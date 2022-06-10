لومان 24 ساعة: هارتلي يتفوق على كوباياشي في منافسة مثيرة ليحرز قطب الانطلاق الأول
أحرز برندون هارتلي قطب الانطلاق الأول للمرة السادسة على التوالي في سباق لومان 24 ساعة على متن سيارة تويوتا، ضمن منافسة محتدمة حماسية انتهت بثنائية للصانع الياباني مع كاموي كوباياشي ثانياً.
حجزت سيارتا تويوتا صف الانطلاق الأول للنسخة 90 من سباق التحمل الأشهر في العالم، مع هارتلي أولاً على متن السيارة رقم 8 مع سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا بزمن قدره 3 دقائق و24.408 ثانية.
بينما سجل كوباياشي صاحب المركز الثاني 3 دقائق و23.900 ثانية.
وكان الياباني يسعى لتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الخامسة له في ست سنوات مع تويوتا رقم 7 لكنه تأخر عن هارتلي بفارق أربعة أعشار الثانية تقريباً، بعد حذف زمن أسرع لفاته لخروجه عن حدود المسار.
خلف تويوتا، جاءت سيارة ألبين مع نيكولاس لابيير متفوقاً على سيارتي غليكنهاوس مع ريان بريسكو وأوليفر بلا على التوالي.
دبليو آر تي تحرز في قطب الانطلاق الأول لفئة "إل إم بي2"
أسرع أزمنة الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء مع سيارة دبليو آر تي بقيادة روبن فرينز بفارق أكثر من ثانية على متن أوريكا رقم 31.
نورمان ناتو أكمل ثنائية الفريق البلجيكي على متن ريل تايم رقم 42 متقدماً على فيليب ألباكوركي خلف مقود يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.
بينما أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أنطونيو فيليكس دا كوستا على متن جوتا رقم 38 أمام لويس ديليتراز سائق بريما وأليكس لين سائق يونايتد أوتوسبورتس رقم 23.
ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، كانت كورفيت صاحبة الزمن الأسرع مع نيك تاندي على متن السيارة رقم 64.
المركز الثاني حققه أنطونيو غارسيا على متن السيارة الشقيقة رقم 63، وأمام سيارة بورشه 911 رقم 91 مع فريدريك ماكوفيسكي.
بينما كان فينسنت أبريل على متن إيه.أف كورسي فيراري الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، متقدماً على ميكل جنسن سائق كيسيل ريسينغ.
نتيجة "هايبر بول" لسباق لومان 24 ساعة:
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|تويوتا
|سيارات خارقة
|3:24.408
|2
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|سيارات خارقة
|3:24.828
|0.420
|0.420
|3
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|ألبين
|سيارات خارقة
|3:24.850
|0.442
|0.022
|4
| ريان بريسكو
ريتشارد ويستبروك
فرانك مايليو
|غليكنهاوس
|سيارات خارقة
|3:25.841
|1.433
|0.991
|5
| أوليفييه بلا
رومان دوما
لويس فيليبو ديراني
|غليكنهاوس
|سيارات خارقة
|3:26.359
|1.951
|0.518
|6
| شون غيلايل
روبن فرينز
رينيه راست
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:28.394
|3.986
|2.035
|7
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:29.697
|5.289
|1.303
|8
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:30.070
|5.662
|0.373
|9
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:30.373
|5.965
|0.303
|10
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:31.115
|6.707
|0.742
|11
| أليكس لين
أوليفر جارفيس
جوش بيرسون
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3:31.596
|7.188
|0.481
|12
| تومي ميلنر
نيك تاندي
ألكسندر سيمز
|كورفيت
|جي تي إي المحترفين
|3:49.985
|25.577
|18.389
|13
| أنطونيو غارسيا
جوردان تايلور
نيكي كاتسبرغ
|كورفيت
|جي تي إي المحترفين
|3:50.177
|25.769
|0.192
|14
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
فريدريك ماكويسكي
|بورشه 911
|جي تي إي المحترفين
|3:50.377
|25.969
|0.200
|15
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
لورنس فانتور
|بورشه 911
|جي تي إي المحترفين
|3:50.522
|26.114
|0.145
|16
| ميغيل مولينا
أنطونيو فوكو
دافيدي ريغون
|فيراري 488
|جي تي إي المحترفين
|3:51.779
|27.371
|1.257
|17
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
دانيال سيرا
|فيراري 488
|جي تي إي المحترفين
|3:51.816
|27.408
|0.037
|18
|لوي بريت
كونراد غرانوالد
فينسنت أبريل
|فيراري 488
|جي تي إي الهواة
|3:52.594
|28.186
|0.778
|19
|تاكيشي كيمورا
فريدريك شاندورف
ميكيل جنسن
|فيراري 488
|جي تي إي الهواة
|3:52.751
|28.343
|0.157
|20
| كريستيان رييد
سيباستيان بريو
هاري تينكنيل
|بورشه 911
|جي تي إي الهواة
|3:53.006
|28.598
|0.255
|21
| بول دالا لانا
دايفيد بيتارد
نيكي تيم
|أستون مارتن
|جي تي إي الهواة
|3:53.578
|29.170
|0.572
|22
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
نيك كاسيدي
|فيراري 488
|جي تي إي الهواة
|3:53.757
|29.349
|0.179
|23
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|فيراري 488
|جي تي إي الهواة
|3:53.869
|29.461
|0.112