لومان 24 ساعة: معركة حامية بين بورشه وتويوتا مع انتصاف السباق

جفت الحلبة تمامًا الآن بعد كل الأمطار ودراما سيارة الأمان التي شهدها السباق في ساعاته الأخيرة، قبل أن تتجاوز الساعة الآن الواحدة صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

فيما اتجهت الأنظار في البداية إلى أنطونيو فوكو (سيارة فيراري رقم 50) وإيرل بامبر (سيارة كاديلاك رقم 2) بينما تناوبا على المركز الرابع ضمن معركة مثيرة قبل أن يحكم الإيطالي قبضته على المركز.

فيما تقدمت تويوتا في الصدارة مع سيارتها رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي بفارق 20 ثانية أمام أندريه لوتيير على متن سيارة بورشه رقم 6، الفارق الذي وصل إلى 1.2 ثانية عندما كان لورينز فانثور يلاحق بويمي في بداية الساعة العاشرة. فيما تقدمت السيارتان بفارق كبير عن سيارة تويوتا رقم 7.

هذا وعادت الأمطار بشكل معتدل في الساعة الـ 12 من السباق، ولكن حينها كان الفارق ثابتًا بين سيارتي الصدارة عندما توقف السائقون لوضع إطارات الأمطار، ليستلم برندون هارتلي مهام قيادة السيارة رقم 8، بفارق 16 ثانية أمام كيفن إستر على متن سيارة بورشه رقم 6 والذي كان يتقدم بدوره بـ 42 ثانية أمام سيارة تويوتا رقم 7 التي يقودها خوسيه ماريا لوبيز.

وقبل 15 دقيقة من انتصاف السباق، دخلت سيارة الأمان من جديد بعد أن قلص إستر الفارق إلى 19 ثانية خلف هارتلي، لكن الأخير توقف بعد لفة من غريمه وهو ما لم يغير أي شيء مع انضمام الثنائي إلى نفس قطار سيارة الأمان مع بقاء هارتلي في المقدمة وبتواجد سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 في المركز الثالث بفارق كبير أمام سيارة فيراري رقم 50.

وضمن فئة "ال ام بي2"، انزلقت سيارة كوول رايسينغ أوريكا رقم 37 من الصدارة مع ريتومو ماياتا بعد بداية الساعة العاشرة، قبل أن يتلقى باتريك بيليه سائق الصدارة عقوبة المرور من خط الحظائر لخرقه منطقة السرعة البطيئة على متن سيارة فيكتور سبورت رقم 10.

بينما شهدت الفئة المزيد من الدراما عندما اصطدم دايفيد هاينمييه هانسون على متن سيارة نييلسن رايسينغ رقم 24 بسيارة موستانغ رقم 77، لتخرج السيارتان عن المسار إلى المنطقة الحصوية.

لتستفيد سيارة أيه اف كورسيه رقم 183 التي يقودها نيكولاس فارون من كل ذلك وتتقدم إلى الصدارة رفقة سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 22 التي يقودها نولان سيغيل.

وضمن فئة "ال ام جي تي3"، توقفت سيارة جاي ام دبليو فيراري رقم 66 التي كانت تنافس في الصدارة مع بداية الساعة العاشرة ولم يتمكن صالح يولوك من إعادة تشغيلها.

وفي ضربة أخرى لحظوظ سيارات فيراري ضمن هذه الفئة، فقد انزلق جوردان تايلور إلى المنطقة الحصوية على متن سيارة فيراري 296 لفريق سبيريت أوف رايس.

فيما ساهمت الأمطار الأخيرة في عودة سيارة بورشه 911 رقم 92 لفريق مانثي بيوركسنغ إلى صدارة الفئة أمام السيارة الشقيقة رقم 91 مع جويل سترم وموريس سكورنغ تواليًا متقدمين على نيكولاس كوستا سائق سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 59.