1958)

عدد المشاركات في سباق لومان 24 ساعة: 5 (1953، 1955 - 1958)

عدد الانتصارات بسباق لومان 24 ساعة: 1 (1955)

كان مايك هاوثورن أول سائق يحرز الفوز بلقب الفورمولا واحد وكذلك بسباق لومان 24 ساعة، حيث أحرز الفوز بالسباق الأسطوري قبل لقبه في الفورمولا واحد.

وبعد أن شُطب تأهله بسبب خرق لقوانين المكابح في 1953، عاد هاوثورن في 1955 مع سيارة جاغوار دي-تايب.

وخاض هاوثورن معركة ملحمية في مواجهة خوان مانويل فانجيو سائق مرسيدس في المراحل الأولى، حيث قاما بكسر الأرقام القياسية لأزمنة اللفات 10 مرات خلال أول ساعتين من السباق.

وبينما بدا أن السباق يتجه لمنافسة مذهلة، لكنه توقف بشكل مأساوي بعد مرور أربع ساعات. حيث كان هاوثورن يحاول دخول منصة الصيانة ليكبح أمام لانس ماكلين سائق أوستن-هيلي، والذي ابتعد بدوره عنه ليرتطم به بيير ليفيه سائق مرسيدس. نتيجة لذلك، انقلبت سيارة مرسيدس في الهواء باتجاه الجمهور لترتطم بالأرض وتتفكك. اتجهت قطعها: المحرك، نظام التعليق، مشعاع التبريد وغيرها، نحو الجمهور. بينما اشتعلت النيران فيما تبقى منها.

توفي ليفيه جراء الحادثة، مع أكثر من 80 متفرجاً، بينما تعرض 180 آخرون لإصابات متفاوتة. لم يُصب ماكلين، لكن مسيرته انتهت بعد حادثة مميتة في نفس العام.

وأثير الكثير من الجدل حينها حيال دور هاوثورن في الحادثة، بالرغم من أن القرار الرسمي أشار إلى أنها مجرد حادثة تسابق ولم يتم تحميله أية مسؤولية. عاد لاحقاً إلى المشاركة بسباق لومان 24 ساعة ثلاث مرات، لكنه لم يتمكن من تحقيق مركز أعلى من السادس.

لقبه في الفورمولا واحد جاء في موسم 1958، قبل عام من وفاته بحادث سيارة. وبالرغم من أنه لم يحقق إلا فوزاً واحداً مقابل أربعة لصاحب المركز الثاني ستيرلينغ موس، لكنه انسحب مراتٍ أقل بالمقارنة معه، حيث انسحب هاوثورن مرتين مقابل خمس مرات لموس. وهذا ما منح هاوثورن على متن سيارته فيراري 246 اللقب بفارق نقطة واحدة فقط.

أوليفيه جينديبيان وفيل هيل، المركز الأول، سباق لومان 24 ساعة لعام 1962 تصوير: صور موتورسبورت

فيل هيل

عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 49 (1958 - 1964، 1966)

عدد البطولات: 1 (1961)

عدد المشاركات في سباق لومان 24 ساعة: 14 (1953، 1955 - 1967)

عدد الانتصارات بسباق لومان 24 ساعة: 3 (1958، 1961، 1962)

فيل هيل وخلال مشاركاته في سباق لومان 24 ساعة، كان يحرز الفوز أو ينسحب - من أصل 14 مشاركة، كان يحتل المركز الأول في ثلاثةٍ من السباقات التي انسحب فيها.

مشاركته الأولى كانت لصالح فريق ريز تي. ماكينس الأمريكي، حيث قاد سيارة "أوسكا أم.تي4"، والتي صمدت 80 لفة قبل مشكلة في علبة التروس. لاحقاً شارك مع فيراري ثماني مرات، وهو الفريق الذي حصد ضمن صفوفه أغلب نجاحاته في لومان. نتجت عن السباقات الثمانية نتائج مختلفة - حيث حقق الفوز ثلاث مرات، لكنه لم يكمل سوى لفتين في نسخة 1957 و22 لفة في نسخة 1960.

مشاركاته الأخيرة تنوعت بين دايفيد براون/أستون مارتن لاغوندا، فورد، شيلبي الأمريكية.

مسيرته في الفورمولا واحد أثمرت عن ثلاثة انتصارات ولقب واحد في موسم 1961 - العام نفسه الذي فاز فيه بسباق لومان 24 ساعة، وجاء كذلك مع فيراري.

الفائز بالسباق يوخن رينت، ماستون غريغوري، فيراري، لومان 24 ساعة لعام 1965 تصوير: صور موتورسبورت

يوخن رينت

عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 60 (1964 - 1970)

عدد البطولات: 1 (1970)

عدد المشاركات في سباق لومان 24 ساعة: 4 ( 1964 - 1967)

عدد الانتصارات بسباق لومان 24 ساعة: 1 (1965)

شارك يوخن رينت أربع مرات بسباق لومان 24 ساعة ما بين 1964 و1967. ومثل هيل، كانت تلك إما انسحابات أو انتصارات للنمساوي - وأولى مشاركاته كانت انسحاباً مباشراً من دون إكمال أية لفة.

مشاركته الثانية حققت له فوزه الأول والوحيد في سباق لومان 24 ساعة خلف مقود سيارة فيراري 250 وإلى جانب ماستن غريغوري. اجتازا خط النهاية بفارق خمس لفات أمام صاحب المركز الثاني، وثماني لفات أمام الثالث.

انتهت مشاركتاه التاليتان بانسحابين - أولهما بعد ثماني لفات بسبب مشكلة في محرك سيارته فورد جي تي40، والثانية بعد 103 لفة.

عُرف رينت كذلك بأنه "ملك الفورمولا 2" حيث كان قادراً على هزيمة أفضل سائقي العالم، بالرغم من أن نجاحه في الفورمولا واحد لم يأت حتى عام 1969.

خاض موسماً محزناً، حيث نال اللقب بعد وفاته.

كان ينافس مع فريق لوتس، حيث فاز بخمسة سباقات من أصل تسعة سباقات شارك بها في 1970، قبل أن بتعرض لحادثة أودت بحياته في حصة تجارب ضمن جائزة إيطاليا الكبرى.

وبالرغم من بقاء أربعة سباقات حتى نهاية الموسم، لكن رينت كان يمتلك ما يكفي من النقاط ليتوج باللقب أمام جاكي إكس صاحب المركز الثاني بخمس نقاط.

غراهام هيل وهنري بيسكارولو، المركز الأول، سباق لومان 24 ساعة لعام 1972 تصوير: صور موتورسبورت

غراهام هيل

عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 176 (1958 - 1975)

عدد البطولات: 2 (1962، 1968)

عدد المشاركات في سباق لومان 24 ساعة: 10 ( 1958 - 1966، 1972)

عدد الانتصارات بسباق لومان 24 ساعة: 1 (1972)

غراهام هيل هو السائق الوحيد الذي حقق التاج الثلاثي في رياضة السيارات - الفوز بسباق إندي 500، لومان 24 ساعة وسباق جائزة موناكو الكبرى في الفورمولا واحد.

في 1963 فاز في موناكو، وبعد عام بات بطلاً للعالم في الفورمولا واحد مع "بي آر أم". وبات يُعرف باسم "السيد موناكو"، حيث أحرز الفوز هناك خمس مرات.

جاء فوزه بسباق إندي 500 بعد ثلاث سنوات في 1966. كان هيل حينها ناشئاً وتفادى الفوضى في بداية السباق ليفوز بالرغم من الجدل الذي أحدثه فريق لوتس مدعياً أن سائقه جيم كلارك هو الذي فاز.

الجوهرة الثالثة في تاجه جاءت في وقت متأخر عام 1972. وبعد أن شارك في سباق لومان 24 ساعة تسع مرات من قبل كان المركز الثاني أفضل نتائجه عام 1964؛ حقق الفوز في مشاركته العاشرة والأخيرة إلى جانب الفرنسي هنري بيسكارولو وعلى متن سيارة مارتا-سيمكا أم.أس670.

وخاض الثنائي سباقاً قاسياً ليحرزا الفوز بفارق 11 لفة أمام صاحب المركز الثاني، ما منح هيل الفوز الثالث ليُكمل به التاج الثلاثي في رياضة السيارات.

تويوتا رقم 8: سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما، فرناندو ألونسو، سباق لومان 24 ساعة لعام 2018 تصوير: صور موتورسبورت

فرناندو ألونسو

عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 322 (2001، 2003 - 2018، 2021)

عدد البطولات: 2 (2005، 2006)

عدد المشاركات في سباق لومان 24 ساعة: 2 (2018، 2019)

عدد الانتصارات بسباق لومان 24 ساعة: 2 (2018، 2019)

بالرغم من أن فرناندو ألونسو لا يمتلك إلا لقبَي عالم باسمه في الفورمولا واحد، لكنه بالتأكيد كان ليحقق المزيد لولا الحظ السيء والخيارات الخاطئة فيما يتعلق بالسيارة.

أول لقبَيه جاءا في موسميه الرابع والخامس ضمن منافسات الفورمولا واحد، حيث حقق اللقب مرتين متتاليتين مع رينو موسمي 2005 و2006. وهذا ما دفعه للانتقال إلى مكلارين التي تركها بعد موسم واحد (بعد عام، فاز لويس هاميلتون باللقب مع مكلارين). أنهى البطولة ثانياً ثلاث مرات بعد ذلك، جميعها مع فيراري، وكان على بعد أربع نقاط فقط عن اللقب في 2012.

عاد إلى مكلارين في 2015 وهي الفترة التي كان فيها الفريق يعاني بشدة. مشاكل الموثوقية وقوة المحرك تركت آثارها واضحة على هذه الفترة مع مكلارين، وذلك كان أحد الأسباب وراء بحثه للمشاركة في بطولات وفئات أخرى خلال أعوام 2017، 2018 و2019.

أول هذه الأحداث كان في 2017 عندما شارك بسباق إندي 500 مع فريق مكلارين للإندي كار (حيث كان يهدف لأن يصبح ثاني سائق يحقق التاج الثلاثي). وبالرغم من حلمه بالفوز بسباق إندي 500 لم يتحقق، لكن فوزه بسباق لومان 24 ساعة تحقق.

وشارك ألونسو إلى جانب سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما في موسمي 2018 و2019، على متن سيارة تويوتا. أحرزوا الفوز في مناسبتين، ما يعني أن الفوز بسباق إندي 500 هو ما يفصل الإسباني عن تحقيق التاج الثلاثي.

السائقون الفائزون بأحد سباقات الفورمولا واحد والذين نجحوا بالفوز في سباق لومان 24 ساعة

يورغن بارث، هورلي هايوود، جاكي أكس، بورشه، سباق لومان 24 ساعة لعام 1977 تصوير: صور موتورسبورت

لم يكن جميع من فازوا بسباق لومان 24 ساعة أبطال عالم في الفورمولا واحد.

لعل أكثرهم نجاحاً هو جاكي إكس، الذي فاز بثماني سباقات فورمولا واحد بينما يمتلك ستة انتصارات بسباق لومان 24 ساعة. لكنه لم يحقق مطلقاً لقب بطولة العالم في الفورمولا واحد، بالرغم من مهاراته الواضحة وقدرته الكبيرة على المنافسة، حيث أحرز الفوز لاحقاً بسباق باثورست 1000 ورالي داكار إضافة إلى سباق لومان 24 ساعة.

السائق المشاركات في الفورمولا واحد الفوز بسباقات فورمولا واحد المشاركات بسباق لومان الفوز بسباق لومان خوسيه فرويلان غونزاليز 26 (1950 – 1957, 1960) 2 4 (1950 – 19511 1953 – 1954) 1 (1954) موريس ترينتينانت 81 (1950 – 1964) 2 15 (1950 – 1962, 1964 – 1965) 1 (1954) لودفيكو سكارفيوتي 10 (1963 – 1968) 1 8 (1960 – 1967) 1 (1963) لورينزو بانديني 42 (1967 – 1967) 1 5 (1962 – 1966) 1 (1963) بروس مكلارين 100 (1958 – 1970) 4 8 (1959, 1961 – 1967) 1 (1966) دان غورني 86 (1959 – 1968, 1970) 4 10 (1958 – 1967) 1 (1967) بيدرو رودريغيز 55 (1963 – 1971) 2 14 (1958 – 1971) 1 (1968) جاكي أكس 116 (1966 – 1979) 8 15 (1966 – 1967, 1969 – 1970, 1973, 1975 – 1983, 1985) 6 (1969, 1975 – 1977, 1981 – 1982) ديدييه بيروني 70 (1978 – 1982) 3 4 (1976 – 1978, 1980) 1 (1978) جوني هيربرت 161 (1989 – 2000) 3 8 (1990 – 1992, 2001 – 2004, 2007) 1 (1991) يوشين ماس 105 (1973 – 1980, 1982) 1 11 (1972, 1978, 1981 – 1983, 1985 – 1989, 1991, 1995) 1 (1989) مايكل ألبوريتو 194 (1981 – 1994) 5 8 (1981 – 1983, 1996 – 2000) 1 (1997)

