لومان 24 ساعة: مع انتصاف السباق تويوتا تعزّز من صدارتها مع كلتا سيارتيها

مع تواجد سيارتَي تويوتا ضمن استراتيجيتي توقّف مختلفتين، فقد تناوب طاقما الصانع الياباني على صدارة السباق.

وقد أخذ مايك كونواي زمام المبادرة على متن سيارة تويوتا رقم 7 عندما دخل كازوكي ناكاجيما مرآب الفريق من الصدارة ليسلّم السيارة رقم 8 إلى سيباستيان بويمي في الساعة العاشرة من السباق، لكنّ بويمي تمكن من تقليص الفارق إلى نحو 20 ثانية قبل أن تستقرّ الفجوة بين السيارتين.

وقد توقّف كونواي في الساعة الـ 11 ليسلّم مهام القيادة إلى كاموي كوباياشي، وهو ما سمح لبويمي بالاقتراب من السيارة الشقيقة إلى حدود 4 ثوانٍ، لكنّ كوباياشي سرعان ما بدأ في الابتعاد في الأمام، إذ وبحلول خروج بويمي من قمرة القيادة لصالح برندون هارتلي كان الفارق قد وصل إلى أكثر من 20 ثانية.

ومع بلوع نقطة منتصف السباق، تمتّع كوباياشي بفارق مريح بلغ دقيقة و50 ثانية أمام هارتلي، مع قيام كلتا سيارتَي تويوتا بـ 14 توقفًا.

بعيدًا في المركز الثالث تتواجد سيارة ألبين بفارق ثلاث لفات عن الصدارة، حيث استلم أندريه نيغارو مهام القيادة من نيكولاس لابييه مع نهاية الساعة العاشرة.

بينما تراجعت سيارة غليكنهاوس رقم 708 إلى المركز الرابع بفارق أربع لفات عن الصدارة حيث يقودها الآن فرانك ميليوكس.

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي 2"، فقد احتدمت المنافسة على صدارة الفئة مع انتصاف السباق، حيث ما يزال ثنائي "دبليو آر تي" في المقدمة على متن سيارتي أوريكا-غيبسون.

مع ذلك فإنّ الفارق بين السيارة رقم 31 المتصدرة وشقيقتها رقم 41 بلغ 3 ثوان فقط.

في المركز الثالث تتواجد سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 أمام سيارة بانيس ريسينغ رقم 65.

فيراري تحافظ على صدارة فئة "جي تي إي المحترفين"

ما تزال فيراري مسيطرة على فئة "جي تي إي المحترفين"، مع تواجد السيارتين المصنعيتين "أيه اف كورسيه 488 جيت ي إي إيفوز" رقمي 51 و51 في المقدمة على الترتيب.

في الوقت الذي تراجعت فيه سيارة كورفيت رقم 63 إلى المركز الثالث بعد أن كانت تفصل بين السيارتين الإيطاليتين.

أمّا فئة "جي تي إي الهواة"، فما تزال صدارتها من نصيب فيراري كذلك على متن سيارة أيه اف كورسيه رقم 83، والتي تتقدم بفارق دقيقة تقريبًا أمام سيارة "تي اف سبورت أستون مارتن" رقم 33.