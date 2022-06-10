لومان 24 ساعة: هارتلي يتفوق على كوباياشي في منافسة مثيرة ليحرز قطب الانطلاق الأول

حجزت سيارتا تويوتا صف الانطلاق الأول للنسخة 90 من سباق التحمل الأشهر في العالم، مع هارتلي أولاً على متن السيارة رقم 8 مع سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا بزمن قدره 3 دقائق و24.408 ثانية.

بينما سجل كوباياشي صاحب المركز الثاني 3 دقائق و23.900 ثانية.

وكان الياباني يسعى لتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الخامسة له في ست سنوات مع تويوتا رقم 7 لكنه تأخر عن هارتلي بفارق أربعة أعشار الثانية تقريباً، بعد حذف زمن أسرع لفاته لخروجه عن حدود المسار.

خلف تويوتا، جاءت سيارة ألبين مع نيكولاس لابيير متفوقاً على سيارتي غليكنهاوس مع ريان بريسكو وأوليفر بلا على التوالي.

دبليو آر تي تحرز في قطب الانطلاق الأول لفئة "إل إم بي2"

أسرع أزمنة الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء مع سيارة دبليو آر تي بقيادة روبن فرينز بفارق أكثر من ثانية على متن أوريكا رقم 31.

نورمان ناتو أكمل ثنائية الفريق البلجيكي على متن ريل تايم رقم 42 متقدماً على فيليب ألباكوركي خلف مقود يونايتد أوتوسبورتس رقم 22.

بينما أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أنطونيو فيليكس دا كوستا على متن جوتا رقم 38 أمام لويس ديليتراز سائق بريما وأليكس لين سائق يونايتد أوتوسبورتس رقم 23.

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، كانت كورفيت صاحبة الزمن الأسرع مع نيك تاندي على متن السيارة رقم 64.

المركز الثاني حققه أنطونيو غارسيا على متن السيارة الشقيقة رقم 63، وأمام سيارة بورشه 911 رقم 91 مع فريدريك ماكوفيسكي.

بينما كان فينسنت أبريل على متن إيه.أف كورسي فيراري الأسرع ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، متقدماً على ميكل جنسن سائق كيسيل ريسينغ.

نتيجة "هايبر بول" لسباق لومان 24 ساعة: