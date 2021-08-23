لومان 24 ساعة: مشكلة الوقود "كادت تقضي" على آمال تويوتا بالفوز

كشف باسكال فاسيلون، المدير التقني لدى تويوتا أن مهارة طاقم العمل في تجنّب وقفات صيانة طويلة، كانت الحاجز الوحيد بين الفشل والنجاح بتحقيق الفوز بالسباق الأسطوري للمرة الرابعة على التوالي.

وقارن المشكلة بتلك التي حصلت مع السيارة رقم 8 في مونزا ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث أمضت السيارة ما يقارب الساعة ضمن منصة الصيانة.

حيث قال: "الفارق الكبير بين هذه المرة والمرة السابقة هو طريقة إيجاد الحلّ من دون إيقاف السيارة لساعة في المرآب، الأمر الذي كان ليقضي على آمالنا".

وأكمل: "كنا نعلم أن التوقف يعني خسارة الفوز، لهذا السبب قمنا بكل شيء لتفادي ذلك".

وشرح فاسيلون أن وضع السيارة في المرآب لتطبيق نفس الإصلاحات مثل مونزا كان ليكلف 45 دقيقة على الأقل.

فقال: "الآن بات علينا إجراء المزيد من الفحوصات والتحليلات لفهم طبيعة المشكلة بشكل أوضح".

يشار إلى أن المشكلة أثرت على السيارة رقم 8 التي اجتازت العلم المرقط بفارق لفتين عن رقم 7 التي أحرزت الفوز. حيث تسببت المشكلة بتقصير فترة بقاء السيارة على الحلبة من 13 لفة إلى 8 أو 9 لفات فقط.

وتأثرت السيارة الفائزة بنفس المشكلة كذلك في الساعة الأخيرة لكن تويوتا قالت أنها نجحت بإيجاد حلّ للمشكلة من دون الاضطرار للتضحية بالوتيرة.