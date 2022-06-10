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لومان / سباق لومان 24 ساعة أخبار

لومان 24 ساعة: هارتلي يتفوق على كوباياشي في منافسة مثيرة ليحرز قطب الانطلاق الأول

أحرز برندون هارتلي قطب الانطلاق الأول للمرة السادسة على التوالي في سباق لومان 24 ساعة على متن سيارة تويوتا، ضمن منافسة محتدمة حماسية انتهت بثنائية للصانع الياباني مع كاموي كوباياشي ثانياً.

لومان 24 ساعة: هارتلي يتفوق على كوباياشي في منافسة مثيرة ليحرز قطب الانطلاق الأول

حجزت سيارتا تويوتا صف الانطلاق الأول للنسخة 90 من سباق التحمل الأشهر في العالم، مع هارتلي أولاً على متن السيارة رقم 8 مع سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا بزمن قدره 3 دقائق و24.408 ثانية.

بينما سجل كوباياشي صاحب المركز الثاني 3 دقائق و23.900 ثانية.

وكان الياباني يسعى لتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الخامسة له في ست سنوات مع تويوتا رقم 7 لكنه تأخر عن هارتلي بفارق أربعة أعشار الثانية تقريباً، بعد حذف زمن أسرع لفاته لخروجه عن حدود المسار.

خلف تويوتا، جاءت سيارة ألبين مع نيكولاس لابيير متفوقاً على سيارتي غليكنهاوس مع ريان بريسكو وأوليفر بلا على التوالي.

دبليو آر تي تحرز في قطب الانطلاق الأول لفئة "إل إم بي2"

أسرع أزمنة الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء مع سيارة دبليو آر تي بقيادة روبن فرينز بفارق أكثر من ثانية على متن أوريكا رقم 31.

نورمان ناتو أكمل ثنائية الفريق البلجيكي على متن ريل تايم رقم 42 متقدماً على فيليب ألباكوركي خلف مقود يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.

بينما أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أنطونيو فيليكس دا كوستا على متن جوتا رقم 38 أمام لويس ديليتراز سائق بريما وأليكس لين سائق يونايتد أوتوسبورتس رقم 23.

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، كانت كورفيت صاحبة الزمن الأسرع مع نيك تاندي على متن السيارة رقم 64.

المركز الثاني حققه أنطونيو غارسيا على متن السيارة الشقيقة رقم 63، وأمام سيارة بورشه 911 رقم 91 مع فريدريك ماكوفيسكي.

بينما كان فينسنت أبريل على متن إيه.أف كورسي فيراري الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، متقدماً على ميكل جنسن سائق كيسيل ريسينغ.

نتيجة "هايبر بول" لسباق لومان 24 ساعة:

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل
1 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا		 تويوتا سيارات خارقة 3:24.408    
2 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا سيارات خارقة 3:24.828 0.420 0.420
3 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار		 ألبين سيارات خارقة 3:24.850 0.442 0.022
4 Australia ريان بريسكو
United Kingdom ريتشارد ويستبروك
France فرانك مايليو		 غليكنهاوس سيارات خارقة 3:25.841 1.433 0.991
5 France أوليفييه بلا
France رومان دوما
Brazil لويس فيليبو ديراني		 غليكنهاوس سيارات خارقة 3:26.359 1.951 0.518
6 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:28.394 3.986 2.035
7 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:29.697 5.289 1.303
8 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:30.070 5.662 0.373
9 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:30.373 5.965 0.303
10 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:31.115 6.707 0.742
11 United Kingdom أليكس لين
United Kingdom أوليفر جارفيس
جوش بيرسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 3:31.596 7.188 0.481
12 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي
United Kingdom ألكسندر سيمز		 كورفيت جي تي إي المحترفين 3:49.985 25.577 18.389
13 Spain أنطونيو غارسيا
United States جوردان تايلور
Netherlands نيكي كاتسبرغ		 كورفيت جي تي إي المحترفين 3:50.177 25.769 0.192
14 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي		 بورشه 911 جي تي إي المحترفين 3:50.377 25.969 0.200
15 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر
Belgium لورنس فانتور		 بورشه 911 جي تي إي المحترفين 3:50.522 26.114 0.145
16 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو
Italy دافيدي ريغون		 فيراري 488 جي تي إي المحترفين 3:51.779 27.371 1.257
17 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو
Brazil دانيال سيرا		 فيراري 488 جي تي إي المحترفين 3:51.816 27.408 0.037
18 لوي بريت
كونراد غرانوالد
Monaco فينسنت أبريل		 فيراري 488 جي تي إي الهواة 3:52.594 28.186 0.778
19 تاكيشي كيمورا
فريدريك شاندورف
Denmark ميكيل جنسن		 فيراري 488 جي تي إي الهواة 3:52.751 28.343 0.157
20 Germany كريستيان رييد
سيباستيان بريو
United Kingdom هاري تينكنيل		 بورشه 911 جي تي إي الهواة 3:53.006 28.598 0.255
21 Canada بول دالا لانا
دايفيد بيتارد
Denmark نيكي تيم		 أستون مارتن جي تي إي الهواة 3:53.578 29.170 0.572
22 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي		 فيراري 488 جي تي إي الهواة 3:53.757 29.349 0.179
23 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي		 فيراري 488 جي تي إي الهواة 3:53.869 29.461 0.112
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