سائقو الفورمولا واحد الذين لم يحرزوا الفوز بأي سباق لكنهم فازوا بسباق لومان 24 ساعة

بورشه رقم 19: نيكو هلكنبرغ، نيك تاندي، إيرل بامبر، سباق لومان 24 ساعة لعام 2015 تصوير: صور موتورسبورت

بالطبع، الفوز بسباقات الفورمولا واحد ليس مهمة سهلة على الإطلاق، ولا يعتمد الأمر على السائق أو السيارة أو الفريق وفقط، بل هناك عوامل متعددة أخرى تدخل في معادلة الفوز. وبعض السائقين لم ينالوا فرصة الوقوف على أعلى عتبات منصة التتويج، لكنهم نجحوا بذلك في سباق لومان 24 ساعة.

ربما من أكثرهم شهرة هو نيكو هلكنبرغ. حيث يمتلك الألماني الرقم القياسي لأطول فترة في الفورمولا واحد من دون تحقيق منصة تتويج. لكنه وفي 2015 قاد سيارة بورشه 919 ليحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة متفوقاً على مارك ويبر سائق الفورمولا واحد السابق كذلك.

السائق المشاركات في الفورمولا واحد المشاركات في سباق لومان الفوز بسباق لومان لويس روزيه 38 (1950 – 1956) 9 (1938, 1949 – 1956) 1 (1951) بيتر والكر 4 (1950 – 1951, 1955) 1 (1951 – 1956) 1 (1951) بيتر وايتهيد 10 (1950 – 1954) 8 (1950 – 1955, 1957 – 1958) 1 (1951) هيرمان لانغ 2 (1953 – 1954) 1 (1952) 1 (1952) توني رولت 3 (1950,1953,1955) 7 (1949 – 1955) 1 (1953) دنكن هاميلتون 5 (1951 – 1953) 9 (1950 – 1958) 1 (1953) إيفور بويب 5 (1957 – 1959) 5 (1955 – 1959) 2 (1955, 1957) رون فلوكهارت 13 (1954, 1956 – 1960) 6 (1955 – 1957, 1959 - 1961) 2 (1956 – 1957) أوليفيه جينيديبيان 14 (1955 – 1966, 1958 – 1961) 8 (1955 – 1962) 4 (1958, 1960 – 1962) كارول شيلبي 8 (1958 – 1959) 2 (1954, 1959) 1 (1959) روي سالفاداوري 47 (1952 – 1962) 11 (1953 – 1963) 1 (1959) نينو فاكساريلا 4 (1961 – 1962, 1965) 11 (1961, 1962, 1964 – 1972) 1 (1964) ماستن غريسوري 38 (1957 – 1963, 1965) 16 (1955, 1957 – 1966, 1968 – 1972) 1 (1965) كريس آمون 96 (1963 – 1976) 8 (1967 – 1967, 1969, 1971 – 1973) 1 (1966) لوسيان بيانكي 17 (1959 – 1963, 1965, 1968) 13 (1956 – 1968) 1 (1968) جاكي أوليفر 50 (1967 – 1973, 1977) 3 (1968, 1969, 1971) 1 (1969) ريتشارد آتوود 16 (1964 – 1965, 1967 – 1969) 9 (1963, 1964, 1966 – 1971, 1984) 1 (1970) هيلموت ماركو 9 (1971 – 1972) 3 (1970 – 1972) 1 (1971) جيس فان لينيب 8 (1971, 1973 – 1975) 7 (1970 – 1976) 2 (1971, 1976) هنري بيسكارولو 57 (1968 – 1974, 1976) 33 (1966 – 1968, 1970 – 1999) 4 (1972 – 1974, 1984) بيرنار لاروس 1 (1974) 8 (1967 – 1974) 2 (1973 – 1974) ديريك بيل 9 (1968 – 1972, 1974) 26 (1970 – 1983, 1985 – 1996) 5 (1975, 1981 – 1982, 1986 – 1987) فيرن شوبان 9 (1972, 1974 – 1975, 1977) 16 (1973 – 1979, 1981 – 1989) 1 (1983) باولو باريلا 9 (1989 – 1990) 7 (1982 – 1986, 1988 – 1989) 1 (1985) هانز واكيم ستاك 74 (1974 – 1979) 18 (1972 – 1973, 1980 – 1983, 1985 – 1991, 1993 – 1998) 2 (1986 – 1987) لان لاميرز 23 (1979 – 1982, 1992) 24 (1983 – 1984, 1987 – 1990, 1992 – 1993, 1996 – 2008, 2011, 2017 – 2018) 1 (1988) جوني دامفريز 15 (1986) 5 (1987 – 1991) 1 (1988) مارتن براندل 158 (1984 – 1989, 1991 – 1996) 8 (1987 – 1988, 1990, 1997 – 1999, 2001, 2012) 1 (1990) فولكر فيدلر 10 (1989) 5 (1987, 1989 – 1992) 1 (1991) بيرتراند باشو 47 (1989 – 1992, 1994 – 1995) 6 (1990 – 1992, 1994 – 1995, 1997) 1 (1991) ديريك فارفيك 147 (1981 – 1990, 1993) 5 (1983, 1986, 1991 – 1992, 1996) 1 (1992) يانيك دالماس 24 (1987 – 1990, 1994) 12 (1991 – 2002) 4 (1992, 1994 – 1995, 1999) مارك بلندل 61 (1991, 1993 – 1995) 7 (1989 – 1990, 1992, 1995, 2001 – 2003) 1 (1992) جيوف برابهام 48 (1995 – 1997) 3 (1989, 1990, 1993) 1 (1993) ماورو بالدي 36 (1982 – 1985) 12 (1984 – 1986, 1988 – 1989, 1991 – 1994, 1997 – 2000) 1 (1994) جيه جيه ليثو 62 (1989 – 1994) 10 (1990 – 1991, 1995 – 1997, 1999, 2002 – 2005) 2 (1995, 2005) أليكسندر فورتز 69 (1997 – 2000, 2005, 2007) 9 (1996, 2008 – 2015) 1 (1996) ستيفان جوهانسون 79 (1980, 1983 – 1991) 15 (1983 – 1984, 1990 – 1992, 1997 – 2001, 2003, 2006 – 2008, 2012) 1 (1997) آلان ماكنيش 16 (2002) 14 (1997 – 2000, 2004 – 2013) 2 (1998, 2008) بييرلويجي مارتيني 118 (1984 – 1985, 1988 – 1995) 5 (1984, 1996 – 1999) 1 (1999) إيمانويل بيرو 37 (1989 – 1991) 13 (1981, 1998 – 2008, 2010) 5 (2000 – 2002, 2006, 2007) دايفيد برابهام 24 (1990, 1994) 18 (1992 – 1993, 1996 – 2010, 2012) 1 (2009) مارك جينيه 36 (1996 – 2000, 2003 – 2004) 8 (2007 – 2014) 1 (2009) أندريه لوتيرر 1 (2014) 11 (2009 – 2019) 3 (2011 – 2012, 2014) نيكو هلكنبرغ 179 (2010, 2012 – 2020) 1 (2015) 1 (2015) برندون هارتلي 25 (2017 – 2018) 9 (2012 – 2020) 2 (2017, 2020) سيباستيان بويمي 55 (2009 – 2011) 9 (2012 – 2020) 3 (2018 – 2020) كازوكي ناكاجيما 36 (2007 – 2009 9 (2012 – 2020) 3 (2018 – 2020)